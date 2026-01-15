आर्टिफैक्ट्स-2026 शुरू: यूएस टैरिफ को बेअसर करेंगे नए मार्केट और घरेलू बाजार-ईपीसीएच
आर्टिफैक्ट्स 2026 में निर्यातकों के साथ ही इस बार कारीगरों को भी आमंत्रित किया गया है.
Published : January 15, 2026 at 8:04 PM IST
जोधपुर: राजस्थान हस्तशिल्प एक्सपो आर्टिफैक्ट्स 2026 का गुरुवार को जोधपुर के बोरानाडा स्थित ट्रेड फेसीलिटेशन सेंटर में आगाज हुआ. यह पांच दिवसीय एक्सपो 15 से 19 जनवरी तक चलेगा. इसका उद्देश्य एक ऐसा बाजार तैयार करना है जो कारोबार के लिए पूरी तरह तैयार हो. साथ ही निर्यातकों के लिए बेहतर घरेलू बाजार उपलब्ध करवाने पर फोकस रहेगा. प्रदेश सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने फेयर का दौरा किया. हस्तशिल्प संवर्धन निर्यात परिषद (EPCH) अध्यक्ष डॉ नीरज खन्ना, ईपीसीएच के मुख्य संयोजक अवधेश अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
'घरेलू बाजार नया विकल्प': ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक राजेश रावत ने बताया कि यह हमारा दूसरा प्रयास है. पिछली बार हमारे पास सिर्फ निर्यातक थे. इस बार हमने आर्टिजंस को भी बुलाया है. अच्छी संख्या में लोग आए हैं. हमारे निर्यातक के लिए घरेलू बाजार नए विकल्प के रूप में खुला है. यह लगातार बढ़ रहा है. रावत ने बताया कि टैरिफ की समस्या उन एक्सपोर्टर के साथ है, जो अमेरिका पर ही निर्भर थे. हमारा 40 प्रतिशत एक्सपोर्ट अमेरिका से होता था. उन्होंने बताया कि अमेरिका ने टैरिफ कई देशों पर लगाया है. हम रूस से ट्रेड करते हैं. इसलिए हमारे पर ज्यादा लगाया है.
नए बाजार और घरेलू मार्केट देंगे 'संजीवनी' : ईपीसीएच का मानना है कि भारत का बाजार इतना समृद्ध है कि हमारे यहां के लोग भी चाहते हैं कि जो वस्तु विदेश में बिकती है, वह भारत में बीके और हम उसे खरीदें. ऐसे में यह हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है अपना बाजार बनाने का. यह एक ऐसा समय है, जब हम हिंदुस्तान के बाजार को एक्सप्लोर कर सकते हैं. हमारा दो तरह का प्रयास हो रहा है. हम एक्सपोर्ट के नए बाजार तलाश रहे हैं और साथ में घरेलू बाजार में भी फोकस कर रहे हैं.
जोधपुर में खुलेगा स्टोर: ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ नीरज खन्ना ने बताया कि जोधपुर लकड़ी उत्पाद एवं फर्नीचर सहित अनेक हस्तनिर्मित उत्पादों के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है. जोधपुर में खरीदारों एवं पर्यटकों को शीघ्र ही 'ईपीसीएच-एक्सपो बाजार कैश एंड कैरी स्टोर' का अनुभव मिलेगा, जिसे 'वन-स्टॉप सोर्सिंग डेस्टिनेशन' के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां हस्तशिल्प, होम डेकोर, फर्निशिंग, गिफ्टवेयर, लाइफस्टाइल एक्सेसरीज, यूटिलिटी प्रोडक्ट्स और समकालीन क्राफ्ट-आधारित उत्पादों की सोच-समझकर क्यूरेट की गई श्रृंखला उपलब्ध होगी.