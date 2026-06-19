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आसमान से बरस रही 'आग': गोरखपुर में पारा 39 पार, बेहाल वन्यजीवों के खान-पान में चिड़ियाघर प्रशासन ने किए बदलाव

गोरखपुर: आसमान से बरसती आग और भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को पूरी तरह बेहाल कर दिया है. मानसून में देरी और प्रचंड तपिश के चलते तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लोग परेशान हैं. इस भीषण गर्मी का असर अब चिड़ियाघर के वन्यजीवों पर भी दिखने लगा है. उन्हें लू और हीटवेव के प्रकोप से बचाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने उनके खान-पान में खास बदलाव किए हैं. साथ ही, बाड़ों को ठंडा रखने और पीने के साफ व ठंडे पानी की पुख्ता व्यवस्था की गई है.

गोरखपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, गोरखपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. पानी में रहने वाले जानवरों के लिए पानी के साथ शावर के इंतजाम किए गए हैं. ज्यादा गर्मी न सहन कर पाने वाले जीवों के लिए एसी की व्यवस्था की गई है. मांसाहारी वन्यजीवों के डाइट में कमी कर दी गई है. इसी तरह अन्य जीवों के लिए तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं. तरल पदार्थों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है. चिड़ियाघर में हिमालयी भालू को बर्फ में शहद, पानी के घोल में खरबूजा, तरबूज, ककड़ी दी जा रही है. ऐसे ही बंदरों को तरबूज खिलाया जा रहा है.

गर्मी से बचने के लिए क्या करें?

जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. वीके सुमन ने बताया कि गर्मी से बचने के लिए सिर को ढक के रखें. पर्याप्त पानी पीते रहें. जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें. थोड़ी सी भी लापरवाही स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है. मौसम वैज्ञानिक कैलाश पाण्डेय ने बताया कि प्री मानसून की गतिविधियां एक्टिव हो रही हैं, जिसके चलते हवा में नमी रह रही है इसी वजह से धूप निकलने के बाद उमस और चिपचिपाहट लोग महसूस कर रहे हैं.