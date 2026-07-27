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Durand Cup 2026: टिकट वितरण की व्यवस्था, 12 काउंटरों से मिल रहे मुफ्त टिकट

रांची में चल रहे डूरंड कप के शेष मुकाबलों के लिए निशुल्क टिकट की व्यवस्था की गयी है.

Arrangements for ticket distribution for remaining Durand Cup football matches in Ranchi
बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के बाहर जुटे लोग (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
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रांची: देश के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 के रांची चरण के शेष मुकाबलों के लिए दर्शकों की सुविधा को ध्यान में हम रखते हुए टिकट वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है.

बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी में 26 जुलाई से शुरू हुई प्रतियोगिता का समापन 16 अगस्त 2026 को होगा. उद्घाटन मुकाबले में जमशेदपुर एफसी और डिफेंडर्स एफसी (श्रीलंका आर्मी) के बीच खेले गए मैच के दौरान दर्शकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. भारी भीड़ के कारण स्टेडियम की दर्शक दीर्घा की सभी सीटें भर गई थीं. इसी अनुभव को देखते हुए आगामी मैचों के लिए टिकट वितरण की सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है.

टिकटों का वितरण बिरसा मुंडा स्टेडियम के गेट संख्या 11, 13 और 23 पर बनाए गए कुल 12 काउंटरों से किया जा रहा है. सभी काउंटरों पर टिकट वितरण का समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है. जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 जुलाई को इंडियन एयर फोर्स एफटी और डिफेंडर्स एफसी के बीच होने वाले मुकाबले के टिकट 27 और 28 जुलाई को वितरित किए जाएंगे. वहीं 4 अगस्त को जमशेदपुर एफसी और एससी दिल्ली के बीच मुकाबले के लिए टिकट 1, 2 और 3 अगस्त को उपलब्ध रहेंगे.

Arrangements for ticket distribution for remaining Durand Cup football matches in Ranchi
टिकट के लिए कतार में लोग (ETV Bharat)

इसके अलावा 7 अगस्त को एससी दिल्ली और डिफेंडर्स एफसी के बीच मैच के टिकट 5 और 6 अगस्त, 10 अगस्त को मिलेगी. एससी दिल्ली और इंडियन एयर फोर्स एफटी के मुकाबले के टिकट 8 और 9 अगस्त, 13 अगस्त को वितरित किए जाएंगे. वहीं जमशेदपुर एफसी और इंडियन एयर फोर्स एफटी के मैच के टिकट 11 और 12 अगस्त तथा 16 अगस्त को होने वाले फाइनल मुकाबले के टिकट 14 और 15 अगस्त को वितरित किए जाएंगे.

खेल निदेशक छवि रंजन ने कहा कि डूरंड कप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को लेकर रांची के खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. दर्शकों की सुविधा और सुचारु प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए टिकट वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है. सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर अपने टिकट प्राप्त करें तथा मैच शुरू होने से पहले पर्याप्त समय लेकर स्टेडियम पहुंचें. इससे भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलेगी.

Arrangements for ticket distribution for remaining Durand Cup football matches in Ranchi
खेल का आनंद लेते लोग (ETV Bharat)

आयोजन समिति ने दर्शकों से अपील की है कि वे सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवकों के निर्देशों का पालन करें तथा आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दें. अधिकारियों का कहना है कि समय पर टिकट प्राप्त करने और समय से पहले स्टेडियम पहुंचने से प्रवेश प्रक्रिया आसान होगी और दर्शक बिना किसी असुविधा के रोमांचक मुकाबलों का आनंद ले सकेंगे.

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