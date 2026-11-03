सहकारी सभाओं के 13 डिफॉल्टरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, 27 नवंबर तक गिरफ्तारी के निर्देश
बिलासपुर की 17 सहकारी सभाओं में लोन डिफॉल्ट के 323 मामले. करीब 70 करोड़ रुपये की देनदारी. 40 मामलों में संपत्ति अटैचमेंट की प्रक्रिया शुरू.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:48 PM IST
बिलासपुर: सहकारी सभाओं से ऋण लेकर लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करवाने वाले डिफॉल्टरों के खिलाफ सहकारिता विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विभाग ने 13 लोन डिफॉल्टरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हैं. इन वारंट को 27 नवंबर तक तामील करवाने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस प्रशासन को संबंधित डिफॉल्टरों को गिरफ्तार कर विभाग के समक्ष पेश करने को कहा गया है, ताकि उनके खिलाफ आगामी कानूनी कार्रवाई की जा सके.
बिलासपुर जिला में कुल 90 सहकारी सभाएं कार्यरत हैं. इनमें से 17 सहकारी सभाओं में ऋण डिफॉल्ट से जुड़े 323 मामले सामने आए हैं. इन मामलों में करीब 70 करोड़ रुपये की देनदारी बकाया है. विभाग की ओर से इन मामलों में हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1954 के तहत निष्पादन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. इसके तहत संपत्ति अटैचमेंट से लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी करने तक की कार्रवाई की जा रही है.
सहकारिता विभाग ने पिछले तीन माह के दौरान 40 मामलों में डिफॉल्टरों की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों को मामले भेजे हैं. इससे पहले भी कई मामलों में संपत्ति अटैचमेंट की कार्रवाई की जा चुकी है. इसके बावजूद जो डिफॉल्टर बकाया राशि जमा नहीं करवा रहे हैं, उनके खिलाफ अब संपत्ति बेचने की तैयारी भी की जा रही है.
विभाग ने ऐसे 20 मामलों में संपत्ति की बिक्री की अनुमति लेने के लिए मंडी के मंडलायुक्त को फाइलें भेजी हैं. इनमें से आठ मामलों में अनुमति मिल चुकी है, जबकि शेष मामलों में मंजूरी का इंतजार है. विभाग का कहना है कि ऋण की वसूली के लिए नियमानुसार सभी कानूनी विकल्प अपनाए जा रहे हैं.
सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं बिलासपुर भास्कर कालिया ने बताया, "सहकारी सभाओं के लोन डिफॉल्टरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. 13 डिफॉल्टरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं. पुलिस प्रशासन को 27 नवंबर या उससे पहले वारंट तामील करवाने के निर्देश दिए गए हैं. संबंधित डिफॉल्टरों को गिरफ्तार कर विभाग के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसके बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई होगी".
उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं में आम लोगों और सदस्यों की जमा पूंजी होती है. ऐसे में ऋण लेने वाले सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित समय पर अपना कर्ज वापस करें, ताकि अन्य सदस्यों की जमा राशि सुरक्षित रहे और सहकारी सभाओं की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे.
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