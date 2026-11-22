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गर्भवती महिला की मौत के मामले में तीन चिकित्सकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर : गर्भवती महिला के ऑपरेशन और उपचार में कथित लापरवाही के चलते हुई मौत के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. एसीजेएम न्यायाधीश बबीता वर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए तीन चिकित्सकों को गिरफ्तारी वारंट के जरिए न्यायालय में तलब किया है. वहीं, प्रकरण के अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन जांच अधिकारी तथा मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को तीन माह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.