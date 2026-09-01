Special : ग्रंथों से गैजेट तक पहुंचा आयुर्वेद, तकनीक से बदल रहा इलाज और रिसर्च का तरीका
AI की मदद से आयुर्वेद के ज्ञान-संसाधनों को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित और विश्लेषण करने का काम किया जा रहा है. आदित्य आत्रे की रिपोर्ट...
Published : September 1, 2026 at 8:18 PM IST
जयपुर: आयुर्वेद अब धीरे-धीरे आधुनिकता से जुड़ता जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चिकित्सकों को ट्रेंड किया जा रहा है. जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था पौराणिक आयुर्वेद पद्धति को आधुनिक चिकित्सा मशीनरी से जोड़ कर इलाज तैयार कर रहा है. संस्था में वर्चुअल रियलिटी और सिम्युलेटर्स के साथ वहां पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को शिक्षा, उपचार और अनुसंधान के बारे में सीखाया जा रहा है.
संस्था में आधुनिक सिम्युलेटर और वीआर लैब के माध्यम से विद्यार्थियों को आयुर्वेद से जुड़ी उपचार तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. वहीं, AI की मदद से आयुर्वेद के विशाल ज्ञान-संसाधनों को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित करने और उनका विश्लेषण करने की दिशा में काम किया जा रहा है. संस्थान में करोड़ो रुपये की लागत से सिम्युलेटर लैब भी तैयार की गई है.
संस्थान के सहायक आचार्य डॉ. ब्रह्मदत्त शर्मा का कहना है कि अब आयुर्वेद में टेक्नोलॉजी की उपयोग किया जा रहा है. हमारे संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों को सिम्युलेटर्स तकनीकी से सिनेरियो बेस लर्निंग सिखाई जा रही है. इन सिम्युलेटर की खास बात यह है कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन रेस्पॉन्स करते हैं, वैसे ही ये सिम्युलेटर काम करते हैं.
करोड़ो की लागत से तैयार : करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित आधुनिक सिम्युलेटर के माध्यम से विद्यार्थी इलाज की विभिन्न तकनीकों को वास्तविक मरीज पर इस्तेमाल करने से पहले सुरक्षित वातावरण में सीख और समझ सकते हैं. सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण से विद्यार्थियों को उपचार की प्रक्रिया, मरीज की स्थिति के अनुसार तकनीक के इस्तेमाल और संभावित परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास कराया जा रहा है. इससे प्रशिक्षण के दौरान मरीजों पर होने वाले जोखिम को कम करने के साथ विद्यार्थियों में व दक्षता विकसित करने में मदद मिलती है.
सिनेरियो तैयार किया जाता है : सिम्युलेटर लैब के डिप्टी इंचार्ज डॉ. विश्वनाथ का कहना है कि आज हम आयुर्वेद में लगातार प्रगति करते जा रहे है, जिसमें तकनीकी के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी हो रहा है और हमारी लैब इसी का उदहारण है. उनका कहना है कि हमारे पास दो तरह की लैब है. पहली एडवांस सिम्युलेटर और दूसरी सामान्य लैब. वहीं, डॉ. भयाराम चौधरी ने बताया कि सिम्युलेटर का अलग-अलग काम है और इलाज के लिए अलग-अलग सिनेरियो तैयार किया जाता है. सिनेरियो से मतलब है मानव शरीर में होने वाली आपात समस्या, जैसे दिल की बीमारी, तेज बुखार, स्ट्रोक आदि और इसी आधार पर सिम्युलेटर पर इलाज की बारीकी सीखी जाती है.
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एडवांस वीआर लैब : संस्थान की वीआर लैब भी आयुर्वेद की आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. श्रीलंका की डॉ. चतुरिका एनआई में पीजी फाइनल ईयर की छात्रा है. डॉ. चतुरिका का कहना है कि वर्चुअल रियलिटी तकनीक के जरिए हम लोग मानव शरीर की संरचना और विभिन्न प्रक्रियाओं को 3डी तकनीकी से समझ रहे है, जटिल विषयों को केवल किताबों और पारंपरिक मॉडल के जरिए समझने के बजाय अब उन्हें डिजिटल तकनीक के माध्यम से अनुभव करने का अवसर मिल रहा है. इसके साथ ही एनआईए में आयुर्वेद में हजारों वर्षों से उपचार, औषधियों, वनस्पतियों और चिकित्सा पद्धतियों को एआई और डिजिटल तकनीक सहेजा जा रहा है.
परंपरा और तकनीक का संगम : राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल आधुनिक तकनीक नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण माध्यम है. आयुर्वेद के समृद्ध पारंपरिक ज्ञान को एआई और आधुनिक डिजिटल तकनीकों से जोड़कर वैश्विक स्तर पर नई स्वास्थ्य तकनीक एवं अनुसंधान के अवसर विकसित किए जा सकते हैं.
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उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से आयुर्वेद के विशाल ज्ञान-संसाधनों का डिजिटल संरक्षण, डेटा विश्लेषण, शोध सामग्री का अध्ययन और ज्ञान प्रबंधन अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है. साथ ही, चिकित्सकों एवं शोधकर्ताओं के लिए निर्णय-सहायक तकनीक विकसित करने की संभावनाएं भी हैं. प्रो. शर्मा के अनुसार तकनीक का उद्देश्य मानव विशेषज्ञता का स्थान लेना नहीं, बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ाना है. एआई के उपयोग में डेटा की विश्वसनीयता, रोगी की गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, नैतिकता और वैज्ञानिक प्रमाणिकता का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है. एआई से प्राप्त जानकारी का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह और तथ्य-जांच के साथ किया जाना चाहिए.