लाल प्याज : किसानों के हाथ खाली, खुदरा दुकानदारों की बल्ले-बल्ले
लाल प्याज की फसल से खुशहाल होता था किसान, लेकिन अलवर की मंडी में लागत से आधे दाम मिलने से हो रहा मायूस. देखिए रिपोर्ट...
Published : November 10, 2025 at 8:38 PM IST
अलवर: राजस्थान में अलवर जिले के किसानों की खुशहाली का प्रतीक मानी जाने वाली लाल प्याज की फसल इस साल मायूसी का कारण बन गई है. कारण है कि अलवर मंडी में किसानों को प्याज के थोक भाव 7 से 8 रुपए प्रति किलो ही मिल पा रहे हैं, जबकि एक किलो प्याज उत्पादन की लागत 12 से 13 रुपए तक आ रही है. किसानों को लागत राशि से लगभग आधे भाव ही मिल पा रहे हैं, जबकि दुकानदार खुदरा में 17 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से प्याज बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं. यही कारण है कि मंडी में अच्छे भाव नहीं मिलने से किसान निराशा में खेत में खड़ी अपनी प्याज फसल पर या तो टैक्टर चलाकर नष्ट कर रहे हैं या फिर नदी-नालों में फेंकने को मजबूर हैं.
अलवर जिले के ककराली गांव के किसान रमेश कुमार ने बताया कि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्याज की फसल होती है. वे खुद पिछले 25 सालों से लाल प्याज की फसल कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस साल प्याज की फसल से किसानों को मुनाफा मिलना तो दूर, लागत निकालना भी दूभर हो गया है. उन्होंने बताया कि जिले में प्याज की बंपर पैदावार है, लेकिन किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिलने से किसान मायूस है.
नदी-नालों में पटक रहा किसान : किसान रमेश कुमार व राम सिंह ने बताया कि किसान पूरी मेहनत से अपनी फसल लगाता है, लेकिन जब उसी फसल के दाम नहीं मिलते तो किसान मायूस होता है. इसी का नतीजा है कि इस बार किसान अपनी फसल को मंडी में ले जाने की बजाय नदी-नालों में फेक रहा है. वहीं, कुछ क्षेत्रों में किसान खड़ी फसल पर ही ट्रैक्टर चला रहे हैं. किसानों का कहना है कि दाम ही नहीं मिल रहे थे तो बाजार में बेचकर भी क्या मिलेगा.
यह है प्याज की लागत व मुनाफे का गणित : किसानों का कहना है कि एक बीघा भूमि पर लाल प्याज की फसल तैयार करने पर करीब 50 हजार रुपए की लागत होती है. जबकि एक बीघा भूमि पर 40 किलो के 100 कट्टे करीब 4 हजार किलो प्याज की पैदावार बैठती है. यानि एक किलोग्राम लाल प्याज की पैदावार पर किसान की लागत 12 से 13 रुपए तक आ रही है. जबकि अलवर मंडी में इन दिनों एक कट्टे प्याज के भाव औसतन 300 रुपए तक मिल पा रहे हैं, यानि मंडी में किसान को एक किलो प्याज के दाम 6 से 7 रुपए तक मिल रहे हैं. इसके अलावा खेत से मंडी तक प्याज ले जाने के लिए वाहर का किराया भी करीब 2000 रुपए देनी होती है. वहीं, खुदरा व्यापारी मंडी से प्याज थोक में 300 से 350 रुपए प्रति कट्टा खरीद रहे हैं, यानि 6 से 10 प्रति किलो की दर से खरीद कर लोगों को बाजार में 17 से 25 रुपए प्रति किलो तक बेच रहे हैं.
मंडी में उम्मीद टूट रही, दुकानदारों का बढ़ रहा मुनाफा : किसान रमेश कुमार ने बताया कि अलवर मंडी में रात से ही ट्रैक्टरों में प्याज की पैदावार लेकर पहुंचना शुरू हो जाता है. किसान अपने प्याज के कट्टे मंडी परिसर में उतार बोली शुरू होने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब व्यापारी बोली लगाते हैं तो किसानों को उचित भाव नहीं मिलने से निराशा ही हाथ लगती है. उन्होंने बताया कि इस साल प्याज के उचित दाम नहीं मिलने से ग्रामीणों में मायूसी है.
प्याज की फसल से आती थी घर में खुशहाली : किसान रमेश ने बताया कि पिछले कुछ सालों में अलवर जिले के लाल प्याज को मंडियों में अच्छे भाव मिले, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आई. ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की प्याज की फसल होने पर घर में शादी, कार, जीप व टैक्टर की खरीद और नया घर बनाने एवं कर्ज चुकाने की उम्मीद रहती है. यही कारण है कि पहले प्याज की खेती किसानों के लिए कमाई का जरिया मानी जाती थी, लेकिन इस साल परिस्थितियां उलट चुकी हैं. इस साल प्याज की फसल करने वाले किसानों को भाव नहीं मिलने से कर्ज में डूबने की नौबत आ गई है.
मंडी में प्याज की आवक खूब, भाव नहीं मिल रहे : अलवर प्याज मंडी व्यापारी सौरभ कालरा ने बताया कि अलवर मंडी में इन दिनों 50 हजार से ज्यादा कट्टों की आवक हो रही है. मंडी में प्याज की कीमत गुणवत्ता के आधार मिल रही है. पिछले कुछ सालों में लाल प्याज 80 रुपए प्रति किलो की दर से भी बिकी है. वहीं, 20 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव सामान्य: मिलते रहे हैं, लेकिन इस साल किसानों को प्याज की लागत निकालना मुश्किल हो रहा है.
उन्होंने बताया कि इस साल प्याज का एक्सपोर्ट नहीं खुलने से नासिक का प्याज अब कोल्ड स्टोरेज से बाहर आ रहा है. वहीं, अलवर के लाल प्याज की आवक शुरू हो गई है, जिससे बाजार में दोनों जगहों के प्याज में प्रतिस्पदर्धा चल रही है. उन्होंने बताया कि प्याज की आवक ज्यादा और मांग कम होने से भाव भी कम मिल पा रहे हैं, जिससे किसानों को प्याज की पैदावार की लागत निकालना तक मुश्किल हो रहा है. उन्होंने बताया कि आगामी समय में प्याज की गुणवत्ता में सुधार होने पर किसानों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है.
अभी अगेती फसल आ रही मंडी : अलवर लाल प्याज मंडी के संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि अभी मंडी में प्याज की अगेती फसल आ रही है. इसकी गुणवत्ता कमजोर होने से किसानों को अभी अच्छे भाव नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आगामी दिनो में आने वाली प्याज की क्वालिटी में सुधार की उम्मीद है, जिससे अलवर की लाल प्याज की मांग बाहर के प्रदेशों में बढ़ने और वहां अच्छी मात्रा में भेजने की उम्मीद है.