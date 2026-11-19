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बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला, पुलिस ने 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार

बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : कांकेर के कापसी में बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने प्राइवेट अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करके स्टाफ को बंधक बनाया था. इस मामले में पखांजूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले में शामिल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने अस्पताल में जमकर उत्पात मचाते हुए सीसीटीवी , दरवाजे, खिड़कियां, कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी टीवी, एसी, कूलर और फर्नीचर सहित कई सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था.





कहां हुई थी तोड़फोड़ ?