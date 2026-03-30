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लखनऊ यूनिवर्सिटी में होगी Artificial Intelligence की पढ़ाई, नए सत्र से टूल को समझेंगे यूजी-पीजी-पीएचडी के छात्र

प्रोफेसर शीला शर्मा ने कहा, AI से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, साथ ही रिसर्च वर्क में भी छात्रों को काफी मदद मिलेगी.

शिक्षकों को AI संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
शिक्षकों को AI संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 5:46 PM IST

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Updated : March 30, 2026 at 6:15 PM IST

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लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करने का फैसला लिया है. इसके लिए शिक्षकों को AI संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. आगामी सत्र से ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक सभी कक्षाओं में AI को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा.

साइंस विभाग की डीन प्रोफेसर शीला शर्मा ने बताया कि डिजिटल और AI के इस दौर में छात्रों को इससे जोड़ना बेहद जरूरी है. अगर AI को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, तो छात्र-छात्राएं भविष्य की प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकते हैं. AI के अध्ययन से जहां रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, वहीं रिसर्च कार्य में भी छात्रों को काफी मदद मिलेगी.

प्रोफेसर शीला शर्मा ने कहा, AI से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा, AI को केवल एक टूल के रूप में समझना जरूरी है. इसके अंधाधुंध उपयोग से नुकसान भी हो सकते हैं. यदि बिना मानव दिमाग का इस्तेमाल किए AI पर पूरी तरह निर्भर हो जाया जाए, तो इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं. इसलिए छात्रों को यह भी सिखाया जाएगा कि AI का उपयोग कैसे संतुलित और जिम्मेदारी से किया जाए.

प्रोफेसर शीला शर्मा ने कहा कि छात्रों को यह जागरूक किया जाएगा कि AI पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में उनके व्यावहारिक कौशल को कमजोर कर सकती है. जरूरत पड़ने पर AI का सहयोग लिया जाए, लेकिन पूरी तरह उसी पर निर्भर न रहा जाए. विश्वविद्यालय शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दे रहा है, ताकि वे यह समझ सकें कि यदि कोई छात्र AI की मदद से थीसिस या शोध कार्य तैयार करता है, तो उसकी जांच कैसे की जाए और नकल को कैसे पकड़ा जाए.

उन्होंने कहा कि AI की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ मानव मस्तिष्क की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. AI के जरिए डेटा एनालिसिस और शोध कार्य को तेजी से किया जा सकता है, जिससे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी. हालांकि, इसके संतुलित उपयोग पर जोर देना भी उतना ही आवश्यक है.

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Last Updated : March 30, 2026 at 6:15 PM IST

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