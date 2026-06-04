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केरल में मानसून की एंट्री, छत्तीसगढ़ में कब होगी बारिश, जानिए प्रदेश में कैसा है मौसम का हाल ?

केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून तीन दिन की देरी से आया है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर पड़ेगा जानिए ?

Pre monsoon activity in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में प्री मानसून एक्टिविटी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 5:04 PM IST

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रायपुर: भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है. सबसे पहले मानसून की एंट्री केरल राज्य में हुई है. आम तौर पर मानसून 1 जून को केरल में पहुंचता है. इस बार यह तीन दिन की देरी से 4 जून को पहुंचा है. दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल पहुंचने की पुष्टि भारतीय मौसम विभाग ने की है.

केरल में मानसून की एंट्री

भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून चार जून को केरल में पहुंच गया है. इसके साथ ही यह दक्षिण-पूर्व अरब सागर के शेष हिस्सों के अलावा पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ भागों की ओर भी बढ़ रहा है. यह लक्षद्वीप द्वीप समूह, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, कोमोरिन क्षेत्र के शेष भागों के इलाकों तक बढ़ गया है.

Weather Update for Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल (ETV BHARAT)

केरल में भारी बारिश की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग ने केरल में मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश बारिश की चेतावनी जारी की है. गुरुवार को केरल के 8 जिलों और शुक्रवार को केरल के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर लगभग पूरे केरल में मॉनसूनी गतिविधियां तेज रह सकती हैं.

Chhattisgarh Meteorological Department
मौसम विभाग से जारी जानकारी (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम ?

छत्तीसगढ़ में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के मुताबिक प्रदेश में अभी मानसून के पहुंचने में समय है. 15 जून के बाद छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश करने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. पिछले 34 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है. मौसम विभाग की माने तो अगले पांच दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है. इस दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया. यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में दर्ज किया गया. यहां न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रहा.

छत्तीसगढ़ में आगामी 7 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान

चार जून तो छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर मध्यम से हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है. 5 जून से 6 जून तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया गया है. 7 जून से 10 जून तक प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

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