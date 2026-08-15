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धनबाद सदर अस्पताल के अर्श क्लिनिक रैंकिंग में जलवाः राज्य में अव्वल और देश में तीसरे पायदान पर

धनबादः जिला के लिए इस बार स्वतंत्रता दिवस सिर्फ देशभक्ति का पर्व नहीं, बल्कि जिले की विकास यात्रा और उपलब्धियों को सामने रखने का भी अवसर रहा. स्वास्थ्य क्षेत्र में धनबाद सदर अस्पताल में संचालित अर्श क्लिनिक की रैंकिंग में राज्य में पहला स्थान हासिल किया और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी रैंक प्राप्त की.

धनबाद जिला स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में धनबाद ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. किशोर-किशोरियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में इसे जिला की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. खास बात यह है कि स्वास्थ्य के साथ-साथ धनबाद ने स्वच्छ वायु, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं.

धनबाद सदर अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए लगातार सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. अस्पताल की ओपीडी सेवा 7 हजार से बढ़कर 14 हजार तक पहुंच गई है. वहीं 80 से अधिक प्रकार की पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

जिला की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 38 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को विकसित किया जा रहा है. एक डिलीवरी सेंटर के विकास पर भी काम चल रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत करने के लिए 2,277 सहियाओं को किट उपलब्ध कराई गई है.

स्वास्थ्य के बाद बात करें स्वच्छ हवा की, तो इस क्षेत्र में भी धनबाद ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मूल्यांकन में धनबाद को 100 में से 100 अंक मिले हैं. शहर में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है.

शहरी विकास की दिशा में भी कई योजनाएं गति पकड़ रही है. शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर और फुट ओवरब्रिज निर्माण के साथ श्रमिक चौक स्थित गया पुल अंडरपास के चौड़ीकरण का काम चल रहा है. नमामि गंगे परियोजना के तहत 769.9 करोड़ रुपये की लागत से 192 एमएलडी क्षमता वाले पांच एसटीपी की स्वीकृति मिली है. इनमें पहले चरण का काम शुरू हो चुका है.

जल संरक्षण और तालाबों के पुनर्जीवन की दिशा में अमृत 2.0 के तहत बरमसिया, लोको और राजा तालाब के सौंदर्यीकरण की योजना है. करीब 60 एकड़ में फैले पम्पू तालाब के समग्र पुनर्जीवन के लिए रेलवे के साथ एमओयू किया गया है. कचरा प्रबंधन के लिए 125 टीपीडी क्षमता का सी एंड डी वेस्ट प्लांट और बलियापुर के आमझार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है.

ग्रामीण विकास में भी धनबाद की तस्वीर बदलने की कोशिश जारी है. ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए 100 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. पेयजल के लिए 5 करोड़ रुपये की 23 योजनाएं स्वीकृत हैं. तोपचांची में बंद पड़ी 41 जलमीनारों में डीप बोरिंग का काम किया जा रहा है, जबकि टुंडी में 500 घरों को जलापूर्ति से जोड़ा गया है.

महिला सशक्तिकरण की बात करें तो जिले में 1.48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को 13,048 स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है. इनमें 6,464 सखी मंडल की महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 5,822 लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 2,429 लोगों को रोजगार मिला है. वहीं ‘फुलो झानो आशीर्वाद अभियान’ के माध्यम से 2,283 महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा गया है.