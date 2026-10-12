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विश्व अर्थराइटिस दिवस: सिर्फ बुढ़ापे की नहीं, युवाओं की भी बीमारी बन रहा गठिया, जानें लक्षण और बचाव

सिर्फ बुढ़ापे की नहीं, युवाओं की भी बीमारी बन रहा गठिया. ( ETV Bharat )

देवरिया: 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस (World Arthritis Day) मनाया जाता है. इसका मकसद गठिया यानी आर्थराइटिस के प्रति लोगों को जागरूक करना है. महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के आंकड़े बताते हैं कि यह बीमारी कितनी तेजी से बढ़ रही है.

मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग (ऑर्थो) विभाग की ओपीडी में हर रोज करीब 150 से 200 मरीज सिर्फ जोड़ों के दर्द, गठिया और सायटिका की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं. इनमें बड़ी संख्या महिलाओं और 30 से 45 वर्ष के है जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं.

सिर्फ बुढ़ापे की नहीं, युवाओं की भी बीमारी बन रहा गठिया. (ETV Bharat) पहले इसे सिर्फ 60 साल के बाद की बीमारी माना जाता था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के अनुसार अब 30 से 40 साल के युवा भी इसके शिकार हो रहे हैं. गलत खानपान, मोटापा, घंटों एक जगह बैठकर काम करना और व्यायाम न करना इसके बड़े कारण हैं. सिर्फ बुढ़ापे की नहीं, युवाओं की भी बीमारी बन रहा गठिया. (ETV Bharat) ये गठिया (अर्थराइटिस) बीमारी क्या है गठिया जोड़ों से जुड़ी बीमारी है. इसमें जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न आ जाती है. इसके 100 से ज्यादा प्रकार हैं, लेकिन सबसे आम ऑस्टियोआर्थराइटिस (हड्डी घिसना) और रूमेटॉइड आर्थराइटिस (इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से) है. आयुर्वेद में इसे आमवात कहा जाता है. डॉक्टर गठिया बीमारी के लक्षणों को समझने और उसे नज़रंदाज़ नहीं करने के लिए सलाह देते हैं. लक्षणों को पहचान कर इस बीमारी से बचा जा सकता है. 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस (World Arthritis Day) मनाया जा रहा. (ईटीवी भारत) निदान होता कैसे है