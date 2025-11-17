ETV Bharat / state

सोशल मीडिया आईडी हैक करने वाला अरेस्ट, विशेष समाज के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी

कबीरधाम : कबीरधाम पुलिस ने सोशल मीडिया पर समाज के विरुद्ध भड़काऊ टिप्पणी और महिला की फोटो पर अशोभनीय शब्द लिखकर अपलोड करने वाले आरोपी को नागपुर (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को कबीरधाम लाने के बाद लोहारा नगर में जुलूस निकाला और न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा.

कहां का है मामला ?: मामला थाना लोहारा क्षेत्र का है, जहां ग्राम भिभौरी निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड चोरी कर उस खाते का गलत इस्तेमाल किया गया है. आरोपी ने ना केवल विशेष समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की, बल्कि महिला की फोटो पर भी अशोभनीय बात लिखकर पोस्ट कर दिया.

लोहारा में पुलिस ने निकाला जुलूस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनी टीम : मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना लोहारा में धारा 296, 299, 352 बीएनएस एवं 65 आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर तत्काल जांच शुरू की गई.घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की गई.