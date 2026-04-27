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EXPLAINER : कूलर खस सेहत पर डाल रहा असर, जानिए असली और नकली खस में फर्क

गर्मी में राहत देने वाला कूलर खस आपके हेल्थ पर असर डाल सकता है.आर्टिफिशियल कूलिंग पैड्स कितने खतरनाक हैं देखिए देशदीपक गुप्ता की रिपोर्ट

Demand for Woodul Khas in market
कूलर का खस सेहत पर डाल रहा असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 27, 2026 at 9:18 PM IST

6 Min Read
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सरगुजा : गर्मी के मौसम में आम इंसान राहत पाने के लिए कूलर का सहारा लेता है.क्योंकि एयर कंडीशनर इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं है. AC चलने पर बिजली का बिल भी ज्यादा आता है और उसका मेंटनेंस भी महंगा होता है. इसलिए ज्यादातर लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं.लेकिन कूलर में इस्तेमाल होने वाले खस या पैड्स आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं.आईए जानते हैं कैसे आपका कूलर आपको गंभीर बीमारी दे सकता है.

खस का इस्तेमाल सस्ता और सुरक्षित

कूलर के अंदर इस्तेमाल होने वाला खस खास किस्म से तैयार किया जाता है.खस प्लांट के जड़ों का इस्तेमाल कूलर के पैड्स बनाने के लिए किया जाता है. ये खुश्बूदार चीज आपके घर को ना सिर्फ ठंडा करती है बल्कि इसकी सुगंध से पूरा वातावरण अच्छा हो जाता है.लेकिन बढ़ती मांग और बदलते बाजार ने आम आदमी के लिए सुरक्षित इस चीज पर भी ग्रहण लगा दिया है. आजकल बाजार में आर्टिफिशियल खस आने लगे हैं जो ठंडक कम और बीमारी ज्यादा दे रहे हैं.

कूलर खस से क्या नुकसान हो सकता है ? (ETV BHARAT)

महाराष्ट्र से आए व्यापारी ने बताया अंतर

महाराष्ट्र से अम्बिकापुर आकर खस पैड बनाने वाले व्यापारी ने बताया कि आजकल जिस खस का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कितना नुकसानदायक है. खस कूलिंग पैड निर्माण करने वाले प्रकाश भसारे के मुताबिक वैकल्पिक खस देवदार लकड़ी की छीलन होती है जो हिमाचल में मिलती है. देवदार की लकड़ी की तरफ से सफेद वाला उडुल बनता है,इसकी फैक्ट्री नागपुर में है. अभी जो प्लास्टिक वाले फाइबर कूलर हैं उसमें पुट्ठा पैड आ रहा है. इसमें डुप्लीकेट ज्यादा होता है. क्योंकि ओरिजनल मार्केट में नहीं मिलता.

Real Khas gives good health
असली खस ठंडक के साथ देता है अच्छी सेहत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ओरिजिनल खस एक जड़ है जो पेड़ से निकलता है. इससे सेंट भी बनाया जाता है. इससे आपको कूलिंग थोड़ा कम आएगा. लेकिन यह खस घर के लिए, बच्चों के लिए एकदम सुखदाई वातावरण देगा.दोनों सेम रेट ही पड़ता है, अब लोगों को चाहिए थोड़ा ठंडक, यानी मान के चलिए इसमें 80% ठंडा मिलेगा तो उसमें 100% मिलेगा- प्रकाश भसारे, खस विक्रेता

Effect of Cooler Khus on health
कूलर खस का सेहत पर असर (ETV BHARAT)

ओरिजनल और डुप्लीकेट खस में अंतर

प्रकाश भसारे ने बताया कि ओरिजनल खस में मिट्टी नहीं जमती लेकिन जो वैकल्पिक खस है वो जल्दी गंदा हो जाता है, इसमें गंदगी जमा होती है. वैकल्पिक खस आपको साल भर चलेगा और ओरिजनल खस मनचाहा चला सकते हैं. दो-तीन साल इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. इसमें बदबू भी नही आएगी. लेकिन वैकल्पिक खास अगर महीना भर चल गया तो मछली जैसा महकता है.

What is the true mark of authentic Khus?
असली खस की क्या है पहचान (ETV BHARAT)

क्या है खस और मांग ज्यादा क्यों ?
वनस्पति विज्ञान के जानकार प्रोफेसर राजीव मिश्रा ने बताया कि खस प्लांट कोसी फैमिली का मेंबर है.ये लेमन ग्रास की तरह दिखता है. एनाटॉमी इसकी ज्वार जैसी होती है और ये शुष्क प्रदेश में जो जीरो फिटिक एरिया होती हैं या जहां पर कम बारिश होती है वहां बहुतायत उगाया जाता है. क्योंकि ये ज्यादा वाटर वाली जगह पर नहीं उगता.पानी ज्यादा मिलने पर इसकी पत्तियां सड़ जाती है.इसलिए शुष्क जगहों पर ही इसका कल्टीवेशन होता है. मुख्यतः ये पेनिसन रीजन है और जावा हो गया, माइटी हो गया या फिर उधर साउथ अफ्रीका हो गया उधर का ये प्लांट है. इंडिया में इसको कन्नौज के राजा थे वो लेकर आए थे तब से यहां पर ग्रो कर रहा है. इंडिया में शुष्क प्रदेश जैसे आपका गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और साउथ इंडिया में जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्रा में पाया जाता है.

fake khus more in the market
बाजार में नकली खस की उपलब्धता ज्यादा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
आर्टिफिशियल खस कितना नुकसानदायक

प्रोफेसर राजीव मिश्रा ने बताया कि सामान्य खस की जगह अब बाजार में आर्टिफिशियल खस आ रहे हैं. मार्केट में उनकी सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि उनका सरफेस एरिया काफी वाइड होता है. इसके कारण एक दो महीने तक जब उसमें लगातार वाटर फ्लो होता है तो उसमें एल्ग ब्रायोफाइट्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं.

Identify real and fake khus
असली और नकली खस की करें पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कूलर की जब आप हवा लेते हैं तो माइक्रो आर्गेनिज्म बॉडी में प्रवेश करते हैं,इससे इंफेक्शन के भी चांसेस बढ़ते हैं.यही नहीं आर्टिफिशियल खस से फिश जैसी स्मेल आती है जो थोड़ा मछली जहां पर पालन होता है तो वैसे जो एक बदबू होती है वो बदबू भी आपके कमरे में हो जाती है- राजीव मिश्रा,प्रोफेसर

ओरिजनल खस देता है फायदा

प्रोफेसर के मुताबिक जो खस या विटीवर का प्लांट है इसमें बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं. इनमें खस ऑयल पाया जाता है.विटीवर में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो पाए जाते हैं तो उनसे हमें मेडिसिनली बेनिफिशियल मिलता है. ओरिजनल खस एक सेंटी स्मेल, सुगंध वाली खुशबू और हवा देते हैं. ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और इसे बार-बार बदलना भी नहीं पड़ता.

How beneficial is real khas
असली खस कितना फायदेमंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आप किस खस का करें चुनाव ?
बाजार में दोनों कूलिंग पैड की कीमत लगभग दोनों के बराबर हो चुके हैं. सस्ते महंगे की बात नहीं है. वैकल्पिक पैड की तुलना में ओरिजिनल खस ज्यादा चलता है. इसको दो-तीन साल तक आप चला सकते हैं. लेकिन वैकल्पिक खास में मिट्टी जमकर गन्दगी होती है. लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि आपके घर में इस गर्मी में जो कूलर चल रहा है, क्या वह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? इस पर विचार जरूर करिएगा और अपने घर के खस में ओरिजिनल खस का पैड लगाने के लिए बाजार में जाइएगा. बाजार में यह खस उसी कीमत पर उपलब्ध है जिस कीमत पर वैकल्पिक पैड मिल रहे हैं.

Difference between wood khus and natural khus
वुडुल खस और नैचुरल खस में अंतर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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