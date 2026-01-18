ETV Bharat / state

ऑस्टियो आर्थराइटिस–वायो मित्र कार्यक्रम का लाभ ले रहे गठिया के मरीज, आयुर्वेद से हो रहा इलाज

ऑस्टियो आर्थराइटिस–वायो मित्र कार्यक्रम का लाभ ले रहे गठिया के मरीज
ऑस्टियो आर्थराइटिस–वायो मित्र कार्यक्रम का लाभ ले रहे गठिया के मरीज (GETTY IMAGE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 7:40 PM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में हड्डियों के जोड़ों से संबंधित बीमारी ऑस्टियो आर्थराइटिस (संधिवात) से पीड़ित लोगों के लिए आयुष विभाग द्वारा संचालित 'ऑस्टियो आर्थराइटिस–वायो मित्र' कार्यक्रम चलाया जा रहा है. जिला सिरमौर में भी यह कार्यक्रम प्रभावी साबित हो रहा है और इससे यहां भी संबंधित रोगी लाभान्वित हो रहे हैं.

हड्डियों के जोड़ों से संबंधित बीमारियों से पीड़ितों के लिए जिले के नाहन और पांवटा साहिब स्थित 2 अस्पतालों और 6 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इन आठों केंद्रों में निःशुल्क विशेष औषधियों के लिए सरकार की तरफ से अलग से आर्थिक प्रावधान रखा गया है. ये कार्यक्रम 24 मई 2025 से जिले में चलाया जा रहा है और इसके तहत अब तक काफी संख्या में रोगियों को निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियां और थेरेपी उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं.

जिला आयुष अधिकारी इंदू शर्मा
जिला आयुष अधिकारी इंदू शर्मा (ETV Bharat)

क्यों माना जाता है आयुर्वेद को सबसे सुरक्षित विकल्प

जिला आयुष अधिकारी इंदू शर्मा ने कहा कि 'आयुर्वेद में उपचार केवल दर्द को दबाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रोग के मूल कारण को समझकर किया जाता है. इसमें निरापद प्राकृतिक औषधियों, थेरेपी और जीवनशैली सुधार पर जोर दिया जाता है, जिससे इलाज सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक लाभ मिलता है. आयुर्वेदिक उपचार में दुष्प्रभाव की संभावना भी बहुत कम होती है. ऐसे में ऑस्टियो आर्थराइटिस (संधिवात) में आयुर्वेद सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है.'

कैसे और कब दी जा रही मरीजों को सुविधा

जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि 'वायो मित्र' कार्यक्रम के अंतर्गत ऑस्टियो आर्थराइटिस (संधिवात) से पीड़ित मरीजों के लिए हर सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को विशेष ओपीडी आयोजित की जाती है. इन निर्धारित दिनों में रोगियों की विस्तृत जांच, परामर्श, थेरेपी और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती हैं. इसके लिए अलग से विशेष बजट भी निर्धारित किया गया है.

क्यों पड़ी 'वायो मित्र' कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता

डॉ. इंदु शर्मा ने कहा कि आज के समय में जोड़ों का दर्द केवल बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गई है. मोटापा, गलत जीवनशैली, मिथ्या आहार विहार, अधिक परिश्रम या परिश्रम का अभाव पोषक आहार का अभाव आदि कारणों से युवा वर्ग भी इससे प्रभावित हो रहा है. ऑस्टियो आर्थराइटिस के मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते एक ऐसे सुरक्षित उपचार की जरूरत थी, जो लंबे समय तक फायदा दे सके. इसी उद्देश्य से सरकार और विभाग ने यह कार्यक्रम शुरू किया है.

यह कार्यक्रम अन्य उपचार पद्धतियों से कैसे अलग है?

इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें व्यक्ति विशेष के अनुसार उपचार किया जाता है. आयुर्वेद में हम केवल दर्द नहीं देखते, बल्कि ये समझते हैं कि समस्या की जड़ क्या है—वात सहित कौन सा दोष कौन सी धातु को दूषित कर चुका, अस्थि और मज्जा धातु की क्या स्थिति है और दोष, धातु, मल किस हिस्से में दूषित है, उसी के अनुसार दवाइयां और थेरेपी दी जाती हैं. इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता.

ऑस्टियो आर्थराइटिस के प्रमुख कारण

जिला आयुष अधिकारी ने कहा कि सबसे प्रमुख वात का प्रकोप है, जिससे जोड़ों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है. इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन-डी की कमी, बढ़ती उम्र, पोषक तत्वों का अभाव और आज की निष्क्रिय दिनचर्या भी इस रोग को बढ़ावा देती है. लोग या तो व्यायाम अत्यधिक करते है या व्यायाम बिल्कुल नही करते है, यह चिंता का विषय है. व्यायाम का सम्यक प्रयोग ही होना जरूरी है.

किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

डॉ इंदु शर्मा के अनुसार जोड़ों में लगातार दर्द, सुबह उठते समय या लंबे समय तक बैठने के बाद अकड़न, चलने-फिरने में परेशानी, सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द, सूजन और जोड़ों से आवाज आना, ये सभी शुरुआती लक्षण हैं. समय रहते इलाज न किया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है. आयुर्वेद में हर मरीज का उपचार अलग होता है. पहले यह देखा जाता है कि शरीर में किस तत्व की कमी है। फिर उसी के अनुसार विशेष औषधियां, पंचकर्म आधारित थेरेपी और जीवनशैली सुधार की सलाह दी जाती है. हल्की एक्सरसाइज और नियमित वॉक को हम उपचार का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं.

जिले में यह सुविधा किन क्षेत्रों तक पहुंचाई गई है?

डॉ. इंदु के मुताबिक नाहन और पांवटा साहिब के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के अलावा त्रिलोकपुर, कटोला, कोलर, कोटड़ी ब्यास, नैनाटिक्कर और शरगांव जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह सुविधा उपलब्ध है. हमारा प्रयास है कि दूरदराज के लोगों को भी इलाज के लिए भटकना न पड़े. जिले में 394 मरीजों को उपचार और थेरेपी दी जा चुकी है और अधिकांश मरीजों ने दर्द और अकड़न में स्पष्ट राहत महसूस की है. लोगों का भरोसा आयुर्वेद की ओर बढ़ा है.

क्या यह कार्यक्रम सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है?

डॉ. इंदु ने बताया कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है, जो ऑस्टियो आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं. आमतौर पर यह समस्या बढ़ती उम्र में अधिक देखने को मिलती है, लेकिन आजकल युवा वर्ग भी इससे प्रभावित हो रहा है. इसलिए उम्र की कोई सख्त सीमा नहीं रखी गई है. लक्षणों के आधार पर मरीजों को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाता है, जो मरीज लंबे समय से जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम के तहत उपचार दिया जा रहा है. हालांकि, ऐसे मामलों में उपचार की अवधि थोड़ी लंबी हो सकती है. नियमित रूप से थेरेपी लेना, दवाइयों का सही सेवन और जीवनशैली में सुझाए गए बदलाव अपनाना बहुत जरूरी होता है. इससे पुराने मरीजों को भी स्पष्ट लाभ मिल रहा है.

आम लोगों के लिए क्या संदेश है?

डॉ इंदु शर्मा ने कहा कि जो भी लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वे इसे उम्र का हिस्सा मानकर नजरअंदाज न करें. समय पर उपचार से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. ‘वायो मित्र’ कार्यक्रम के तहत निःशुल्क और सुरक्षित उपचार उपलब्ध है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं.

