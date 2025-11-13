गठिया के इलाज में कितनी कारगर है होम्योपैथिक? मरीज बोले- ठीक हुआ जोड़ों का दर्द, चिकित्सकों का ये दावा
लखनऊ के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय में कई मरीजों को मिला है लाभ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 2:17 PM IST
लखनऊ: होम्योपैथिक गठिया की बीमारी में कारगर है. एलोपैथी में जहां चिकित्सा ऑपरेशन या प्रत्यारोपण का विकल्प चुनते हैं, वहीं होम्योपैथिक में दवा के सेवन से मरीजों को आराम मिला है. मरीजों का कहना है कि वह लंबे सालों से जोड़ों के दर्द से परेशान थे, लेकिन जब से होम्योपैथिक में इलाज शुरू हुआ, तब से उन्हें चलने फिरने में आसानी होने लगी. इसी तरह कई अन्य बीमारी है, जिसका होम्योपैथिक में कारगर इलाज है. लखनऊ के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय के डॉक्टरों ने यह दावा किया है.
अस्पताल में इलाज के लिए आईं बलिया की शांति कुमारी ने बताया कि वह पिछले 15 सालों से जोड़ों के दर्द से परेशान थीं. उन्हें गठिया की शिकायत है. डॉक्टर ने उन्हें घुटना प्रत्यारोपण (Knee Replacement) करने के लिए बोला. ऐसी कोई भी दवा या फिर ऐसा कोई इलाज नहीं है, जो अभी तक हमने कराया न हो, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा. फिर एक दिन पड़ोसी ने बताया कि होम्योपैथिक की दवाएं काफी असरदार होती हैं. कहा कि पिछले दो साल से होम्योपैथिक इलाज करा रही हूं. दर्द में काफी आराम है. पिछले 15 साल से जहां चलना फिरना भी दुश्वार था, अब समस्या बहुत ज्यादा कम हो गई है.
इसी तरह गोंडा के रहने वाले गणेश ठाकुर ने कहा कि पिछले 12 साल से जोड़ों में दर्द की शिकायत थी. एलोपैथ में बहुत इलाज कराया, लेकिन कुछ समय के लिए दर्द से राहत मिलती थी, लेकिन फिर वह दर्द लौट आता था. दूर के रिश्तेदार ने अभी एक साल पहले होम्योपैथिक में दिखाने की सलाह दी. होम्योपैथिक दवाओं से काफी राहत मिली. अब जोड़ों में उतना दर्द नहीं होता, जितना पहले के समय में हो रहा था. अपने पैरों पर खड़े होकर काम कर पा रहे हैं.
बता दें कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय की ओपीडी में रोजाना 800 से अधिक मरीज इलाज के लिए आते हैं. जबकि चर्म रोग विभाग की ओपीडी में रोजाना 400 से अधिक मरीज आते हैं. मरीजों का कहना है कि होम्योपैथिक दवाएं गठिया और चर्म रोग के लिए काफी फायदेमंद होती हैं. यह दवा बीमारी को जड़ से समाप्त करती है.
क्या कहते हैं चिकित्सक: राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के एमएस प्रो. डीके सोनकर ने बताया, ऐसा नहीं कि यहां जांच नहीं होती है. अस्पताल में करीब 800 से अधिक मरीज रोजाना ओपीडी में आते हैं. हमारे यहां रेडियोलॉजिस्ट पोस्ट नहीं है. अगर किसी का अल्ट्रासाउंड कराना होता है तो उसको हायर सेंटर जैसे पीजीआई या राम मनोहर लोहिया भेज देते हैं. एचडीआरआई से संस्थान जुड़ा हुआ है जो कि भारत सरकार की एक संस्था है. जहां पर हमारे सभी मरीजों की पैथोलॉजी की जांच होती है.
खत्म होती है लंबी बीमारी: उन्होंने दावा किया कि लंबे समय से अगर कोई मरीज किसी बीमारी से जूझ रहा है तो इलाज होम्योपैथी में संभव है. सबसे ज्यादा जरूरत है कि अपने चिकित्सक पर विश्वास करने की. बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, जिसमें गठिया, चर्म रोग विभाग, मनोरोग शामिल हैं, इनका इलाज संभव है.
उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक की जो भी दवाएं होती हैं, वह धीरे-धीरे काम करती हैं और जड़ से बीमारी को समाप्त करती हैं. एलोपैथ दवाई तुरंत काम करती हैं, लेकिन यह जड़ से बीमारी को खत्म करने का काम नहीं करती हैं. एलोपैथ दवाओं का नुकसान भी होता है, लेकिन होम्योपैथी की दवाओं का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है.
इन दिक्कतों का होता है इलाज...
- पुरानी और बार-बार होने वाली बीमारियां: एक्जिमा, गठिया, अस्थमा, माइग्रेन, और इर्रिटेबल बोवेल सिंड्रोम जैसे रोग.
- बच्चों की सामान्य समस्याएं: तीव्र और संक्रामक रोग जो जानलेवा नहीं हैं.
- महिला संबंधी विकार: मासिक धर्म की अनियमितता, प्रसवोत्तर देखभाल, और मेनोपॉज सिंड्रोम.
- मानसिक और मनोदैहिक: चिंता विकार और अवसाद.
- वायरल संक्रमण, त्वचा रोग (जैसे सोरायसिस और एक्जिमा), और कुछ शल्य बीमारियां जैसे कि बवासीर या गुर्दे की पथरी.
- सर्जरी और प्रसव के बाद की रिकवरी: यह बीमारी से उबरने में मदद कर सकता है और ठीक होने के समय को कम कर सकता है.
