गर्भवती महिला की मौत के मामले में तीन चिकित्सकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
गर्भवती महिला की मौत मामले में न्यायालय के इस्तगासे के माध्यम से 13 फरवरी, 2023 को निहालगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
Published : November 22, 2026 at 9:09 PM IST
धौलपुर : गर्भवती महिला के ऑपरेशन और उपचार में कथित लापरवाही के चलते हुई मौत के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. एसीजेएम न्यायाधीश बबीता वर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए तीन चिकित्सकों को गिरफ्तारी वारंट के जरिए न्यायालय में तलब किया है. वहीं, प्रकरण के अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन जांच अधिकारी तथा मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को तीन माह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
अधिवक्ता आरिफ हामिद खान ने बताया कि मुरैना निवासी रॉकी गोयल पुत्र गजेंद्र गोयल ने अपनी बहन शिल्पी की उपचार के दौरान हुई मौत के मामले में न्यायालय के इस्तगासे के माध्यम से 13 फरवरी, 2023 को निहालगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि 30 अक्टूबर, 2022 को शिल्पी को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे धौलपुर में डॉ बीएम मंगल के क्लीनिक पर लेकर पहुंचे थे. वहां डॉ बृजमोहन मंगल ने जांच के बाद करीब आधे घंटे में ही उसका ऑपरेशन कर दिया.
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परिजनों के अनुसार, ऑपरेशन के अगले दिन शिल्पी की तबीयत अचानक अधिक बिगड़ गई. इसके बाद उसे उपचार के लिए आगरा स्थित रवि अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सकीय जांच में उसके मल्टी ऑर्गन फेल होने की बात सामने आई. उपचार के दौरान 2 नवंबर, 2022 को शिल्पी की मौत हो गई.
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पीड़ित पक्ष ने पेश किया प्रोटेस्ट : आरिफ हामिद खान ने बताया कि मामले की जांच तत्कालीन निहालगंज थाना पुलिस के उपनिरीक्षक केदारनाथ गुर्जर ने की थी. अनुसंधान के दौरान चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित कर मामले की जांच कराई गई. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय में एफआर (अंतिम रिपोर्ट) प्रस्तुत कर दी थी. हालांकि, पुलिस की इस कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़ित पक्ष ने न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की और मामले में दोबारा सुनवाई की मांग की. प्रोटेस्ट पिटीशन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने डॉ बृजमोहन मंगल, डॉ जमुना दास और डॉ अरविंद बंसल को मामले में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए गिरफ्तारी वारंट के जरिए न्यायालय में तलब करने के आदेश जारी किए हैं.
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आईओ पर भी कार्रवाई के निर्देश : अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने अपने 27 पेज के आदेश में अनुसंधान के दौरान दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किए जाने पर तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी केदारनाथ गुर्जर के विरुद्ध विभागीय जांच के लिए आईजी भरतपुर रेंज को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही तीन माह के भीतर जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है. इसके अलावा, मेडिकल बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए न्यायालय ने संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, भरतपुर को मेडिकल बोर्ड में शामिल चिकित्सक डॉ दीपक जिंदल, डॉ मनोज सिंघल और डॉ आरडी गोयल के विरुद्ध विभागीय जांच कराने तथा उसकी रिपोर्ट तीन माह के भीतर न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं.