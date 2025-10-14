ETV Bharat / state

कमाल की कला : अलवर के कुंभकारों की पहचान महानगरों तक, मिट्टी के दीपक और सजावटी सामानों की मांग बढ़ी

मिट्टी के दीपक, कलश, सुराही, गमले और सजावटी सामान दिल्ली, मुंबई, जयपुर, गुरुग्राम सहित देश के विभिन्न शहरों में बड़ी मात्रा में भेजे जाते हैं.

Art of Alwar Potters
अलवर के कुंभकारों की कला की पहचान (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 6:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: जिले के कुंभकारों ने अपनी अनोखी कला, मेहनत और चिकनी मिट्टी से बने उत्कृष्ट उत्पादों के दम पर न केवल राजस्थान, बल्कि देश के बड़े महानगरों तक अपनी पहचान बनाई है. दीपावली और अन्य त्योहारों के मौके पर अलवर के कुंभकारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दीपक, कलश, सुराही, गमले और सजावटी सामान देश के विभिन्न शहरों में बड़ी मात्रा में भेजे जाते हैं, लेकिन इस साल लगातार हुई बारिश ने कुंभकारों की उम्मीदों पर खलल डालने का काम किया है. बारिश के चलते मिट्टी की उपलब्धता में कमी आने से मिट्टी महंगे दामों पर मिल पा रही है. इस कारण कुंभकारों को ऑर्डर पूरा करने में समस्या आ रही है.

कुंभकार रामकिशोर प्रजापत ने बताया कि अलवर जिले की मिट्टी अपनी विशेष चिकनाई और लचीलापन के कारण दीपक एवं मिट्टी के बर्तनों के लिए कुंभकारों की पसंद रही है. यही कारण है कि स्थानीय कुंभकार पीढ़ियों से इस मिट्टी से दीपक और सजावटी सामान तैयार करते आ रहे हैं. अलवर शहर, राजगढ़, तिजारा, बहरोड़ सहित अन्य स्थानों पर सैंकड़ों परिवार परंपरागत कला से जुड़े हुए हैं.

कुंभकारों ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

दीपावली पर तैयार होते हैं लाखों दीपक : अलवर के कुंभकार दिनेश ने बताया कि दीपावली के सीजन में हर साल लाखों दीपक तैयार करने के ऑर्डर मिलते हैं. उन्होंने बताया कि जितना बड़ा ऑर्डर मिलता है, उसके लिए उतना जल्दी काम शुरू करना पड़ता है. दीपावली से चार-पांच दिन पहले व्यापारी दीपक, कलश व अन्य सजावटी सामान लेकर रवाना हो जाते हैं.

Art of Alwar Potters
अलवर के कुंभकारों की पहचान और उनकी कला (ETV Bharat GFX)

इलेक्ट्रिक चाक ने बदला कुंभकारों का जीवन : कुंभकार रामकिशोर प्रजापत व दिनेश ने बताया कि पांच से छह साल पहले तक ज्यादातर कुंभकार मिट्टी के चाक पर दीपक, कलश व अन्य सजावटी सामान तैयार करते थे, जिसमें समय ज्यादा लगता था. लेकिन अब मशीनी युग का प्रभाव कुंभकारों पर भी पड़ा है और मिट्टी के चाक के बजाय अब इलेक्ट्रिक चाक दिखाई देने लगे हैं. उन्होंने बताया कि पहले मिट्टी के चाक पर एक दिन में करीब एक हजार दिये ही तैयार हो पाते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक चाक पर हर दिन तीन से चार हजार दीपक तैयार हो जाते हैं. इलेक्ट्रिक चाक से ज्यादा उत्पादन होने से कुंभकारों की आमदनी भी बढ़ी है.

Decorative Items of Clay
मिट्टी से बनाए गए सामान (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें : दीपावली पर दूसरे के घर रोशन करने वाले खुद मायूस, जानिए क्या है कारण

एक ट्रॉली मिट्टी आती है 4500 रुपये की : कुंभकार रामकिशोर ने बताया कि पहले अलवर शहर के आसपास के क्षेत्र में दीपक व अन्य सजावटी सामानों के लिए चिकनी मिट्टी उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन अब अलवर शहर के आसपास मिट्टी नहीं मिल पा रही है. इस कारण कुंभकारों को अभी रामगढ़ के सरेटा गांव से चिकनी मिट्टी लानी पड़ रही है.

Decorative Items of Clay
मिट्टी के दीपक और सजावटी सामान (ETV Bharat Alwar)

उन्होंने बताया कि सरेटा गांव से एक मिट्टी की ट्रॉली करीब 4500 रुपये में मिल पाती है. उन्होंने बताया कि अब 60 रुपये में 100 तैयार दीपक मिल पाते हैं. उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर अलवर से मिट्टी के दीपक, कलश व अन्य सजावटी सामान पुणे, दिल्ली, मुम्बई, भोपाल, जयपुर, झज्जर, रेवाड़ी सहित अन्य बड़े शहरों में भेजे जाते हैं.

Decorative Items of Clay
मिट्टी के बर्तन (ETV Bharat Alwar)

बारिश से खेतों में भरा पानी, मिट्टी के दाम बढ़े : कुंभकार मुकेश ने बताया कि इस साल हुई बारिश के चलते मिट्टी गीली हो गई, जिसके चलते मिट्टी की कीमत बढ़ गई. उन्होंने बताया कि मिट्टी की उपलब्धता कम होने से कुंभकारों को भी अपने ऑर्डर पूरा करने में समस्या आ रही है. इस कारण जिन लोगों ने बड़े ऑर्डर दिए हैं, उनमें से कुछ कटौती कर दीपक व अन्य आइटम तैयार कर भिजवा रहे हैं.

TAGGED:

DEMAND OF ALWAR POTTERS
DEMAND FOR CLAY LAMPS
DECORATIVE ITEMS OF CLAY
अलवर के कुंभकारों की पहचान
ART OF ALWAR POTTERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: 15 से 19 जनवरी तक सजेगा शब्दों और विचारों का महाकुम्भ

भारत में जल्द लॉन्च होने वाली हैं ये 5 बेहतरीन कारें, जानें लिस्ट में कौन हैं शामिल

20 या 21 अक्टूबर? जानें इस बार कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.