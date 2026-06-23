ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री लेकिन रेनकोट, छाते के बाजार से रौनक गायब, 5 से 7% तक बढ़ा दाम

छत्तीसगढ़ में सजा रेनकोट और छाते का बाजार ( ETV BHARAT )

थोक और चिल्लर के व्यापारी विनोद साहू ने बताया कि मानसून की एंट्री सिर्फ अखबार में हुई है. शनिवार और रविवार को बारिश नहीं हुई. बारिश सोमवार को हुई है. लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं. लोग बारिश की कम चिंता कर रहे हैं बल्कि अपने स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता कर रहे हैं. बारिश नहीं होने के कारण लोगों में बेचैनी ज्यादा है. हम लोग इसी इंतजार में हैं कि कब बारिश होगी और ग्राहक दुकान में पहुंचेंगे, जिससे हमारा व्यापार चलेगा.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री दंतेवाड़ा के रास्ते 22 जून को हो चुकी है, लेकिन रेनकोट और छाता बेचने वाले दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में बैठे हुए हैं. दुकानदारों का कहना है कि बारिश लगातार होती है, तब ग्राहक दुकान में पहुंचते हैं.

छत्तीसगढ़ में मानसून की सुस्त रफ्तार से बाजार प्रभावित (ETV BHARAT)

रायपुर के व्यापारियों ने क्या कहा ?

व्यापारी विनोद साहू ने बताया कि जब अच्छी बारिश होती है, तभी रेनकोट और छाता की बिक्री होती है. बारिश बंद होते ही रेनकोट और छाता की बिक्री भी बंद हो जाती हैं. रेनकोट की कीमत 200 रुपए से चालू होकर 2000 रुपए तक है. छाता की क़ीमत 100 से शुरू होकर लगभग 400 रुपए तक है. क्वालिटी के आधार पर दाम बढ़ जाते हैं.

रेनकोट और छाते की बिक्री सुस्त (ETV BHARAT)

व्यापारी ने बताया कि रायपुर शहर के लोग मीडियम रेंज के छाता और रेनकोट पसंद करते हैं. पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से रेनकोट और छाता के दाम में 5 से 7% तक वृद्धि हुई है. थोक व्यापारी अप्रैल और मई के महीने में खरीदी करने के बाद जून में बिक्री के लिए बाजार में सजाते हैं. दुकानदार का मानना है कि बारिश होने पर ही ग्राहकी देखने को मिलेगी. अभी फ्री में भी छाता देते हैं तो कोई ले जाने को तैयार नहीं है.

रायपुर में रेनकोट और छाते का बाजार (ETV BHARAT)

दुकानदार सुमित जैन ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से मार्केट में ग्राहकी देखने को मिल रही है. लगातार तीन-चार दिनों तक मूसलाधार बारिश होती है, तब दुकानों में भीड़ देखने को मिलती है. अभी बिक्री धीमी है. 250 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के रेनकोट बाजार में उपलब्ध है. अभी स्कूल की शुरुआत भी हो चुकी है तो बच्चे भी रेनकोट खरीदने आ रहे हैं, लेकिन ग्राहकी कम है.

मानसून सीजन का बाजार (ETV BHARAT)

सुमित जैन के मुताबिक वहीं 149 रुपए से लेकर 499 रुपए तक के छाते उपलब्ध हैं. कलरफुल छोटे और बड़े छाता भी हैं. बारिश कम होने की वजह से भी ग्राहक दुकान नहीं पहुंच रहे हैं. दुकानदार की मानें तो हर साल बिक्री बढ़ती है. डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने की वजह से कुछ दाम जरूर बढ़े हैं.