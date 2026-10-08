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इस नवरात्रि दर्शन देंगी AI वाली दुर्गा माता, बंगाल के मूर्तिकारों के लिए मध्य प्रदेश में बड़ा चैलेंज

विदिशा : मध्य प्रदेश के विदिशा में इस बार शारदीय नवरात्रि पर अनोखी दुर्गा प्रतिमाएं देखने मिलेंगी. दरअसल, इस बार दुर्गा प्रतिमाओं में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की झलक देखने मिलेगी. इस बार प्रतिमा निर्माण में ये अनोखा बदलाव देखने मिल रहा है, जिसमें समितियां अपनी पसंद की प्रतिमा का डिजाइन मोबाइल में लेकर मूर्तिकारों के पास पहुंच रही हैं. इनमें कई तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से तैयार की गई हैं, जिसके आधार पर प्रतिमाओं को अलग रूप दिया जा रहा है. हालांकि, मूर्तिकारों के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है.

बंगाल से विदिशा आए मूर्तिकार अरुण पाल ने बताया, '' विदिशा में प्रतिमा निर्माण करते हुए करीब 24 साल हो गए हैं. हम नवरात्रि से करीब चार महीने पहले ही प्रतिमाओं का निर्माण शुरू कर देते हैं. इस बार छोटी-बड़ी मिलाकर करीब 80 दुर्गा प्रतिमाओं के ऑर्डर हैं. लेकिन आजकल कई लोग मोबाइल पर एआई से तैयार तस्वीरें लेकर आते हैं और उसी के आधार पर प्रतिमा बनवाना चाहते हैं. तस्वीर में दिखने वाले डिजाइन और रंग को वास्तविक प्रतिमा पर उतारना आसाना काम नहीं है. कई बार तस्वीर के हिसाब से सामग्री जुटाना भी मुश्किल होता है.''

मूर्तिकार अरुण पाल बताते हैं कि उनके पास 80 से करीब 40 प्रतिमाएं 6 से साढ़े 6 फीट की हैं, जिनकी कीमत करीब 6 हजार रु से शुरू होती है. इसके अलावा ऑर्डर के अनुसार 7 से 8 फीट की प्रतिमाएं भी तैयार की जा रही हैं, जिनकी कीमत करीब 50 हजार से 80 हजार रु तक है. हमारे पास 13 से साढ़े 13 फीट तक की प्रतिमाएं भी तैयार हो रही हैं रही हैं.

AI तस्वीर से बन रहीं मां दुर्गा की प्रतिमाएं (Etv Bharat Graphics)

नई डिमांड से कच्चे माल की कीमत बढ़ी, मुनाफा घटा

मूर्तिकार कहते हैं कि एआई डिमांड वाली मूर्ति बनाने में समय ज्यादा लगता है और काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ानी पड़ती है. उन्होंने कहा, '' इस साल प्रतिमा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है. रस्सी, सुतली, शेर के बाल, कपड़े, गहने और सजावट का सामान महंगा हुआ है. पिछले साल जो रस्सी करीब 110 से 120 रु में मिलती थी, वह अब 210 से 220 रु तक पहुंच गई है. इसी तरह शेर के बाल की कीमत भी करीब 150 रु से बढ़कर 300 रु हो गई है. इसके बावजूद प्रतिमाओं की कीमतों में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है. चार-पांच साल पहले जो प्रतिमा करीब 5 हजार रु में बिकती थी, उसकी कीमत आज भी कई मामलों में करीब उतनी ही है.''

अरुण पाल ने बताया कि वे मुख्य रूप से कोलकाता पैटर्न की दुर्गा प्रतिमाएं तैयार करते हैं. इस बार करीब चार महीने पहले शुरू किया गया काम 8 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है, क्योंकि 9 अक्टूबर से झांकी समितियों द्वारा प्रतिमाएं ले जाने का काम शुरू हो जाएगा. ऐसे में अब अंतिम दिनों में काम तेजी से किया जा रहा है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीरें देखकर बन रही दुर्गा प्रतिमाएं (Etv Bha rat)

बंगाल के मूर्तिकार सालों से दिखा रहे अपनी कला

वहीं, ग्राम देवखजूरी से प्रतिमा खरीदने पहुंचे महेश प्रजापति ने बताया, '' गांव में करीब 45 साल से दुर्गा झांकी लगाने की परंपरा चली आ रही है. पहले हमारे पिता झांकी लगाते थे और अब वे इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. पिछले 8 से 10 साल से विदिशा के मूर्तिकारों से ही प्रतिमा लेकर गांव जाते हैं.'' महेश प्रजापति के मुताबिक वे अपनी पसंद और झांकी के हिसाब से पहले ही प्रतिमा का ऑर्डर दे देते हैं. प्रतिमा का डिजाइन और कीमत पहले तय हो जाती है. उनका कहना है कि यहां काम करने वाले बंगाल के मूर्तिकार काफी कुशल हैं और उनकी बनाई प्रतिमाएं आकर्षक होती हैं. इस बार भी गांव में झांकी और पंडाल की तैयारियां चल रही हैं और 11 अक्टूबर को प्रतिमा की स्थापना की जाएगी.

फाइल फोटो (Etv Bharat)

पहले भी तस्वीरें लाते थे लोग, अब एआई का जमाना : मूर्तिकार

मूर्तिकार संतोष अहिरवार ने बताया, '' हमारे पास 5 फीट से लेकर 15-16 फीट तक की दुर्गा प्रतिमाएं हैं. इनकी कीमत करीब 5, 6 और 7 हजार रु से शुरू होकर 1.5 लाख रु तक जाती है. प्रतिमा की कीमत उसके आकार, डिजाइन और सजावट के हिसाब से तय होती है.'' उन्होंने बताया कि प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी बाहर से मंगाई जाती है. इंदौर, भोपाल और कोलकाता से मिट्टी लाई जाती है, जबकि सजावट का कुछ सामान कोलकाता से मंगाया जाता है. बांस, पटले और दूसरी सामान्य सामग्री स्थानीय स्तर पर मिल जाती है. संतोष अहिरवार के मुताबिक, '' पहले भी ग्राहक अपनी पसंद की तस्वीर दिखाकर प्रतिमा बनवाते थे, लेकिन अब मोबाइल पर एआई से तैयार तस्वीरें लेकर आने का चलन बढ़ गया है. ग्राहक तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि उन्हें इसी तरह की प्रतिमा चाहिए. मूर्तिकार तस्वीर को देखकर उसके अनुसार प्रतिमा तैयार करते हैं और जहां जरूरत होती है, वहां डिजाइन में बदलाव भी किया जाता है.''

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