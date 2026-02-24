ETV Bharat / state

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब की गिरफ्तारी और हिरासत से गर्मायी राजनीति, दिल्ली पुलिस ने मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा

उदयभानु चिब पर कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने -सामने, दिल्ली पुलिस के एआई समिट प्रदर्शन को बड़ी साजिश बताने पर बौखलाई कांग्रेस

उदयभानु चिब पर कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने -सामने (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 24, 2026 at 7:20 PM IST

नई दिल्ली: यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट नंबर 6 में जुडिशल मजिस्ट्रेट रवि की कोर्ट में पेश किया. इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा उदयभानु चिब की 7 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी. वहीं पुलिस हिरासत की मांग का विरोध करते हुए उदयभानु चिब के वकील रुपेश सिंह भदौरिया ने कहा कि इस मामले में पुलिस हिरासत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चिब प्रोटेस्ट वाली जगह पर खुद मौजूद नहीं थे. लेकिन दिल्ली पुलिस के वकील की ओर से बार-बार यह दलीलें दी गईं कि उदयभानु चिब के द्वारा इस प्रदर्शन की साजिश रची गई है. इस साजिश के तार और राज्यों से भी जुड़े हुए हैं. अलग-अलग राज्यों से भी इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, इसलिए उदयभानु चिब को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है.

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने 12:30 बजे तक उदयभानु चिब की पुलिस हिरासत के मामले पर फैसला सुनाते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया. इसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें कोर्ट से बाहर खदेड़ दिया. इसके बाद सड़क पर आकर भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

चिब के वकील ने गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में भेजने को बताया तानाशाही (ETV Bharat)

उदयभानु चिब के वकील एवं इंडियन यूथ कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष रूपेश सिंह भदोरिया ने कहा कि प्रदर्शन करना कोई जुर्म नहीं है. हर सरकारों के समय में प्रदर्शन होते आए हैं. लेकिन मोदी सरकार तानाशाही कर रही है. सिर्फ प्रदर्शन करने पर ही जेल भेजा जा रहा है. यह मनमानी है. हम इसके खिलाफ आगे अपील करेंगे. अगर यह लोग साजिश की बात करते हैं तो कोई भी प्रूफ कोई भी ऐसा वीडियो है कुछ भी एक लाकर दिखा दे,जिससे साजिश की बात साबित होती हो. वह एक देश की बड़ी पार्टी के युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.

17 साल के मेरे वकालत के करियर में ऐसा केस नहीं देखा

रूपेश सिंह भदोरिया ने कहा कि अभी तक पुलिस ने हमें एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी है. बार-बार हम कह रहे हैं कि हमें कॉपी दी जाए. कोर्ट ने भी कॉपी देने के लिए कहा है. लेकिन पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में बड़ी साजिश रची गई हैं, इसलिए कॉपी नहीं दे सकते. पुलिस वह टी शर्ट भी बरामद करने के लिए हिरासत में लेने की बात कर रही है,जबकि प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई टी शर्ट उसी दिन से पुलिस के पास हैं. 17 साल के मेरे वकालत के करियर में मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसमें पुलिस एफआईआर की कॉपी देने से मना करे. हम इस मामले में आगे जमानत याचिका दायर करेंगे. सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाएंगे.हमारी लड़ाई जारी रहेगी.

स्पेशल सीपी क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने दी विस्तृत जानकारी

इस मामले में स्पेशल सीपी क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने विस्तृत बयान जारी कर अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी है. देवेश चंद्र श्रीवास्तव के अनुसार 20 फरवरी को जब भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था, उस दौरान अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिनिधियों और आगंतुकों के समक्ष सुरक्षा घेरा भंग करने की एक पूर्वनियोजित कोशिश देखी गई. आक्रामक तत्वों को तुरंत काबू किया गया. इन्हें काबू करने का प्रयास करते समय ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें भी आईं.

स्पेशल सीपी क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने दी विस्तृत जानकारी (ETV Bharat)

व्यापक जांच की आवश्यकता को देखते हुए क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर
मामला दर्ज होने के बाद से अब तक कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अन्य चिन्हित अभियुक्तों एवं संदिग्धों से पूछताछ, तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई जारी है. सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई. इस प्रक्रिया में IYC के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी गिरफ्तार किया गया है. जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(1) तथा 192 को भी जोड़ा गया है. मामले की बहु-राज्यीय पृष्ठभूमि, आरोपियों के बीच वित्तीय एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क और व्यापक जांच की आवश्यकता को देखते हुए आगे की जांच क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को स्थानांतरित कर दी गई है.पुलिस के अनुसार पूरे प्रकरण की विस्तारपूर्वक जांच जारी है.

बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने मामले को बताया बीजेपी की तानाशाही

वहीं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिटेल करने और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिव को गिरफ्तार करने की जानकारी मिलने पर पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार भी पटेल हाउस कोर्ट पहुंचे उन्होंने कहा मोदी का चेहरा अब सबके सामने आ चुका है सिर्फ प्रदर्शन करने पर किसी को गिरफ्तार करके जेल भेज देना यह तानाशाही है.

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी और हिरासत के मामले मे देश की राजनीति को पूरी तरह गर्मा दिया है अब देखना होगा कि इस गहमागहमी को देश की जनता किस तरह देख और समझ पा रही है.

संपादक की पसंद

