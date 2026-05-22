प्रदेश में हीटवेव के 43 मामले, सभी सरकारी अस्पतालों में हीटस्ट्रोक मरीजों के लिए विशेष इंतजाम
अस्पतालों के वार्डों में 24 घंटे कूलर, एयर कंडीशनर और ठंडे पानी की उपलब्धता की गई है.
Published : May 22, 2026 at 6:26 PM IST
जयपुर: प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में विशेष व्यवस्थाएं लागू की हैं. विभाग ने जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल सहित राज्य के सभी जिला अस्पतालों में हीटस्ट्रोक के मरीजों के इलाज के लिए अलग से विशेष वार्ड और ICU बेड आरक्षित किए हैं. स्टेट नोडल ऑफिसर क्लाइमेट चेंज डॉ नरोत्तम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अभी तक हीटवेव के 43 मामले सामने आए हैं लेकिन किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है. इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में हीटवेव से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.
ओआरएस कॉर्नर स्थापित: डॉ शर्मा ने बताया कि अस्पतालों के वार्डों में 24 घंटे कूलर और एयर कंडीशनर, ठंडे पानी की उपलब्धता की गई है. वहीं बाड़मेर जैसे अत्यधिक गर्म इलाकों के अस्पतालों के बाहर मरीजों के शरीर का तापमान तुरंत कम करने के लिए विशेष वाटर फाउंटेन (कूलिंग स्प्रे) भी लगाए गए हैं. इसके अलावा सभी ओपीडी और इमरजेंसी यूनिट्स में ओआरएस कॉर्नर स्थापित किए गए हैं, जहां मरीजों को तत्काल राहत के लिए ओआरएस उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही IV Fluids, आइस पैक और हीटस्ट्रोक के उपचार में काम आने वाली जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं.
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24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित: चिकित्सा विभाग ने अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ तैनात किया है. ताकि आपात स्थिति में मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. स्थिति की निगरानी के लिए चिकित्सा सेवाओं से जुड़े सभी प्रमुख कार्यालयों में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं. वहीं 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं को पूरी तरह दुरुस्त रखने तथा उनमें AC और आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों को कार्यशील रखने के निर्देश दिए गए हैं. अस्पतालों के प्रवेश द्वार और भीड़भाड़ वाले प्रतीक्षा क्षेत्रों में मरीजों और उनके परिजनों को तेज धूप से बचाने के लिए ग्रीन नेट और टेंट लगाए गए हैं.
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छोटे से लेकर बड़े अस्पतालों में बेड आरक्षित: डॉ शर्मा ने बताया कि हीटवेव की चपेट में आने पर मरीज को तुरंत इलाज मिल सके, इसके लिए जिला अस्पतालों समेत सीएचसी, पीएचसी पर विशेष इंतजाम किए गए हैं. जिला अस्पतालों में 10 बेड हीटवेव की चपेट में आने वाले मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं. इसके साथ ही सीएचसी पर 5 बेड, पीएचसी पर 2-3 बेड आरक्षित किए गए हैं.