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भीषण गर्मी से जंग! इटावा सफारी पार्क में वन्यजीवों के लिए खास इंतज़ाम, जानिए अब कैसी है 'किंग' गीगो की सेहत

ऐसे ही सफारी पार्क में नाइट सेल के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए खिड़कियों–दरवाजों पर ख़स की चटाइयां लगाकर उन्हें लगातार गीला रखा जा रहा है. डेज़र्ट कूलर भी संचालित किए जा रहे हैं. अतिरिक्त ब्रीडिंग सेंटर और पार्चुरिशन हाउस में AC लगाए गए हैं, ताकि शेरनियों और नवजात शावकों को शांत, ध्वनिरहित और अनुकूल वातावरण मिल सके. ब्रीडिंग सेंटर में विकसित पेड़-पौधों की छाया बब्बर शेरों को प्राकृतिक राहत दे रही है.

इटावा : यमुना और चंबल के बीहड़ों की तीखी गर्मी के बीच इटावा सफारी पार्क में प्रशासन ने वन्यजीवों को लू और ताप से बचाने के लिए व्यापक इंतज़ाम किए हैं. पानी की कमी और छाया के अभाव को देखते हुए सफारी क्षेत्र में फूस के छप्पर लगाए गए हैं. इसके साथ ही जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

लॉयन सफारी क्षेत्र में क्राल में फॉगर लगाए गए हैं, जिससे वातावरण में नमी बनी रहे और तापमान भी कम रहे. भालू व लेपर्ड हाउस में भी कूलर और ख़स की चटाइयों से नाइट सेल ठंडे रखे जा रहे हैं. डियर और एंटीलोप सफारी में तालाबों को ट्यूबवेल से लगातार भरा जा रहा है, ताकि सांभर और बारहसिंघा जैसे हिरण अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकें.

अब ‘गीगो’ पूरी तरह स्वस्थ

लॉयन हाउस-02 में वृद्ध बब्बर शेर ‘गीगो’ पिछले दिनों कब्ज की समस्या से ग्रसित था. 15 अप्रैल 2026 को पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त सर्जरी प्रोफेसर डॉ. आरपी पांडे ने उपचार किया था, जिसके बाद अब ‘गीगो’ पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य रूप से आहार व पानी ले रहा है. बुजुर्ग शेरों में उम्र बढ़ने के साथ ऐसी समस्या सामान्य मानी जाती है. लॉयन हाउस-2 में भी फॉगर लगाए गए हैं और सफारी पार्ट-2 में वृद्ध शेरों को बारी-बारी बड़े क्षेत्र में छोड़ा जाता है, ताकि वे टहलकर आवश्यक व्यायाम कर सकें. तेज गर्मी को देखते हुए सफारी पार्क के समय में भी बदलाव किया गया है. 01 अप्रैल से पार्क सुबह 6:30 बजे पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है, क्योंकि सुबह और देर शाम वन्यजीव अधिक सक्रिय रहते हैं.



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