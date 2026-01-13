ETV Bharat / state

हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस सोना लूटकांड में बड़ी कार्रवाई, 4 सिपाहियों समेत 6 के खिलाफ वारंट जारी

हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में सोना लूटकांड के 6 आरोपियों के खिलाफ रेल न्यालय ने वारंट जारी किया है. पहले जीआरपी थानाध्यक्ष को किया गया गिरफ्तार.

Train gold robbery case
हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस लूटकांड (सांकेतिक फोटो (canva))
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 13, 2026 at 1:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार के गया में हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस में हुई सोना लूटकांड में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है. एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर रेल न्यायालय ने फरार चल रहे इन छह आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. गया रेल एसपी इनामुल हक ने इसकी पुष्टि की है. एसआईटी ने वारंट मिलते ही आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी है.

सोने की बरामदगी बड़ी चुनौती: एसआईटी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती लूटे गए सोने की बरामदगी है. जांच में पता चला कि लूटा गया सोना विभिन्न तरीकों से छिपाया गया है. यह मामला रेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिन्हें सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, वही खुद अपराधी निकले.

पिछले साल हुई थी वारदात: यह घटना 21 नवंबर 2025 की है, जब कानपुर के स्वर्ण व्यापारी मनोज सोनी का कर्मचारी धनंजय शाश्वत हावड़ा-जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22307) में लगभग 1 किलो सोना (मूल्य करीब 1.44 करोड़ रुपये) लेकर यात्रा कर रहा था. कोडरमा से गया के बीच चलती ट्रेन में पुलिस वर्दी में आए आरोपियों ने मारपीट कर सोना लूट लिया था.

तत्कालीन थानाध्यक्ष था मास्टरमाइंड: जांच में खुलासा हुआ कि इस वारदात का मास्टरमाइंड गया जीआरपी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह थे. उनके इशारे पर ही जवानों ने यह साजिश रची। मामले की शिकायत पहले कोलकाता में दर्ज हुई, जिसे बाद में बिहार रेल पुलिस को ट्रांसफर किया गया. जांच के दौरान राजेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जहां उनकी जमानत याचिका भी रेल न्यायालय ने खारिज कर दी है.

चार सिपाही और दो अन्य आरोपी फरार: इस कांड में चार गया जीआरपी थाने के सिपाही करण कुमार, अभिषेक चतुर्वेदी, संजय कुमार और आनंद मोहन भी शामिल पाए गए. इनके अलावा दो अन्य अपराधी परवेज आलम और रेल थाने के पूर्व चालक सीताराम उर्फ अमन शर्मा भी आरोपित हैं. निलंबन के बाद ये चारों सिपाही फरार हो गए थे, जिसके चलते जांच में देरी हुई.

आत्मसमर्पण न करने पर कड़ी कार्रवाई: एसपी इनामुल हक ने बताया कि यदि आरोपी जल्दी गिरफ्तारी नहीं देते या न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते, तो अगले चरण में उनके खिलाफ इश्तहार जारी किया जाएगा. इसके बाद उनकी संपत्तियों और घरों पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. एसआईटी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

"एसआईटी ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट प्राप्त कर लिया है. यदि आरोपी जल्द आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी नहीं देते, तो उनके खिलाफ इश्तहार जारी किया जाएगा और संपत्ति की कुर्की-जब्ती की जाएगी."-इनामुल हक, रेल एसपी

एसआईटी ने तेज की कार्रवाई: यह हाई-प्रोफाइल कांड बिहार पुलिस और रेल महकमे की साख पर सवाल उठा रहा है. एसआईटी लगातार जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को दबोचने का दावा किया जा रहा है. मामले में आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है.

ये भी पढ़ें-

रेल थानाध्यक्ष निकला ट्रेन सोना लूटकांड का मास्टरमाइंड, जांच के बाद गिरफ्तार

नवी मुंबई में ढाई करोड़ का सोना लूटकर बिहार में छिपे थे लुटेरे, STF ने धर दबोचा, UP के रहने वाले हैं दोनों

लाखों का सोना लूटकर गया था वैष्णो देवी के दर्शन करने, मंदिर से निकलते ही पुलिस ने धर दबोचा

TAGGED:

RAILWAY POLICE GOLD ROBBERY
HOWRAH JODHPUR EXPRESS
ARREST WARRANTS FOR 4 CONSTABLES
हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस लूटकांड
TRAIN GOLD ROBBERY CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.