बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी का AI अवतार, रांची में पहली बार बनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मां सरस्वती की प्रतिमा
बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती की पूजा का खास महत्व होता है. इस बार AI की मदद से मूर्ति तैयार किए जा रहे हैं.
Published : January 20, 2026 at 3:25 PM IST
रांची: बसंत पंचमी का पर्व कला, ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित माना जाता है. इस दिन देशभर में विद्यार्थी, शिक्षक और कला प्रेमी पूरे श्रद्धा भाव से मां सरस्वती की पूजा करते हैं. हर वर्ष बसंत पंचमी का दिन अपने साथ नई ऊर्जा और उल्लास लेकर आता है, लेकिन इस बार यह पर्व और भी खास होने जा रहा है. वजह है इस शुभ अवसर पर बन रहा दुर्लभ संयोग और साथ ही रांची में पहली बार तैयार की जा रही AI आधारित मां सरस्वती की प्रतिमा, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को लेकर विद्यार्थियों के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है. स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं. इसी बीच राजधानी रांची के प्रसिद्ध मूर्तिकार अजय पाल ने इस बार परंपरा और तकनीक का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है. उन्होंने पहली बार AI तकनीक की मदद से मां सरस्वती की प्रतिमा का निर्माण किया है, जो झारखंड में अपने आप में एक नया प्रयोग माना जा रहा है.
AI तकनीक से बना देवी का स्वरूप
मूर्तिकार अजय पाल बताते हैं कि इस बार उन्होंने AI आधारित ब्लू-प्रिंट की मदद से प्रतिमा का डिजाइन तैयार किया. इसके बाद उसी डिजाइन को आधार बनाकर अपने हाथों से मिट्टी और पुआल से प्रतिमा का निर्माण किया गया. खास बात यह है कि इस मूर्ति में किसी भी तरह के कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है. पूरी प्रतिमा पारंपरिक मिट्टी और प्राकृतिक सामग्री से बनाई गई है, लेकिन उसका स्वरूप आधुनिक तकनीक की झलक देता है.
AI आधारित यह प्रतिमा मां सरस्वती के शांत, सौम्य और दिव्य रूप को बेहद आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करती है. चेहरे की भाव-भंगिमा, वीणा की बनावट और वस्त्रों की आकृति इतनी सजीव है कि देखने वाले ठहर कर निहारने को मजबूर हो जाते हैं.
50 सालों का अनुभव, पहली बार AI का प्रयोग
अजय पाल पिछले पचास वर्षों से मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और काली की प्रतिमाओं का निर्माण करते आ रहे हैं. वे बताते हैं कि यह पहला मौका है जब उन्होंने AI तकनीक की मदद लेकर किसी देवी की प्रतिमा तैयार की है. अजय पाल कहते हैं, "जमाना AI का है. अब कला में भी तकनीक का समावेश जरूरी हो गया है. मैंने सोचा क्यों न परंपरा को तकनीक से जोड़ा जाए. AI की मदद से डिज़ाइन तैयार किया और फिर उसे अपने हाथों से आकार दिया. मेहनत ज्यादा लगी, लेकिन नतीजा बेहद संतोषजनक है."
खास प्रतिमाएं, जबरदस्त डिमांड
इस वर्ष अजय पाल ने AI आधारित विशेष मां सरस्वती की प्रतिमाएं तैयार की हैं. इन प्रतिमाओं को बनाने में काफी समय, मेहनत और बारीकी से काम किया गया है. मूर्तियों की डिजाइन एक-दूसरे से अलग है और उनकी सुंदरता देखते ही बनती है. मूर्तिकार अजय पाल बताते हैं कि उनके यहां 300 रुपए से लेकर लाखों रुपये तक की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं. खासकर इस बार AI आधारित मूर्तियों की डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिल रहीं हैं. राजधानी रांची ही नहीं, बल्कि झारखंड के कई जिलों के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक से ऑर्डर मिल रहे हैं.
झारखंड भी अब कोलकाता से पीछे नहीं
अजय पाल का कहना है कि अब झारखंड के मूर्तिकार भी तकनीक और कलात्मकता के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं. पहले लोग कहते थे कि कोलकाता जैसी मूर्तियां झारखंड में नहीं बन सकतीं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. यहां के कलाकार भी नई तकनीक अपना रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं.
बसंत पंचमी पर रहेगा खास आकर्षण
AI आधारित मां सरस्वती की यह प्रतिमा इस बार बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं और विद्यार्थियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है. परंपरा, भक्ति और आधुनिक तकनीक का यह संगम न सिर्फ कला के क्षेत्र में नया प्रयोग है, बल्कि यह दिखाता है कि समय के साथ भारतीय शिल्प कला भी नए रूप में आगे बढ़ रही है.
