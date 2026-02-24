ETV Bharat / state

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब की गिरफ्तारी और हिरासत से गर्मायी राजनीति, दिल्ली पुलिस ने मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा

नई दिल्ली: यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट नंबर 6 में जुडिशल मजिस्ट्रेट रवि की कोर्ट में पेश किया. इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा उदयभानु चिब की 7 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी. वहीं पुलिस हिरासत की मांग का विरोध करते हुए उदयभानु चिब के वकील रुपेश सिंह भदौरिया ने कहा कि इस मामले में पुलिस हिरासत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चिब प्रोटेस्ट वाली जगह पर खुद मौजूद नहीं थे. लेकिन दिल्ली पुलिस के वकील की ओर से बार-बार यह दलीलें दी गईं कि उदयभानु चिब के द्वारा इस प्रदर्शन की साजिश रची गई है. इस साजिश के तार और राज्यों से भी जुड़े हुए हैं. अलग-अलग राज्यों से भी इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, इसलिए उदयभानु चिब को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है.

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने 12:30 बजे तक उदयभानु चिब की पुलिस हिरासत के मामले पर फैसला सुनाते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया. इसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें कोर्ट से बाहर खदेड़ दिया. इसके बाद सड़क पर आकर भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

चिब के वकील ने गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में भेजने को बताया तानाशाही (ETV Bharat)

उदयभानु चिब के वकील एवं इंडियन यूथ कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष रूपेश सिंह भदोरिया ने कहा कि प्रदर्शन करना कोई जुर्म नहीं है. हर सरकारों के समय में प्रदर्शन होते आए हैं. लेकिन मोदी सरकार तानाशाही कर रही है. सिर्फ प्रदर्शन करने पर ही जेल भेजा जा रहा है. यह मनमानी है. हम इसके खिलाफ आगे अपील करेंगे. अगर यह लोग साजिश की बात करते हैं तो कोई भी प्रूफ कोई भी ऐसा वीडियो है कुछ भी एक लाकर दिखा दे,जिससे साजिश की बात साबित होती हो. वह एक देश की बड़ी पार्टी के युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.

17 साल के मेरे वकालत के करियर में ऐसा केस नहीं देखा

रूपेश सिंह भदोरिया ने कहा कि अभी तक पुलिस ने हमें एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी है. बार-बार हम कह रहे हैं कि हमें कॉपी दी जाए. कोर्ट ने भी कॉपी देने के लिए कहा है. लेकिन पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में बड़ी साजिश रची गई हैं, इसलिए कॉपी नहीं दे सकते. पुलिस वह टी शर्ट भी बरामद करने के लिए हिरासत में लेने की बात कर रही है,जबकि प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई टी शर्ट उसी दिन से पुलिस के पास हैं. 17 साल के मेरे वकालत के करियर में मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसमें पुलिस एफआईआर की कॉपी देने से मना करे. हम इस मामले में आगे जमानत याचिका दायर करेंगे. सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाएंगे.हमारी लड़ाई जारी रहेगी.