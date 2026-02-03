ETV Bharat / state

यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल; हाईकोर्ट ने कहा- जांच के बिना गिरफ्तारी अवैध

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना ठोस जांच और उचित आधार के कि गई गिरफ्तारी असंवैधानिक है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना ठोस जांच और उचित आधार के कि गई गिरफ्तारी असंवैधानिक है. यह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 21 की रक्षा की गारंटी के विपरीत है. कोर्ट ने नागरिकों की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानते हुए प्रदेश सरकार पर गलत गिरफ्तारी के मामले में एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. यह राशि पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा के तौर पर दी जाएगी.

सुनील कांदू की याचिका पर आदेश: कोर्ट ने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना कानून के शासन के खिलाफ है और यह मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने सुनील कांदू उर्फ सुनील कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याची ने अपनी गिरफ्तारी को मनमाना और अवैध बताते हुए मुआवजे की मांग की थी.

वारदात के सुनील गोरखपुर में नहीं था: मामले के अनुसार, मार्च 2017 में गोरखपुर की एक महिला ने सुनील पर छेड़छाड़ और बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने घटना के दो सप्ताह से अधिक समय बाद 17 अप्रैल 2017 को उसे लखनऊ स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया. बाद की जांच में सामने आया कि कथित वारदात के समय सुनील गोरखपुर में मौजूद ही नहीं था. इसके बावजूद वह 79 दिनों तक जेल में रहा. वर्ष 2022 में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में मामला समाप्त कर दिया.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल: सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस के पास अपराध में संलिप्तता का कोई पुख्ता आधार नहीं था. मेडिकल रिपोर्ट में भी महिला द्वारा लगाए गए चोटों के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई. अदालत ने 'जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' फैसले का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी का अधिकार होने का अर्थ यह नहीं कि उसका मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जाए.

मुआवजा देने का आदेश दिया: कोर्ट ने 'रुदुल साह बनाम बिहार राज्य' मामले के सिद्धांतों के आधार पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक क्षति को देखते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया. सरकार को चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं.

