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नकली दांत लगवाए हैं तो जरा सावधान हो जाइए! वाराणसी में कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा मरीज

वाराणसी से सामने आया हैरान करने वाला केस, खाने की नली में फंसा नकली दांत; डॉक्टरों ने बचाई जान

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खाने की नली में फंसा नकली दांत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 7:59 PM IST

2 Min Read
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वाराणसी: अगर आप या आपके परिवार में किसी ने नकली दांत लगवाए हैं तो जरा सावधान हो जाइए! कहीं ऐसा न हो कि जिन दांतों की मदद से आप बड़े चाव से भोजन का स्वाद ले रहे हैं, वही आपके लिए आफत बन जाएं और आपकी जिंदगी पर बन आए.

यह कोई हवा-हवाई बात नहीं है. इस तरह का केस वाराणसी से सामने आया है, जहां खाना खाने के दौरान एक शख्स की खाने की नली में नकली दांत फंस गया, जिससे वह कई दिनों तक परेशान रहा. हालांकि, डॉक्टरों ने नकली दांत को निकाल कर मरीज की जान बचाई.

बीएचयू के असोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनुराग तिवारी ने बताया कि खाना खाते समय एक शख्स ने अचानक अपना नकली दांत भी निगल गया, जो उसके खाने की नली में जाकर फंस गया था. इसकी वजह से मरीज कई दिनों से परेशान था. उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. खाना भी नहीं निगल पा रहा था. परेशानी बढ़ने पर उसने डॉक्टर से संपर्क किया. डॉ. अनुराग तिवारी और उनकी टीम ने खाने की नली में फंसे नकली दांत को एंडोस्कोपी विधि से निकाल लिया है. उन्होंने बताया कि मरीज करीब 20 दिन से परेशान था.

डॉ. अनुराग तिवारी के अनुसार गैस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए खाने की नली में फंसी किसी भी बाहरी वस्तु को निकालना आमतौर पर बहुत आसान होता है, लेकिन नकली दांत का यह मामला बिल्कुल अलग था. नकली दांत मरीज की खाने की नली में इस कदर फंसा हुआ था कि उसे निकालते समय नली के फटने का भी खतरा था. डॉ. अनुराग तिवारी और उनकी टीम ने 45 मिनट की बेहनत के बाद फंसे हुए दांत को बाहर निकाल लिया गया. इस सफल प्रक्रिया के महज 2 घंटे बाद ही डॉक्टरों ने मरीज को भोजन करने को कह दिया. फिलहाल मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है.

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