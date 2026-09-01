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सिडकुल क्षेत्र को जंग का मैदान बनाने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार, युवतियां भी थी मारपीट में शामिल

हरिद्वार: सिडकुल क्षेत्र में सड़क पर सरेआम हंगामा, हुड़दंग और मारपीट कर क्षेत्र को जंग का मैदान बनाने वाले नौ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में सात पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं. हालांकि मारपीट करने वाले दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत नहीं दी लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान की. पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की है.

घटना बीती 27 अगस्त की बताई जा रही है. सिडकुल थाना क्षेत्र में महिला और पुरुषों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद के बाद दोनों पक्ष सड़क पर आमने सामने आ गए थे. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई. सड़क पर लात घूंसे और बेल्ट चली. इतना ही नहीं मारपीट में महिलाएं भी शामिल थी. काफी देर तक दोनों पक्षों में हंगामा हुआ और जमकर हुड़दंग मचाया गया था.

इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. मारपीट और हंगामे को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. कुछ राहगीरों ने आरोपितों का विरोध कर उन्हें शांत कराने का प्रयास भी किया, लेकिन विवाद कर रहे लोग नहीं माने. इसी दौरान किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई शुरू की.

सिडकुल थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि