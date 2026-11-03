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सहकारी सभाओं के 13 डिफॉल्टरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, 27 नवंबर तक गिरफ्तारी के निर्देश

13 डिफॉल्टरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी ( ETV Bharat )

बिलासपुर: सहकारी सभाओं से ऋण लेकर लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करवाने वाले डिफॉल्टरों के खिलाफ सहकारिता विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विभाग ने 13 लोन डिफॉल्टरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हैं. इन वारंट को 27 नवंबर तक तामील करवाने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस प्रशासन को संबंधित डिफॉल्टरों को गिरफ्तार कर विभाग के समक्ष पेश करने को कहा गया है, ताकि उनके खिलाफ आगामी कानूनी कार्रवाई की जा सके.

बिलासपुर जिला में कुल 90 सहकारी सभाएं कार्यरत हैं. इनमें से 17 सहकारी सभाओं में ऋण डिफॉल्ट से जुड़े 323 मामले सामने आए हैं. इन मामलों में करीब 70 करोड़ रुपये की देनदारी बकाया है. विभाग की ओर से इन मामलों में हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1954 के तहत निष्पादन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. इसके तहत संपत्ति अटैचमेंट से लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी करने तक की कार्रवाई की जा रही है.