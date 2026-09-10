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पीतल नगरी में बनेगा आर्टिज़न पार्क, एक ही छत के नीचे कारीगरों को मिलेंगे कारखाना और घर

मुरादाबाद पीतल उत्पाद की मांग विदेशों में बड़े पैमाने पर: पढ़िए इरफान के संपादन में मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट

पीतल नगरी में बनेगा आर्टिज़न पार्क
पीतल नगरी में बनेगा आर्टिज़न पार्क (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 6:13 PM IST

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मुरादाबाद: जनपद मुरादाबाद को दुनिया ब्रास सिटी के नाम से जानती है, यहां की पीतल और अन्य धातुओं से बने उत्पाद पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेरती है. मुरादाबाद हस्तशिल्प उद्योग के कारीगर अपने हाथों की जादूगरी से भिन्न-भिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं.

इन्हीं कारीगरों की मेहनत और बेहतरीन कारीगरी का नतीजा है कि मुरादाबाद के पीतल उद्योग का सालाना टर्नओवर, बारह हज़ार करोड़ रुपए और डोमेस्टिक टर्नओवर 3000 करोड़ रुपए का बताया जाता है. यहां 2500 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिससे लाखों की संख्या में कारीगर जुड़े हैं.

आर्टिज़न पार्क में होगी आवास और कारखाने की सुविधा (Photo credit: ETV Bharat)
आर्टिज़न पार्क तैयार करने की कवायद शुरू:

मुरादाबाद के हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और यहां के निर्यातकों के मार्गदर्शन के लिए इपीसीएच (EPCH, Export Promotion Council For Handicraft) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इपीसीएच संस्था ने वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलकर मुरादाबाद के हुनरमंद आर्टिज़न (कारीगर या शिल्पकारों) के लिए आर्टिज़न पार्क तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है.

विदेशों में बिखेरती अपनी चमक
विदेशों में बिखेरती अपनी चमक (Photo credit: ETV Bharat)

आर्टिज़न पार्क की लागत 200 करोड़:

मुरादाबाद के पीतल उद्योग की तस्वीर बदलने और यहां के हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े लाखों आर्टिज़न के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है, इपीसीएच ने मुरादाबाद-दिल्ली रोड स्थित स्पेशल इकोनामिक ज़ोन में 200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत तथा 25 बीघा क्षेत्र में आर्टिज़न पार्क बनाने का प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय को भेजा है, जिस पर मंत्रालय द्वारा इपीसीएच से कुछ जानकारियां मांगी गईं हैं, इसके उपरांत उम्मीद है कि बहुत जल्द मुरादाबाद को आर्टिज़न पार्क की सौगात मिल जाएगी.

उत्पाद का सालाना टर्नओवर बारह हज़ार करोड़
उत्पाद का सालाना टर्नओवर बारह हज़ार करोड़ (Photo credit: ETV Bharat)

आर्टिज़न पार्क में आवास और कारखाने की सुविधा:

आर्टिज़न पार्क द्वारा शिल्पकारों को ऊपर आवास और नीचे कारखाने की सुविधा दी जाएगी, यही नहीं आर्टिज़न पार्क में इन हुनरमंद कारीगरों को समय-समय पर आधुनिक तकनीक के साथ काम करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और कारीगरों के बच्चों को शिक्षा के लिए यहां स्कूल, कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा, इस तरह एक ही जगह शिल्पकारों के लिए सभी सुविधाएं मुहय्या कराई जाएंगी. आर्टिज़न पार्क का जो प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया है, वह अपने निर्माण के बाद पूरे देश में एक मिसाल बनेगा.

3000 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक टर्नओवर
3000 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक टर्नओवर (Photo credit: ETV Bharat)

वस्त्र मंत्रालय आर्टिजंस का सहयोग करेगी:
इपीसीएच के चैयरमेन नीरज खन्ना ने ईटीवी के साथ बात चीत करते हुए आर्टिज़न पार्क के संबंध में जानकारी दी और बताया कि इपीसीएच और वस्त्र मंत्रालय की हमेशा यह कोशिश रहती है कि किस तरह से हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाए और आर्टिजंस का सहयोग किया जाए.

मुरादाबाद को दुनिया ब्रास सिटी के नाम से जानती है
मुरादाबाद को दुनिया ब्रास सिटी के नाम से जानती है (Photo credit: ETV Bharat)

इस दिशा में हमारे द्वारा एक मुहिम चलाकर आर्टिज़न पार्क का प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय को भेजा जा रहा है, जिसमें वस्त्र मंत्रालय के साथ योजना के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है, तथा वस्त्र मंत्रालय के डेवलपमेंट कमिश्नर और सेक्रेटरी द्वारा हमारी योजना की तारीफ भी की गई है.

मुरादाबाद हस्तशिल्प
मुरादाबाद हस्तशिल्प (Photo credit: ETV Bharat)

नीरज खन्ना ने आगे बताया कि काउंसिल चाहती है कि यूपीसीडा (UPSIDA, Uttar Pradesh State Industrial Development Authority) जो उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी संस्था और डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके द्वारा आर्टिज़न पार्क को विकसित किया जाए और इसको हमने अपने प्रस्ताव में लिखकर भी दिया है.

पीतल के प्रकार आप जानते हैं?
पीतल के प्रकार आप जानते हैं? (Photo credit: ETV Bharat)

योजना को इपीसीएच संचालित करेगी:

उन्होंने बताया कि इस योजना को इपीसीएच संचालित करेगी, तथा दूसरे अन्य संगठन जैसे यंग एंटरप्रेन्योर समिति, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन और आइआइएम जैसे संगठन के सीटिंग प्रेसिडेंट को बोर्ड का डायरेक्टर बनाया जाएगा.

अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी तक भारी डिमांड
अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी तक भारी डिमांड (Photo credit: ETV Bharat)

आर्टिज़न पार्क पॉल्यूशन फ्री होगा:

मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन आर्टिज़न पार्क के संबंध में बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सभी कारीगरों को एक जगह लाने, एक ही जगह निवास और काम करने की सुविधा देने, उनकी जिंदगी खुशहाल बनाने, पॉल्यूशन फ्री वातावरण देने तथा आधुनिक टूल्स के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से इस आर्टिज़न पार्क को विकसित किया जा रहा है.

पीतल उत्पाद की तस्वीर
पीतल उत्पाद की तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)

पीतल उद्योग के कारीगरों सीधा फ़ायदा:

उन्होंने कहा कि इस योजना का सीधा फ़ायदा मुरादाबाद के पीतल उद्योग से जुड़े लाखों कारीगरों को पहुंचेगा, जहां एक ही जगह पर काम करने से उन्हें सारी सुविधाएं मिलेगी, वहीं, उनकी कमाई में भी इज़ाफ़ा होगा. फिलहाल, रजिस्टर्ड शिल्पकारों को ही इस योजना से जोड़ा जाएगा, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है, इसके उपरांत अनरजिस्टर्ड कारीगरों को भी रजिस्टर्ड करने के उपरांत इस योजना का लाभ मिल सकेगा, जिनकी संख्या कई लाख में हैं.

विदेशों में बिखेरती अपनी चमक
विदेशों में बिखेरती अपनी चमक (Photo credit: ETV Bharat)

कारीगर योजना से खुश हैं:
मुरादाबाद के पीतल उद्योग से जुड़े कारीगर इस योजना से खुश नज़र आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उनके परिवार के दिन भी संवर जाएंगे, आज उन्हें काम करने के लिए जगह-जगह भटकना पड़ता है. आर्टिज़न पार्क बनने के बाद उन्हें एक ही छत के नीचे निवास और काम करने का मौका मिलेगा, साथ ही उनके बच्चों के लिए स्कूल मिलेंगे और यहीं पर हस्तशिल्प से जुड़े आधुनिक टूल्स के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे निःसंदेह उनकी कमाई बढ़ेगी और हालात सुधरेंगे.

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