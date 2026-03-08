युवाओं की भी बीमारी बन रही गठिया, बनारस के आयुर्वेदिक अस्पताल हर दिन ओपीडी में आ रहे 30 से ज्यादा युवा
आर्थराइटिस यानी गठिया जिसे बुजुर्गों की बीमारी कहा जाता था, अब यह युवाओं को भी परेशान कर रहा है.
वाराणसी: बदलते जीवन शैली ने तमाम तरीके की शारीरिक समस्याओं को शुरू कर दिया है जिससे हर कोई परेशान है. इस बीमारी में अब गठिया रोग भी शामिल हो गया है. जी हां, गठिया जिसे बुजुर्गों की बीमारी कहा जाता था, लेकिन अब यह युवाओं को भी परेशान कर रहा है.
हैरान करने वाली की बात यह है कि इसमें अब बड़ी संख्या में युवा प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर बनारस के आयुर्वेदिक अस्पताल में नजर आती है. जहां हर दिन गठिया की ओपीडी में लगभग 30 मरीज युवा होते हैं जो ग्रेड बी गठिया से ग्रसित होते हैं.
बता दे कि, वाराणसी के आयुर्वेदिक सेंटर में अस्पताल में पूर्वांचल का पहला गठिया केंद्र संचालित होता है. जहां आयुर्वेदिक पद्धति के जरिए गठिया पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाता है. यहां पर हर दिन 80 से ज्यादा मरीज इलाज करने के लिए आते हैं, जिनमें लगभग 30 मरीज 30 से 32 वर्ष के युवा होते हैं.
इस बारे में यदि गठिया सेंटर के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष मिश्रा की माने तो उनका कहना है कि, वर्तमान में बदलते जीवन शैली ने हर किसी को प्रभावित किया है और इसमें सबसे ज्यादा युवा परेशान है.
उन्होंने कहाकि युवाओं में अब गठिया बीमारी आम होती हुई नजर आ रही है. पहले यह बीमारी 50 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन वर्तमान में नई पीढ़ी भी इससे परेशान है.
अनियमित दिनचर्या ने बढ़ाई युवाओं में गठिया की समस्या
वो कहते हैं कि, गठिया होने के पीछे बड़ा कारण अनियमित जीवन शैली, खानपान और मोटापा है. लाइफ स्टाइल अच्छा न होने से व्यक्ति ना शारीरिक व्यायाम पर ध्यान दे पता है ना ही अच्छा आहार लेता है और वर्तमान में जंक फूड युवाओं के लिए जहर की तरह काम कर रहा है. जिसका परिणाम है कि उनका वजन बढ़ रहा है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं और वह अलग-अलग तरीके की समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं. इनमें गठिया भी शामिल हो गया है.
डॉ मनीष ने कहा कि यहां ओपीडी में आने वाले युवा ग्रेड बी गठिया से पीड़ित आ रहे हैं. वह कहते हैं कि इसमें घुटने में दर्द, पैरों में खिंचाव होने की समस्या होती है जो धीरे-धीरे गंभीर भी हो सकती है और आगे चलकर परेशानी का सबब भी बन सकती है.
महिलाए हैं ज्यादा पीड़ित
उन्होंने बताया कि, यदि हम आंकड़े को देखें तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है. महिलाओं का खराब लाइफस्टाइल उनके लिए इस समस्या को बढ़ा रहा है. आहार सही न होने की वजह से उनके शरीर में कैल्शियम, मिनरल्स प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां नहीं मजबूत हो रही है. शरीर में इम्यूनिटी नहीं है और इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं.
उन्होंने बताया कि यदि समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले लाइफस्टाइल को सही रखते हुए आहार के नियम को ठीक करना होगा. सुबह उठकर व्यायाम करना होगा और इसके साथ ही जीवनशैली में बड़ा बदलाव लाना होगा, जिसके बाद इस समस्या से निजात मिल सकती है.
पूर्वोत्तर राज्यों से आते हैं मरीज
बताते चले कि, वाराणसी के आयुर्वेद अस्पताल में गठिया सेंटर का संचालन होता है. जहां हर दिन लगभग 80 से 100 मरीज अपना इलाज करने के लिए आते हैं, जिनमें लगभग 30 से ज्यादा संख्या युवाओं की होती है. यदि आने वाले मरीजों की बात करें तो यह पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से भी आते हैं. जिनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश शामिल है.
