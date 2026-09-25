लॉरेंस के दो शार्प शूटर पकड़ने का मामला: गहलोत समेत कांग्रेस नेता बोले, 'संयम लोढ़ा की हत्या की साजिश की खबर चिंताजनक'
दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद एडीजी दिनेश एमएन ने बताया था कि दोनों शूटर्स के खिलाफ कुल 12 मामले सामने आए हैं.
Published : September 25, 2026 at 11:26 PM IST
जयपुर: जोधपुर में एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की टीम ने हाल में लॉरेंस-आरजू विश्नोई गैंग के दो शार्प शूटर्स की गिरफ्तारी की है. अब इस मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा है कि सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की हत्या की साजिश की खबर बेहद चिंताजनक है. इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मामले में चिंता जताई है. शार्प शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में इस बात को लेकर सुगबुगाहट थी. जिसके चलते संयम लोढ़ा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई. लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है.
'सीएम को गंभीरता से करनी चाहिए मॉनिटरिंग': अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात को अपने X हैंडल से बयान जारी कर कहा, सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की हत्या की साजिश की खबर बेहद चिंताजनक है. समय रहते पुलिस की AGTF टीम ने शूटरों को पकड़ लिया, अन्यथा कुछ भी अनहोनी घटित हो सकती थी. AGTF की यह कार्रवाई सराहनीय है. उन्होंने कहा, संयम लोढ़ा संघर्षशील और जनप्रिय नेता हैं. पुलिस को उनकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करनी चाहिए. साथ ही, यह भी पता लगाना बेहद जरूरी है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं. पुलिस को साजिशकर्ताओं तक पहुंचकर उन्हें बेनकाब कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इसे लेकर गंभीरता से पूरी मॉनिटरिंग करनी चाहिए.
सिरोही के पूर्व विधायक श्री @SanyamLodha66 की हत्या की साजिश की खबर बेहद चिंताजनक है। समय रहते पुलिस की AGTF टीम ने शूटरों को पकड़ लिया, अन्यथा कुछ भी अनहोनी घटित हो सकती थी। AGTF की यह कार्रवाई सराहनीय है। श्री लोढ़ा संघर्षशील एवं जनप्रिय नेता हैं। पुलिस को उनकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, पुलिस को साजिशकर्ताओं तक पहुंचकर उन्हें बेनकाब कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp को इसे गंभीरता से लेकर पूरी मॉनिटरिंग करनी चाहिए।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 25, 2026
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साजिश का मास्टरमाइंड कौन?: वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की रेकी किया जाना और उनकी हत्या की साजिश बेहद गंभीर एवं चिंताजनक है. AGTF और पुलिस की सतर्कता से शूटर पकड़े गए और एक बड़ी अनहोनी टल गई. गोली चलाने वाले हाथ तो पकड़े गए हैं, अब उन हाथों को चलाने वालों के चेहरे भी सामने आने चाहिए. आखिर शूटरों ने रेकी किसके कहने पर की? इसके पीछे मकसद क्या था? इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? इन सभी सवालों का जवाब सामने आना बेहद जरूरी है. साजिश की हर कड़ी उजागर हो और इसमें शामिल लोगों पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई हो. संयम लोढ़ा जैसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं है. मुख्यमंत्री को स्वयं इस पूरे मामले को गंभीरता से मॉनिटरिंग करना चाहिए.
सिरोही के पूर्व विधायक श्री संयम लोढ़ा जी की रेकी किया जाना और उनकी हत्या की साजिश बेहद गंभीर एवं चिंताजनक है। AGTF और पुलिस की सतर्कता से शूटर पकड़े गए और एक बड़ी अनहोनी टल गई। गोली चलाने वाले हाथ तो पकड़े गए हैं, अब उन हाथों को चलाने वालों के चेहरे भी सामने आने चाहिए। आखिर शूटरों ने रेकी किसके कहने पर की? इसके पीछे मकसद क्या था? इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? इन सभी सवालों का जवाब सामने आना बेहद जरूरी है। साजिश की हर कड़ी उजागर हो और इसमें शामिल लोगों पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई हो। श्री संयम लोढ़ा जी जैसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस पूरे मामले को गंभीरता से मॉनिटरिंग करना चाहिए l @SanyamLodha66 @RajCMO @BhajanlalBjp— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) September 25, 2026
पूरी साजिश का पर्दाफाश हो: वहीं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने लिखा, 'पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को निशाना बनाने की साजिश और शूटरों की गिरफ्तारी का मामला बेहद गंभीर एवं चिंताजनक है. ईश्वर की कृपा और AGTF की सतर्कता से बड़ी वारदात टली गई, वरना कोई भी अनहोनी हो सकती थी. संयम लोढ़ा जैसे संघर्षशील जनप्रतिनिधि की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए. सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. इस मामले में सिर्फ शूटरों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है. बंदूक किसने दी? हत्या की साजिश किसने रची? पैसा और नेटवर्क किसने उपलब्ध कराया? इन सब पहलुओं की जांच भी जरूरी है. ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश हो, और इसमें शामिल हर व्यक्ति पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई हो.
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पूछताछ के बाद विदेशी हथियार बरामद: दोनों शूटर्स से पूछताछ में सामने आए इनपुट के आधार पर जोधपुर पुलिस ने पाली-सिरोही हाइवे पर ढोला गांव के पास झाड़ियों में छिपाए गए हथियार भी बरामद किए. इनमें विदेशी पिस्टल और कारतूस शामिल हैं. पुलिस ने तुर्किए मेड 9 एमएम जिगाना (एफएक्स-9) पिस्टल, ऑस्ट्रिया मेड 9 एमएम ग्लॉक पिस्टल, दोनों की मैगजीन और 36 जिंदा कारतूस बरामद किए है. इसके अलावा पुलिस को बदमाशों के सिरोही की एक होटल में रुकने की भी जानकारी मिली है. पुलिस ने इसकी तस्दीक करवाई है.
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एजीटीएफ और पुलिस कर रही तहकीकात: फिलहाल, एजीटीएफ और जोधपुर पुलिस की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है. इसके साथ ही हरियाणा में भी कुछ संदिग्धों की तलाश की जा रही है. इस पूरे मामले को लेकर एजीटीएफ अन्य राज्यों की पुलिस व अन्य जांच एजेंसियों से भी समन्वय कर जांच में जुटी है. इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन्हें स्थानीय स्तर पर कौन मदद मुहैया करवा रहा था. दोनों फर्जी पहचान–पत्र के जरिए जोधपुर कि होटल में रुके थे.
पंजाब में दो हत्या के बाद भाग गए थे नेपाल: दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद एडीजी दिनेश एमएन ने बताया था कि दोनों शूटर्स के खिलाफ कुल 12 मामले सामने आए हैं. इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, धमकी, लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के मामले शामिल हैं. साल 2025 में पंजाब में हत्या की दो वारदातों के बाद दोनों बदमाश नेपाल भाग गए थे. ये दोनों नेपाल से वापस आए और राजस्थान पहुंचे. राजस्थान में एक दिन सिरोही में रुके, इसके बाद जोधपुर में एक होटल में रुके, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया.