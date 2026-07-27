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Durand Cup 2026: टिकट वितरण की व्यवस्था, 12 काउंटरों से मिल रहे मुफ्त टिकट

रांची: देश के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 के रांची चरण के शेष मुकाबलों के लिए दर्शकों की सुविधा को ध्यान में हम रखते हुए टिकट वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है.

बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी में 26 जुलाई से शुरू हुई प्रतियोगिता का समापन 16 अगस्त 2026 को होगा. उद्घाटन मुकाबले में जमशेदपुर एफसी और डिफेंडर्स एफसी (श्रीलंका आर्मी) के बीच खेले गए मैच के दौरान दर्शकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. भारी भीड़ के कारण स्टेडियम की दर्शक दीर्घा की सभी सीटें भर गई थीं. इसी अनुभव को देखते हुए आगामी मैचों के लिए टिकट वितरण की सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है.

टिकटों का वितरण बिरसा मुंडा स्टेडियम के गेट संख्या 11, 13 और 23 पर बनाए गए कुल 12 काउंटरों से किया जा रहा है. सभी काउंटरों पर टिकट वितरण का समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है. जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 जुलाई को इंडियन एयर फोर्स एफटी और डिफेंडर्स एफसी के बीच होने वाले मुकाबले के टिकट 27 और 28 जुलाई को वितरित किए जाएंगे. वहीं 4 अगस्त को जमशेदपुर एफसी और एससी दिल्ली के बीच मुकाबले के लिए टिकट 1, 2 और 3 अगस्त को उपलब्ध रहेंगे.

टिकट के लिए कतार में लोग (ETV Bharat)

इसके अलावा 7 अगस्त को एससी दिल्ली और डिफेंडर्स एफसी के बीच मैच के टिकट 5 और 6 अगस्त, 10 अगस्त को मिलेगी. एससी दिल्ली और इंडियन एयर फोर्स एफटी के मुकाबले के टिकट 8 और 9 अगस्त, 13 अगस्त को वितरित किए जाएंगे. वहीं जमशेदपुर एफसी और इंडियन एयर फोर्स एफटी के मैच के टिकट 11 और 12 अगस्त तथा 16 अगस्त को होने वाले फाइनल मुकाबले के टिकट 14 और 15 अगस्त को वितरित किए जाएंगे.