आसमान से बरस रही 'आग': गोरखपुर में पारा 39 पार, बेहाल वन्यजीवों के खान-पान में चिड़ियाघर प्रशासन ने किए बदलाव
चिड़ियाघर के वन्यजीवों पर भी दिखने लगा भीषण गर्मी का असर, जीवों को लू और हीटवेव से बचाने की कोशिश जारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 5:18 PM IST
गोरखपुर: आसमान से बरसती आग और भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को पूरी तरह बेहाल कर दिया है. मानसून में देरी और प्रचंड तपिश के चलते तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लोग परेशान हैं. इस भीषण गर्मी का असर अब चिड़ियाघर के वन्यजीवों पर भी दिखने लगा है. उन्हें लू और हीटवेव के प्रकोप से बचाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने उनके खान-पान में खास बदलाव किए हैं. साथ ही, बाड़ों को ठंडा रखने और पीने के साफ व ठंडे पानी की पुख्ता व्यवस्था की गई है.
दरअसल, गोरखपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. पानी में रहने वाले जानवरों के लिए पानी के साथ शावर के इंतजाम किए गए हैं. ज्यादा गर्मी न सहन कर पाने वाले जीवों के लिए एसी की व्यवस्था की गई है. मांसाहारी वन्यजीवों के डाइट में कमी कर दी गई है. इसी तरह अन्य जीवों के लिए तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं. तरल पदार्थों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है. चिड़ियाघर में हिमालयी भालू को बर्फ में शहद, पानी के घोल में खरबूजा, तरबूज, ककड़ी दी जा रही है. ऐसे ही बंदरों को तरबूज खिलाया जा रहा है.
गर्मी से बचने के लिए क्या करें?
जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. वीके सुमन ने बताया कि गर्मी से बचने के लिए सिर को ढक के रखें. पर्याप्त पानी पीते रहें. जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें. थोड़ी सी भी लापरवाही स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है. मौसम वैज्ञानिक कैलाश पाण्डेय ने बताया कि प्री मानसून की गतिविधियां एक्टिव हो रही हैं, जिसके चलते हवा में नमी रह रही है इसी वजह से धूप निकलने के बाद उमस और चिपचिपाहट लोग महसूस कर रहे हैं.
20 जून से 22 जून तक मानसून देगा दस्तक
मौसम विभाग के मुताबिक, गोरखपुर और आसपास के जिलों में 20 जून से 22 जून के मध्य तक मानसून के दस्तक देने की संभावना बन रही है. मानसून आने के पहले मौसम में तेजी से बदलाव होगा, तेज हवाएं चलेंगी, आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई बार रुक-रुक थोड़ी-थोड़ी बारिश की शुरुआत होगी. अगर मानसून अनुकूल रहा तो पूरे प्रदेश में 25 जून तक अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी, जिसके चलते गर्मी से राहत मिलेगी.
आंकड़ों पर गौर करें तो 2025 में मानसून 5 दिन की देरी से 25 जून को गोरखपुर पहुंचा था. 2024 में 26 जून को मानसून सक्रिय हुआ था. गोरखपुर और आसपास के इलाकों में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है. कभी तेज धूप और हवाओं का झोंका तो कभी प्रचंड गर्मी, आम लोगों को झुलसा रही है.
चिड़ियाघर के डॉक्टर योगेश प्रताप ने बताया कि जू में गर्मी से वन्य जीव को बचाने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बाड़े को घास से ढक दिया गया है, जो वन्य जीव पानी में रहने लायक हैं उनके लिए ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. वन्यजीवों की डाइट में भी परिवर्तन कर दिया गया है. फिलहाल गर्मी से बचने के लिए सभी प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं.
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