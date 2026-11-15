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आस्था के सैलाब के बीच यमुना के पहरेदार: हर पल जिंदगी बचाने को तैयार रहते हैं गोताखोर, लोगों को दी ये सलाह

दिल्ली में छठ घाटों पर किए गए सभी इंतजाम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान दिल्ली में यमुना नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है. अस्ताचलगामी और उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लाखों की संख्या में लोग नदी किनारे पहुंचते हैं. इस भारी भीड़ और आस्था के उत्सव के बीच किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन व गोताखोरों की टीमें पूरी तरह मुस्तैद हैं. यमुना की गहराई, तेज बहाव और कम दृश्यता जैसी चुनौतियों से जूझते हुए ये गोताखोर 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. आइए जानते हैं कि गोताखोर किस तरीके से हर पल मौत को मौत देकर लोगों की जिंदगी बचाते हैं.

​यमुना नदी में 24 घंटे गश्त और विशेष निगरानी: ​गीता कॉलोनी अन्य घाटों के पास बने छठ घाट पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. यहां यमुना में मोटर बोट के जरिए लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ प्रशिक्षित गोताखोर तैनात हैं. घाट पर तैनात गोताखोर रफीक ने बताया कि वह पिछले 6 से 7 वर्षों से इस सेवा से जुड़े हुए हैं और इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया है. रफीक के अनुसार घाट के हर संवेदनशील पॉइंट पर गोताखोरों की तैनाती की गई है. यहां 10 से 12 गोताखोर हर समय ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं. पूरी टीम 24x7 अलर्ट मोड पर काम कर रही है. छठ के मुख्य कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही नदी में बोट के जरिए गश्त तेज कर दी गई है, जिससे सुरक्षा में कोई चूक न रहे.