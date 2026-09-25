ETV Bharat / state

लॉरेंस के दो शार्प शूटर पकड़ने का मामला: गहलोत समेत कांग्रेस नेता बोले, 'संयम लोढ़ा की हत्या की साजिश की खबर चिंताजनक'

एजीटीएफ ने जोधपुर में पकड़े शार्प शूटर ( Source - Police Headquarters )