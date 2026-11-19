बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला, पुलिस ने 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार
कांकेर के प्राइवेट अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 6:01 PM IST
कांकेर : कांकेर के कापसी में बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने प्राइवेट अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करके स्टाफ को बंधक बनाया था. इस मामले में पखांजूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले में शामिल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने अस्पताल में जमकर उत्पात मचाते हुए सीसीटीवी , दरवाजे, खिड़कियां, कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी टीवी, एसी, कूलर और फर्नीचर सहित कई सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था.
कहां हुई थी तोड़फोड़ ?
मामला पखांजूर क्षेत्र के कापसी स्थित श्रीरामचंद्र अस्पताल का है. पुलिस के मुताबिक 27 मई 2026 की सुबह करीब 8 बजे एक बच्चे की मौत के बाद आसपास के गांवों के कुछ लोग एकजुट होकर अस्पताल पहुंच गए.आक्रोशित लोगों ने जबरन अस्पताल में प्रवेश कर स्टाफ के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी. इस दौरान अस्पताल की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया.
अस्पताल प्रबंधन ने दर्ज कराई थी FIR
घटना के संबंध में अस्पताल से जुड़े प्रार्थी सुनील हलदार ने 14 जून 2026 को थाना पखांजूर में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग- अलग धाराओं सहित छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति को क्षति व हानि) अधिनियम 2016 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.
थाना प्रभारी तेज कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 19 नवंबर को कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.पुलिस ने आरोपी अजीत सरकार की निशानदेही पर तोड़फोड़ में इस्तेमाल किया गया बांस का डंडा और पत्थर भी जब्त किया है- राकेश कुमार कुर्रे, एएसपी
गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. इस कार्रवाई में थाना प्रभारी पखांजूर तेज कुमार वर्मा सहित गोण्डाहूर और बड़गांव के थाना प्रभारियों, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों तथा DRG बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
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