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सावधान! 'जीवन फंडिंग' के नाम पर आप भी तो नहीं हुए शिकार? मेरठ पुलिस ने पकड़ा लाखों डकारने वाला साइबर ठग

'इंटरस्टेट' ठग गिरोह का भंडाफोड़, राजस्थान, मुरादाबाद, छत्तीसगढ़ और मथुरा समेत विभिन्न राज्यों और जिलों में 7 से अधिक दर्ज हैं शिकायतें

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सावधान! 'जीवन फंडिंग' के नाम पर आप भी तो नहीं हुए शिकार? मेरठ पुलिस ने पकड़ा लाखों डकारने वाला साइबर ठग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 7:56 PM IST

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​मेरठ: साइबर ठगों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना जानी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने लोन दिलाने के नाम पर देशव्यापी ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को दबोच लिया है.

सावधान! 'जीवन फंडिंग' के नाम पर आप भी तो नहीं हुए शिकार? मेरठ पुलिस ने पकड़ा लाखों डकारने वाला साइबर ठग (Video Credit; ETV Bharat)

सीओ क्राइम सुचिता सिंह ने बताया कि आरोपी मोहम्मद जमील पुत्र यासीन, निवासी सिवालखास अपने साथी राशिद के साथ मिलकर 'जीवन फंडिंग कंपनी' नाम से एक फर्जी गिरोह चला रहा था. ये लोग भोले-भाले लोगों को कम ब्याज पर लोन दिलाने का लालच देते थे और फिर प्रोसेसिंग फीस व अन्य शुल्कों के नाम पर Google Pay और PhonePe के माध्यम से क्यूआर कोड भेजकर पैसे वसूलते थे.

पुलिस पूछताछ और जांच में सामने आए मुख्य बिंदु से अब तक करीब 50 लोगों से लाखों रुपये की ठगी की पुष्ट हुई है. इस गिरोह के खिलाफ राजस्थान, मुरादाबाद, छत्तीसगढ़ और मथुरा समेत विभिन्न राज्यों और जिलों में 7 से अधिक शिकायतें पहले से दर्ज हैं. ​पुलिस ने आरोपी के पास से ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी साक्ष्य बरामद किए हैं.

​सीओ क्राइम ने बताया कि एक अन्य आरोपी राशिद अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जमील को जेल भेज दिया है. वहीं, पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान कंपनी या व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया (व्हाट्सएप/फेसबुक) पर दिए गए लोन के प्रलोभन में न आएं और न ही किसी अज्ञात क्यूआर कोड पर भुगतान करें.

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