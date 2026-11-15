आस्था के सैलाब के बीच यमुना के पहरेदार: हर पल जिंदगी बचाने को तैयार रहते हैं गोताखोर, लोगों को दी ये सलाह
दिल्ली में छठ महापर्व के मौके पर प्रशासन की ओर से सभी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. आइए जानते हैं क्या हैं इनमें..
Published : November 15, 2026 at 4:27 PM IST
नई दिल्ली: लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान दिल्ली में यमुना नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है. अस्ताचलगामी और उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लाखों की संख्या में लोग नदी किनारे पहुंचते हैं. इस भारी भीड़ और आस्था के उत्सव के बीच किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन व गोताखोरों की टीमें पूरी तरह मुस्तैद हैं. यमुना की गहराई, तेज बहाव और कम दृश्यता जैसी चुनौतियों से जूझते हुए ये गोताखोर 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. आइए जानते हैं कि गोताखोर किस तरीके से हर पल मौत को मौत देकर लोगों की जिंदगी बचाते हैं.
यमुना नदी में 24 घंटे गश्त और विशेष निगरानी: गीता कॉलोनी अन्य घाटों के पास बने छठ घाट पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. यहां यमुना में मोटर बोट के जरिए लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ प्रशिक्षित गोताखोर तैनात हैं. घाट पर तैनात गोताखोर रफीक ने बताया कि वह पिछले 6 से 7 वर्षों से इस सेवा से जुड़े हुए हैं और इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया है. रफीक के अनुसार घाट के हर संवेदनशील पॉइंट पर गोताखोरों की तैनाती की गई है. यहां 10 से 12 गोताखोर हर समय ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं. पूरी टीम 24x7 अलर्ट मोड पर काम कर रही है. छठ के मुख्य कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही नदी में बोट के जरिए गश्त तेज कर दी गई है, जिससे सुरक्षा में कोई चूक न रहे.
आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह: रेस्क्यू ऑपरेशन की बारीकियों व आम लोगों की भूमिका पर बात करते हुए गोताखोर रफीक ने बेहद अहम सलाह भी दी. उन्होंने कहा कि अगर किसी घाट पर उस वक्त गोताखोर मौजूद न हों और कोई व्यक्ति डूबने लगे, तो आसपास खड़े लोगों को घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए. इसके लिए उन्होंने कुछ तरीका भी बताए. उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति किनारे के करीब डूब रहा है, तो उसे बचाने के लिए तुरंत कोई लंबा डंडा या रस्सी उसकी तरफ फेंकनी चाहिए. अगर वह नदी के बीच या गहरे पानी में चला गया है, तो केवल वही व्यक्ति पानी में उतरे जिसे अच्छी तरह तैरना आता हो. जिसे तैरना नहीं आता, वह बिल्कुल भी जोखिम न ले और पानी में न उतरे, वरना वह खुद भी हादसे का शिकार हो सकते हैं. पुलिस को सूचित करें या नजदीकी गोताखोरों की मदद लें.
28 गोताखोर, 7 बोट और फ्लड लाइट्स का इंतजाम: ईटीवी से बातचीत में गांधीनगर के तहसीलदार अरुण पाराशर ने घाटों पर की गई प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में कुल 7 बोट लगाई गई हैं, जबकि 7 बोट को स्टैंडबाय पर रखा गया है. इसके साथ ही 28 प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम तैनात की गई है, जो तट पर और पानी में हर गतिविधि पर नजर रख रही है. तहसीलदार ने बताया कि सभी टीमों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ को सुव्यवस्थित तरीके से संभाला जाए, जिससे किसी का पैर न फिसले और कोई गहरे पानी की तरफ आगे न बढ़े. प्रशासन के अधिकारी खुद भी बोट के जरिए समय-समय पर नदी में पेट्रोलिंग कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं.
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रात में सुरक्षा के लिए फ्लड लाइट्स और पुलिस मचान: रात के समय व सुबह तड़के अर्घ्य के दौरान दृश्यता की कमी को दूर करने के लिए घाट पर व्यापक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है. तहसीलदार अरुण पाराशर के मुताबिक, पूरे छठ घाट क्षेत्र में 300 मीटर अपस्ट्रीम तक फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं, जिनका फोकस घाट व यमुना नदी दोनों तरफ रखा गया है. इससे अंधेरे में भी पानी के भीतर स्पष्ट दिखाई दे सके. इसके अलावा, बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम जलस्तर वाले सुरक्षित क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं. घाट किनारे दिल्ली पुलिस के लिए विशेष मचान बनाए गए हैं, जहां से पुलिसकर्मी सीधे नदी की ओर नजर रखेंगे. प्रशासन का दावा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बचाव दल आधुनिक उपकरणों के साथ पूरी तरह तैयार है.
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