पिपलाकछार हत्याकांड में गिरफ्तारी, पुलिस गिरफ्त में मुख्य आरोपी, नाबालिग भी धराया

खैरागढ़ के मंडई मेला में युवक की हत्या हुई थी.इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित नाबालिग को हिरासत में लिया है.

Knife used in murder recovered
पिपलाकछार हत्याकांड में गिरफ्तारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 4:51 PM IST

खैरागढ़ : पिपलाकछार के मंडई मेला में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मेले में मामूली विवाद में युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में शामिल एक विधि से संघर्षरत बालक को भी पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है.

विवाद शांत कराने के दौरान हमला

आपको बता दें कि 13 जनवरी 2026 को देशबंधु ने थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि पिपलाकछार में मंडई मेला आयोजित हुआ था.इस मेले में कुछ युवकों के बीच विवाद हो रहा था. विवाद को शांत कराने के लिए मोरध्वज पिता समयलाल पटेल मौके पर पहुंचा. इसी दौरान हेमचंद उर्फ हर्षू निवासी अमलीडीह खुर्द ने प्राणघातक हमला कर दिया. घटना के बाद गंभीर रूप से घायल मोरध्वज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ लाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया.मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मोरध्वज की मृत्यु हो गई.

नाबालिग से हुई थी युवक की कहासुनी

मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरु की. मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 14 जनवरी 2026 को मुख्य आरोपी हेमचंद उर्फ हर्षू निषाद और उसके साथ शामिल एक विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लिया गया.पूछताछ में सामने आया कि मंडई मेला स्थल पर जंपिंग झूला में कूदने की बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान बीच बचाव करने आए मोरध्वज से विधि से संघर्षरत बालक की कहासुनी हो गई. गुस्से में आकर उसने भीड़ का फायदा उठाते हुए अपने पास रखे चाकू से मोरध्वज के पेट में हत्या की नीयत से वार कर दिया और मौके से भीड़ में शामिल हो गया.

सुरक्षा को लेकर खड़े हुए सवाल

विधि से संघर्षरत बालक की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू जब्त किया गया है. मुख्य आरोपी हेमचंद निषाद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा मजबूत हुआ है, वहीं मंडई मेला जैसे पारंपरिक आयोजन में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.


