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सीए के ऑफिस में चोरी करने वाले अरेस्ट, पूर्व कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड

रायपुर में सीए के ऑफिस में चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है.आरोपियों के पास से चोरी की गई रकम बरामद की गई.

Former employee turns mastermind
सीए के ऑफिस में चोरी करने वाले अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 7:25 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : रायपुर कमिश्नरेट के सिविल लाइन थाना अंतर्गत पुलिस ने गुरुवार को चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों आरोपी बिलासपुर के रहने वाले हैं. आरोपियों ने 21 जुलाई को CA के ऑफिस में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो पहले सीए के ऑफिस में काम कर चुका था.इसलिए उसे अच्छे से जानकारी थी कि कैश कहां है.

पूर्व कर्मचारी निकला मास्टर माइंड

पूर्व में ऑफिस में काम करने वाला आरोपी उमेश पोर्ते इस घटना का मास्टरमाइंड है. जिसने अपने साथी लक्ष्मी नारायण ध्रुव के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था.पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 लाख 80 हजार रूपए नकद बरामद किया है. पीड़ित की रिपोर्ट पर सिविल लाइन पुलिस ने धारा 331, 305 BNS मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

Former employee turns mastermind
पूर्व कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे की थी चोरी ?

क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि पीड़िता अपर्णा नायक ने सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो सुंदर नगर के होम सोसायटी रोड थाना डीडी नगर में रहती है. उसका ऑफिस सिविल लाइन में CA तारवानी एंड एसोसिएट नाम से है. 21 जुलाई की सुबह ऑफिस के ड्राइवर ने पीड़िता को फोन कर बताया कि ऑफिस में चोरी हो गया है.

7.80 lakh recovered
7 लाख 80 हजार रकम बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूचना के आधार पर पीड़िता ऑफिस के मलिक चेतन तारवानी को सूचना दी. उसके बाद ऑफिस पहुंची तो रात में अज्ञात व्यक्तियों ने ऑफिस के अंदर प्रवेश करके कैश काउंटर के लाक को कटर से काटकर नकद राशि को चोरी करके ले गया. जिसके बाद इसकी रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई - स्मृतिक राजनाला, DCP क्राइम एंड साइबर

बिलासपुर से दबोचे गए आरोपी

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और सिविल लाइन थाने की पुलिस टीम संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की. आसपास लोगों से भी इस मामले में पूछताछ की गई. घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया. इसके बाद पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ऑफिस में पहले काम करके छोड़ चुके उमेश पोर्ते को बिलासपुर से पकड़ा. उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की. पुलिस की पूछताछ में उमेश पोर्ते ने बताया कि उसने अपने साथी लक्ष्मी नारायण ध्रुव के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.

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सीए के ऑफिस में चोरी
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ARRESTED FOR THEFT AT CA OFFICE

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