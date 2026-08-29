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हाथरस में शर्मसार घटना; शराब के नशे में बुजुर्ग मां से दुष्कर्म, बेटा गिरफ्तार

सीओ सिकंदराराऊ अमित पाठक ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: IANS)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 7:20 PM IST

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हाथरस : सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है. एक गांव में रहने वाले एक बेटे पर अपनी मां (63) के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है. परिजन की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. बुजुर्ग महिला का मेडिकल कराया जा रहा है. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है.

बड़े भाई का आरोप है कि गुरुवार की रात करीब 9 बजे बुजुर्ग मां घर में सो रही थी, तभी उसका भाई (25) शराब के नशे में धुत होकर आया था. आरोप है कि इस दौरान उसने मां के साथ दुष्कर्म किया. आरोप है कि दुष्कर्म के बाद वह घर से भाग गया. घटना की जानकारी परिजनों को हुई. जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई.

पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 27 अगस्त को हुई इस वारदात के बात 28 अगस्त की रात को इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है.

सीओ सिकंदराराऊ अमित पाठक ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता को डाॅक्टरी परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में जांच पड़ताल की जा रही है. आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद में दलित युवती की हत्या मामले में पुरुष मित्र गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद दो युवकों ने दिया था वारदात को अंजाम

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