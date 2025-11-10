ETV Bharat / state

लाल प्याज : किसानों के हाथ खाली, खुदरा दुकानदारों की बल्ले-बल्ले

लाल प्याज की फसल इस साल मायूसी का कारण बन गई ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: राजस्थान में अलवर जिले के किसानों की खुशहाली का प्रतीक मानी जाने वाली लाल प्याज की फसल इस साल मायूसी का कारण बन गई है. कारण है कि अलवर मंडी में किसानों को प्याज के थोक भाव 7 से 8 रुपए प्रति किलो ही मिल पा रहे हैं, जबकि एक किलो प्याज उत्पादन की लागत 12 से 13 रुपए तक आ रही है. किसानों को लागत राशि से लगभग आधे भाव ही मिल पा रहे हैं, जबकि दुकानदार खुदरा में 17 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से प्याज बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं. यही कारण है कि मंडी में अच्छे भाव नहीं मिलने से किसान निराशा में खेत में खड़ी अपनी प्याज फसल पर या तो टैक्टर चलाकर नष्ट कर रहे हैं या फिर नदी-नालों में फेंकने को मजबूर हैं. अलवर जिले के ककराली गांव के किसान रमेश कुमार ने बताया कि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्याज की फसल होती है. वे खुद पिछले 25 सालों से लाल प्याज की फसल कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस साल प्याज की फसल से किसानों को मुनाफा मिलना तो दूर, लागत निकालना भी दूभर हो गया है. उन्होंने बताया कि जिले में प्याज की बंपर पैदावार है, लेकिन किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिलने से किसान मायूस है. अलवर में मंडी लाल प्याज और किसानों की स्थिति, सुनिए... (ETV Bharat Alwar) नदी-नालों में पटक रहा किसान : किसान रमेश कुमार व राम सिंह ने बताया कि किसान पूरी मेहनत से अपनी फसल लगाता है, लेकिन जब उसी फसल के दाम नहीं मिलते तो किसान मायूस होता है. इसी का नतीजा है कि इस बार किसान अपनी फसल को मंडी में ले जाने की बजाय नदी-नालों में फेक रहा है. वहीं, कुछ क्षेत्रों में किसान खड़ी फसल पर ही ट्रैक्टर चला रहे हैं. किसानों का कहना है कि दाम ही नहीं मिल रहे थे तो बाजार में बेचकर भी क्या मिलेगा. पढ़ें : 2.50 रुपए किलो लगाई प्याज की कीमत, निराश किसानों ने सूखी नदी में फेंके, बोले-जरूरतमंद ले जाएंगे यह है प्याज की लागत व मुनाफे का गणित : किसानों का कहना है कि एक बीघा भूमि पर लाल प्याज की फसल तैयार करने पर करीब 50 हजार रुपए की लागत होती है. जबकि एक बीघा भूमि पर 40 किलो के 100 कट्टे करीब 4 हजार किलो प्याज की पैदावार बैठती है. यानि एक किलोग्राम लाल प्याज की पैदावार पर किसान की लागत 12 से 13 रुपए तक आ रही है. जबकि अलवर मंडी में इन दिनों एक कट्टे प्याज के भाव औसतन 300 रुपए तक मिल पा रहे हैं, यानि मंडी में किसान को एक किलो प्याज के दाम 6 से 7 रुपए तक मिल रहे हैं. इसके अलावा खेत से मंडी तक प्याज ले जाने के लिए वाहर का किराया भी करीब 2000 रुपए देनी होती है. वहीं, खुदरा व्यापारी मंडी से प्याज थोक में 300 से 350 रुपए प्रति कट्टा खरीद रहे हैं, यानि 6 से 10 प्रति किलो की दर से खरीद कर लोगों को बाजार में 17 से 25 रुपए प्रति किलो तक बेच रहे हैं.