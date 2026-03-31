दो बड़े आदेश: अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, सब्सिडी के दस्तावेज देरी से भेजने पर बैंक पर लगाया हर्जाना
परिवादिया ने अवमानना प्रार्थना पत्र के जरिए आयोग के आदेश की पालना का आग्रह किया था.
Published : March 31, 2026 at 8:38 PM IST
जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने आदेश की पालना नहीं करने पर डीओआईटी के विशेष सचिव व आयुक्त हिमांशु गुप्ता व राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ हरजीराम अटल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 16 अप्रैल को तलब किया है. आयोग ने पुलिस कमिश्नरेट को कहा है कि वे वारंट की तामील कराएं. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा ने यह आदेश सोनिका राघव के अवमानना प्रार्थना पत्र पर दिया.
परिवादी की ओर से अधिवक्ता ओमेन्द्र सिंह ने बताया कि उपभोक्ता आयोग ने 28 अगस्त, 2024 को आदेश जारी कर परिवादी के चिरंजीवी योजना के लिए ऑनलाइन 850 रुपए कटने के बावजूद उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के सेवादोष मामले में विपक्षीगण पर 36 हजार रुपए का हर्जाना लगाया था. इसके बावजूद विपक्षी अफसरों ने उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन नहीं किया. जिसे परिवादिया ने अवमानना प्रार्थना पत्र के जरिए चुनौती देते हुए आदेश की पालना का आग्रह किया. जिस पर आयोग ने अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं.
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गौरतलब है कि परिवादी ने साल 2021 में चिरंजीवी योजना के लिए ऑनलाइन 850 रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन योजना में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ. उसने दोबारा ट्रांजेक्शन किया तो रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उसे पहली बार में काटे गए 850 रुपए 7 दिन की अवधि में ट्रांसफर नहीं किए गए. इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देने के दौरान मार्च 2022 में 850 रुपए उसे लौटा दिए गए. उपभोक्ता आयोग ने विपक्षीगण के रकम लौटाने में देरी होने को सेवादोष करार देते हुए 36 हजार रुपए का हर्जाना लगाया, लेकिन इस आदेश की पालना नहीं की गई.
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बैंक पर लगाया हर्जाना: जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-3 ने पीएम आवास योजना के तहत लिए होम लोन की सब्सिडी के लिए दस्तावेज देरी से भेजने के चलते लाभ से वंचित रहने को सेवा दोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 11 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. वहीं सब्सिडी राशि 2.67 लाख रुपए परिवाद पेश करने की तिथि से 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा है. आयोग अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर और सदस्य पवन कुमार ने यह आदेश बिंदु चौधरी व अन्य की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.
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परिवाद में अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार शर्मा ने आयोग को बताया कि परिवादी ने विपक्षी बैंक से करीब पांच साल पहले होम लोन लिया था और पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन किया था. विपक्षी ने परिवादी को आश्वस्त किया था कि उनकी ओर से सब्सिडी राशि 2.67 लाख रुपए दिलाने के लिए समस्त जरूरी कार्रवाई की जाएगी. परिवाद में कहा गया कि सब्सिडी के लिए बैंक के पोर्टल पर फाइल अप्रूव कर अपलोड की गई थी, लेकिन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय ने करीब पांच माह बाद 30 मार्च, 2022 को इसे फाइनल अप्रूव किया. इसके अगले दिन ही 31 मार्च को सब्सिडी स्कीम बंद हो गई. जिसके चलते परिवादी को सब्सिडी का लाभ नहीं मिला. परिवाद में कहा गया कि विपक्षी की देरी के कारण उसे सब्सिडी से वंचित होना पड़ा. ऐसे में उसे मुआवजा और सब्सिडी दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बैंक पर हर्जाना लगाते हुए उसे ब्याज सहित सब्सिडी राशि अदा करने को कहा है.