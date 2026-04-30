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चिंटा गैंग का सरगना अरशद अयूब राजपासा में निरुद्ध, अपराधी के खिलाफ चोरी, लूट, डकैती जैसे 20 मामले दर्ज

झालावाड़: पुलिस की हार्डकोर आदतन अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. इसी के तहत पुलिस ने चिंटा गैंग के सरगना हार्डकोर अपराधी अरशद अयूब उर्फ चिंटा को राजपासा एक्ट के तहत जिला कलेक्टर के आदेश पर निरुद्ध किया है.

मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि राजपासा राजस्थान का ऐसा कानून है, जिसका इस्तेमाल लगातार सक्रिय और भय पैदा करने वाले अपराधियों के खिलाफ किया जाता है. खासकर जब पुलिस की निरोधात्मक कार्रवाई के बावजूद ऐसे अपराधी अपराध करते रहते हैं. सक्रिय अपराधी चिंटा उर्फ अरशद अयूब के विरुद्ध राजपासा एक्ट के तहत इस्तगासा तैयार कर जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ को निरूद्धगी के लिए भेजा गया था. जिस पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने अपराधी चिन्टा का राजपासा एक्ट के अन्तर्गत जिला कारागृह झालावाड़ में निरुद्धगी आदेश जारी किया गया. इस आदेश की पालना में अरशद अयूब को झालावाड़ जेल में निरुद्ध करवाया गया.