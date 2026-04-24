ETV Bharat / state

बागपत के रमाला का है आतंकी तुषार उर्फ हिजबुल्ला अली, आपत्तिजनक पोस्ट पर पहले भी जा चुका है जेल

सोशल मीडिया पर बहकावे में आकर उसका झुकाव कट्टरपंथ की ओर बढ़ा.

आतंकी तुषार चौहान उर्फ हिज्बुल्ला अली.
आतंकी तुषार चौहान उर्फ हिज्बुल्ला अली. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत: एक दिन पहले 23 अप्रैल को यूपी एटीएस ने बागपत निवासी तुषार चौहान उर्फ हिज्बुल्ला अली खान और दिल्ली निवासी समीर खान को नोएडा से गिरफ्तार किया था. एटीएस के मुताबिक, ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के सीधे संपर्क में थे. इनके कब्जे से एक पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और एक चाकू भी बरामद हुआ. पूछताछ में तुषार उर्फ हिज्बुल्ला ने बताया कि सोशल मीडिया पर बहकावे में आकर उसका झुकाव कट्टरपंथ की ओर बढ़ गया था.

बागपत का है तुषार चौहान उर्फ हिज्बुल्ला. (Photo Credit; ETV Bharat)

तुषार उर्फ हिजबुल्ला अली मूल रूप से बागपत के रमाला गांव का रहने वाला है. हालांकि, दो दशक से तुषार का परिवार मेरठ के कंकरखेड़ा में रहता है. कभी-कभी तुषार और उसके पिता शलेन्द्र चौहान गांव में आते-जाते रहते हैं. तुषार बीती 20 फरवरी को रमाला आया था. यहां उसके रिश्तेदारों ने बताया कि तुषार कुछ समय पहले मेरठ में आपत्तिजनक पोस्ट करने के चलते जेल भी गया था.

तुषार के ताऊ रविन्द्र का कहना है कि तुषार का पूरा परिवार दो दशक से मेरठ में ही रहता है. वह मानसिक असंतुलन के चलते ऊल-जलूल हरकते करता रहता है, लेकिन उन्हें ये अहसास बिल्कुल भी नहीं था कि तुषार देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है. रमाला में तुषार के पिता शलेन्द्र चौहान का पैतृक हिस्सा टूटा फूटा पड़ा है और गांव में उनकी 10 बीघा कृषि भूमि है, जो ठेके पर दी हुई है.

इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी आकाओं से संपर्क: तुषार इंस्टाग्राम के माध्यम से शहजाद भट्टी और आबिद जट से जुड़ा था और बाद में उनसे वॉयस और वीडियो कॉलिंग पर भी बात होने लगी थी. उसने शहजाद भट्टी को प्रभावित करने के लिए उसके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी भी बनाई थी. गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने ही तुषार को कुछ टारगेटेड लोगों के घर पर ग्रेनेड फेंकने तथा उन्हें जान से मारने का काम सौंपा था. इस कार्य के लिए अत्याधुनिक हथियार भी सीमा पार से ही उपलब्ध कराए जाने की योजना थी.

यह भी पढ़ें: यूपी ATS ने नाकाम की ISI की बड़ी साज़िश; दो आतंकी गिरफ्तार, दीवारों पर 'TTH' लिखने और ग्रेनेड फेंकने का मिला था टास्क

TAGGED:

BAGHPAT TUSHAR CHAUHAN HIZBULLAH
BAGHPAT RAMLA VILLAGE HIZBULLAH
UP ATS ARRESTED TWO TERRORISTS
BAGHPAT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.