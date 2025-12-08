ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में 28 गांवों के 200 छात्रों को मिली सुरक्षा, प्रशासन ने किया इंतजाम, जानिए क्यों?

जिलाधिकारी के निर्देशों पर 28 गांवों के लगभग 200 विद्यार्थियों के लिए 13 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

rudraprayag
छात्रों को सुरक्षा में स्कूल भेजा जा रहा है. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 8, 2025 at 5:28 PM IST

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के तमाम जिलों में गुलदार और भालू समेत अन्य जंगली जानवरों के आतंक से लोग परेशान है. बच्चे भी अब स्कूल जाने से डर रहे है. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय जाने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा शुरू की है. जिलाधिकारी के निर्देशों पर 28 गांवों के लगभग 200 विद्यार्थियों के लिए 13 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

दरअसल, जंगली जानवरों की बढ़ती आक्रामकता से अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में असमंजस एवं असुरक्षा महसूस कर रहे थे. इस गंभीर परिस्थिति पर ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी प्रतीक जैन को ज्ञापन प्रस्तुत कर तत्काल आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने की मांग की. जिलाधिकारी ने इस विषय पर त्वरित संज्ञान लेते हुए छात्र सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की और मुख्य शिक्षा अधिकारी को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए.

जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उन मार्गों और क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, जहां छात्र-छात्राएं अधिक दूरी पैदल तय कर जंगलों और झाड़ीदार क्षेत्रों से होकर विद्यालय जाते हैं. स्थिति सामान्य होने तक ऐसे संवेदनशील मार्गों पर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. .

मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर तुरंत कार्रवाई की गई. प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार चन्द्रनगर क्षेत्र के बाड़व व कांदी के विद्यार्थी, गोर्ति व बुढना इंटर कॉलेज में पालाकुराली क्षेत्र के विद्यार्थी और रा.इ.का. चोपड़ा क्षेत्र के लगभग आठ गांवों के विद्यार्थियों के लिए उक्त प्रस्ताव दिया गया था. इन सभी के लिए वाहन सुविधा की मांग की गई थी.

प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 28 गांवों के लगभग 200 छात्र-छात्राओं के लिए 13 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. यह व्यवस्था सोमवार से विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्यों एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रारंभ करा दी गई है. इस सुविधा के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है.

बता दें कि पर्वतीय जिलों में बढ़ती वन्यजीवों के हमले की घटनाओं से जनजीवन खतरे में है. सोमवार को हालात का जायजा लेने गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे और प्रमुख सचिव आरके सुधांशु पौड़ी पहुंचे थे. दोनों अधिकारियों ने गजल्ड गांव में गुलदार के हमले में मारे गए व्यक्ति राजेंद्र नौटियाल के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया. लेकिन इसी दौरान गजल्ड के पास ही गुलदार ने एक मवेशी पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया. अधिकारियों के दौरे के दौरान हुई इस घटना ने ग्रामीणों के आक्रोश को और भड़का दिया.

SAFETY OF SCHOOL CHILDREN
RUDRAPRAYAG LEOPARD ATTACK
गुलदार भालुओं का आतंक रुद्रप्रयाग
स्कूली बच्चों को मिली सुरक्षा
WILD ANIMALS TERROR RUDRAPRAYAG

