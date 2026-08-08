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जिस सांप ने डसा उसी को गले में लपेटकर पहुंचा अस्पताल, आप ना करें अपनी जान से खिलवाड़

सोशल मीडिया में युवक का सांप को गले में डालकर बाइक चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है.जानिए क्या है इस वीडियो की सच्चाई.

arrives at hospital with snake
सांप को गले में लपेटकर युवक पहुंचा अस्पताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 1:50 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 2:39 PM IST

3 Min Read
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कांकेर : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक युवक सांप को पकड़कर अपने गले में लपेटता है और फिर बाइक चलाते हुए अस्पताल जा रहा है.

कहां का है वीडियो ?

वीडियो कोयलीबेड़ा ब्लॉक के पखांजूर का है. जिस युवक ने सांप को पकड़कर बाइक चलाई उसका नाम देवजीत सरकार है. बताया जा रहा है कि देवजीत एक स्नेक कैचर है. जो पिछले 8 साल से इलाके में सांपों को पकड़ रहा है. लेकिन बीते दिनों जब वो रेस्क्यू कर रहा था तो इस सांप ने उसे डस लिया. सांप के डसने के बाद देवजीत ने उसे पकड़ा और बाइक में लेकर उस घर से 14 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचा. युवक का कहना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डॉक्टर को पता चल सके कि सांप कौन सा है.

arrives at hospital with snake
सांप को गले में लपेटकर युवक पहुंचा अस्पताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या जहरीला था सांप ?

युवक जब अस्पताल पहुंचा और सांप को डॉक्टर को दिखाया तो मालूम हुआ कि सांप जहरीला नहीं है.लेकिन डॉक्टर ने उसे इस तरह की हरकत करने से मना किया. डॉक्टर का कहना है कि यदि सांप जहरीला होता तो बचाव में वो दोबारा भी काट सकता था.

सांप को गले में लपेटकर युवक पहुंचा अस्पताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शुक्रवार को युवक गले में सांप लपेटकर अस्पताल पहुंचा था.उसने बताया कि रेस्क्यू के दौरान सांप ने उसे काटा है.सांप की पहचान हो सके इसलिए वो अपने साथ सांप को लेकर आया था.हमने युवक का इलाज किया.जिस सांप को युवक लेकर आया था वो वेनम प्रवृत्ति का नहीं था.इसलिए युवक को जल्दी राहत मिल गई. लेकिन सांप को इस तरह से लाना कहीं ना कहीं अपने साथ-साथ दूसरे के लिए भी जान का खतरा है. हमारी अपील है कि कोई भी व्यक्ति चाहे सांप जहरीला हो या ना हो इस तरह की हरकत ना करें- डॉ संजीत वैष्णव,पखांजूर बीएमओ

क्या कहते हैं सर्प विशेषज्ञ ?

वहीं सर्प विशेषज्ञ एवं जानकार धीरेंद्र मंडल ने बताया कि सांप को गले में लपेटकर 15 किलोमीटर दूर बाइक से लाना सही नहीं है.यदि सांप जहरीला होता तो बाइक चलाने के दौरान भी हमला कर सकता था.ये अपनी जान से खिलवाड़ है.किसी भी सांप की पहचान किए बिना भी डॉक्टर स्नेक बाइट मामले में इलाज कर सकते हैं.

किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा?

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सांप काटने का सबसे अधिक खतरा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रहता है. साथ ही किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूर, रात में बिना रोशनी के बाहर निकलने वाले लोग और झाड़ियों और कचरे के आसपास काम करने वालों को भी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है.

सांप काटने पर क्या करें?

विशेषज्ञों के अनुसार सांप काटने पर घबराने के बजाय तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है. इसमें पीड़ित को शांत रखना, जिस अंग पर सांप ने काटा है, उसे कम से कम हिलाना शामिल है. साथ ही बिना समय गंवाए नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचें. अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम (ASV) से इलाज कराया जाता है.

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Last Updated : August 8, 2026 at 2:39 PM IST

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