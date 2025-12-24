ETV Bharat / state

AI टूल फटाफट चेक कर रहा पल्स, कलाई थामकर बता देता है रोग और निदान

AI कई क्षेत्रों में क्या कमाल कर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब AI का कमाल आयुर्वेद में भी देखने मिला.

AI TOOLS CHECK PULSE
AI टूल फटाफट चेक कर रहा पल्स (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 1:53 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 2:12 PM IST

सागर: आयुर्वेद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई AI) के उपयोग को लेकर हर किसी को विश्वास करना कठिन होगा. खासकर नाड़ी वैद्य का काम कोई एआई आधारित उपकरण करने लगे, तो यकीन करना कठिन हो जाएगा, लेकिन एक एआई आधारित उपकरण ने आयुर्वेद में नाड़ी वैद्य के काम को ना सिर्फ आसान कर दिया है, बल्कि एक तरीके से वैज्ञानिक रूप से परिभाषित कर ऐसा विश्लेषण वाला उपकरण तैयार किया है, जो एलोपैथी की होने वाली बड़ी-बड़ी जांचों की तरह पित्त, कफ और वात का विश्लेषण करके एक ऐसा चार्ट तैयार करता है, जो मानव शरीर के रोग और समस्याओं के साथ उनके निदान बताता है.

इस तकनीक से ना सिर्फ स्वास्थ्य में नाड़ी के महत्व पर एक बार फिर लोगों का भरोसा बढ़ा है, वहीं आयुर्वेद की तरफ भी लोगों का भरोसा बढ़ रहा है.

आयुर्वेद विशेषज्ञों की AI टूल पर राय (ETV Bharat)

AI आधारित उपकरण ने बदली तस्वीर

एक पुणे की कंपनी ने एआई और डेटा साइंस पर आधारित नाड़ी तरंगनी नाम के उपकरण को तैयार किया है. ये उपकरण ऐसा उपकरण है, जो किसी नाड़ी वैद्य की तरह आपकी नाड़ी का विश्लेषण करके पित्त, कफ और वात के आधार पर तमाम तरह के शारीरिक विश्लेषण करके ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य की जानकारी देता है, बल्कि संभावित रोगों, उनके निदान भी सुझाता है.

नाड़ी तरंगिनी नाम का ये उपकरण सेंसर और एल्गोरिद्म के आधार पर आयुर्वेद में त्रिदोष के नाम से जाने जाने वाले पित्त, कफ और वात का करीब 22 मापदंडों पर विश्लेषण करता है. कुछ ही पलों में संबंधित व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य की जानकारी दे देता है. इस नयी तकनीक से प्राचीनतम नाड़ी परीक्षण की विद्या एक तरह से आधुनिक तकनीक से लैस विज्ञान आधारित हो गयी है.

AI IMPORTANT ROLE IN AYURVEDA
AI चेक करता नाड़ी (ETV Bharat)

कैसे करता है काम

आयुर्वेद में नाड़ी विद्या एक प्राचीनतम विद्या है. नाड़ी तरंगनी नाम का एआई और डेटा साइंस आधारित यंत्र सेंसर और एल्गोरिदम के जरिए नाड़ी का विश्लेषण करता है. जिस तरह एक नाड़ी वैद्य कलाई को पकड़कर रोगों का पता अपने अनुभव के आधार पर लगाता है, उसी तरह नाड़ी तरंगनी को भी कलाई पर लगाया जाता है. जिसके सेंसर नाड़ी की गति, लय और कंपन के आधार विश्लेषण करता है. इससे जो रिपोर्ट हासिल होती है, वो आधुनिक मेडिकल एजुकेशन के अन्य जांच की तरह प्राप्त होती है. जिसमें वात,पित्त और कफ के आधार पर तनाव और पाचन सहित 22 तरह के आयुर्वेदिक सलाह देता है.

क्या कहते हैं नाड़ी विद्या के जानकार

पिछले 25 साल से आयुर्वेद में नाड़ी के आधार पर रोगों का निदान कर रहीं अर्चना जैन बताती हैं कि "मैं 25 साल से नाड़ी वैद्य के तौर पर काम कर रही हूं. पिछले एक साल से में नाड़ी विद्या में एआई आधारित उपकरण का उपयोग कर रही हूं. अब तक मैं अपनी पढ़ाई और अनुभव के आधार पर काम कर रही थी, लेकिन एआई के कारण अब वैज्ञानिक और तकनीकी जांच रिपोर्ट मिल रही है. उसके आधार पर मैं अपने मरीजों को योगा और डाइट की सलाह भी रिपोर्ट के आधार पर दे पा रही हूं.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE NADI CHECK
आयुर्वेद में AI का उपयोग (ETV Bharat)

मैं अपनी पुरानी रिपोर्ट का भी विश्लेषण इससे कर पाती हूं. इससे मुझे कई तरह की जानकारियां मिलती है. इस उपकरण में कोई कमी नहीं है, बल्कि इस एआई आधारित उपकरण के कारण ये विस्तृत हो गया है. पहले मैं अनुभव के आधार पर नाड़ी देखती थी. इस उपकरण के जरिए मुझे अनुभव नाड़ी वैद्यों और एआई रिपोर्ट के आधार पर कई तरह की विस्तृत जानकारी मिलती है."

क्या कहते हैं बीएएमएस डाॅक्टर

1972 में रायपुर से बीएएमएस कर आयुर्वेद के इलाज का 50 साल से ज्यादा अनुभव रखने वाले डाॅक्टर धरमचंद्र जैन बताते हैं कि "आयुर्वेद से एआई के जुड़ने से बहुत फायदा है. जो ज्ञान सीमित लोगों तक रहता था, एआई तकनीक के कारण विस्तार कर रहा है और इसके विकास की जरूरत है. मैं नाड़ी के आधार पर पिछले करीब 55 साल से वात, पित्त और कफ के आधार पर इलाज कर रहा था. इसमें ये तकनीक जुड़ना अच्छी बात है.

आयुर्वेद का चलन कम होने को लेकर डाॅ जैन कहते हैं कि अंग्रेजीराज के कारण हमारी मानसिकता बदल गयी थी और हमारी सरकारों ने आयुर्वेद को प्रोत्साहित ना करके एलोपैथी को प्रोत्साहित किया. कम फंड मिलने के कारण आयुर्वेद में ज्यादा रिसर्च नहीं हो सकी. समय के साथ आयुर्वेद तरक्की नहीं कर पाया. सरकार ने मिक्स पैथी को बढ़ावा दिया और लोगों की मानसिकता बदल गयी कि आयुर्वेद खल बट्टा है.

आयुर्वेद पढे़ हुए लोगों ने भी एलोपैथी का उपयोग कर अपना धंधा बढ़ाया, लेकिन कोरोना के बाद लोगों को समझ में आ गया कि आयुर्वेद क्या है. आयुर्वेद में कुछ चीजें ऐसी है, जिसका लोगों को आज भी ज्ञान नहीं है. जैसे पित्त, कफ, धातु और मल सब पंगु है. इनमें चलने की क्षमता नहीं है. इनमें वहन का काम वायु करती है. लोग ये समझ जाएं, तो काफी बदलाव आएगा. आयुर्वेद में एआई जैसी तकनीक जुड़ने से आयुर्वेद का प्रभाव बढे़गा."

ARTIFICIAL INTELLIGENCE NADI CHECK
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पल्स चेक टून (ETV Bharat)

क्या कहते हैं एलोपैथी डाॅक्टर

बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज के डाॅ. संजय जैन बताते हैं कि "आयुर्वेद और खासकर नाड़ी से एआई के जुड़ने के कारण आयुर्वेद में बड़ा बदलाव आया है. हम सब जानते हैं कि हर किसी में ऐसी योग्यता नहीं होती है. नाड़ी ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है, इसको कम लोग ही जान पाते हैं. मैनें देखा कि आयुर्वेद में लोग डिग्री लेकर अपने कर्तव्यों की इति मान लेते हैं. इस विद्या को सीखना काफी कठिन है, लेकिन नाड़ी में एआई जुड़ने के कारण हमारे बच्चे तक नाड़ी की जांच कर सकते हैं.

भले वो सलाह किसी आयुर्वेद के जानकार से लें, आज एआई के कारण कोई भी व्यक्ति नाड़ी का ग्राफ लेकर विशेषज्ञ को दिखा सकता है. जैसे सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन आमतौर तकनीकी के जानकार करते हैं और रिपोर्ट विशेषज्ञ देता है. नाड़ी से एआई के जुड़ने से वात, पित्त और कफ की जानकारी एक रिपोर्ट के तौर पर मिल रही है. ये केवल रिपोर्ट भी नहीं देता है, बल्कि निदान भी साथ में देता है.

कैसे हमें अपनी प्रकृति को अच्छा करना है और कैसे विकृति को कम करना है. इस रिपोर्ट से हम खुद पढ़कर अच्छा कर सकते हैं. इसलिए जिस तरह इस उपकरण में एआई और डेटा साइंस का उपयोग किया, वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए द्वार खोल रहा है. आज हम देख रहे हैं कि डेटा साइंस का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है. आयुर्वेद जैसे क्षेत्र में एआई और डेटा साइंस का जो उपयोग किया गया है, वो बहुत अच्छा है. ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की कड़ी बनकर सामने आया है. इसे बनाने वाले इंजीनियरों ने संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अच्छे-अच्छे उपाय दिए हैं."

संपादक की पसंद

