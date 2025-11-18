ETV Bharat / state

ESMA के तहत गिरफ्तारी, बालोद में कर्मचारियों का विरोध, ये गंभीर आरोप लगाए

गिरफ्तार साथियों को रिहा करने और चार सूत्रीय मांगों पर ध्यान देने की अपील की गई.

PADDY PROCUREMENT IN CHHATTISGARH
बालोद में कर्मचारियों का विरोध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 18, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मंगलवार सुबह समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया. आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA) का हवाला देते हुए पुलिस ने गुंडरदेही और बालोद में कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया.

कर्मचारियों ने की नारेबाजी: कर्मचारियों की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही आक्रोशित कंप्यूटर ऑपरेटर और समिति प्रबंधक बड़ी संख्या में बालोद पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गए, जहां गिरफ्तार लोगों को रखा गया था. प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की.

बालोद में कर्मचारियों का विरोध (ETV Bharat)

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा, "शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि उन्हें खुद नहीं पता कि गिरफ्तारी क्यों की गई है."

गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग: प्रबंधक संघ के जिलाध्यक्ष गजेन्द्र देशमुख ने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा, "हमारे साथियों ने न किसी को मारा है, न हत्या की है, न ही चोरी की है. बिना किसी वजह के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. शासन प्रशासन क्या कहना चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है." उन्होंने गिरफ्तार साथियों की तत्काल रिहाई की मांग की.

PADDY PROCUREMENT IN CHHATTISGARH
बालोद में कर्मचारियों का विरोध (ETV Bharat)

चार सूत्रीय मांगों पर ध्यान देने की अपील: कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के जिलाध्यक्ष प्रेम योगेश साहू ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर संभाग स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अचानक पुलिस भेजकर साथियों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने अधिकारियों पर सक्षम जवाब न देने का आरोप लगाया. ऑपरेटर नमिता बघेल ने शांतिपूर्ण आंदोलन की बात दोहराते हुए सरकार से चार सूत्रीय मांगों को पूरा करने पर ध्यान देने की अपील की. उन्होंने चेतावनी दी कि कर्मचारियों पर दबाव डालने पर मामला और उलझ सकता है.

जानिए क्या होता है ESMA: दरअसल, एस्मा का मतलब आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (Essential Services Maintenance Act) है. ये एक ऐसा कानून है जो सरकारों को हड़ताल पर रोक लगाने का अधिकार देता है ताकि शासन आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से बचा सके जो आम जनता के सामान्य जीवन के लिए जरुरी है.

दुर्ग में हड़ताली सहकारी कर्मचारियों को भूपेश बघेल का समर्थन, कहा-अडानी को धान खरीदी सौंपने की साजिश में सरकार
बलौदाबाजार पहुंचे सचिव सिद्धार्थ कोमल, कहा-धान खरीदी में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई हो
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच सहकारी समिति कर्मचारी संघ का सामूहिक इस्तीफा

TAGGED:

BALOD
ESMA
आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून
DISTRICT CONGRESS COMMITTEE
PADDY PROCUREMENT IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.