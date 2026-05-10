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भीषण गर्मी में यात्रा होगी कूल, रोडवेज कराएगी सुरक्षित सफर... ये की तैयारी....

ठंडे पानी संग ओआरएस घोल की व्यवस्था: यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि गर्मी के दौरान हीटवेव और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए आईएसबीटी समेत सभी बस स्टैंड पर ओआरएस दिया गया है, जिससे गर्मी की वजह से यदि किसी यात्री की तबियत खराब होती है तो उन्हें प्राथमिक तुरंत मिले. इसकी भी व्यवस्था की है. हर बस टैंड पर साफ सुथरे शौचालय, स्वच्छ जल, और पूछताछ काउंटर हैं. जहां पर किसी भी तरह की दिक्कत आने पर यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों को बताएं.

आगरा के आईएसबीटी बस स्टैंड पर पीने के पीनी की उचित व्यवस्था की है. ठंडे पानी के लिए दो वॉटर कूलर हैं. इसके साथ ही एक संस्था की ओर से आईएसबीटी पर मटके के ठंडे पानी की व्यवस्था की है. इसके सथ ही बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने के लिए बैंच भी खूब हैं. गर्मी से निजात दिलाने के लिए एसी वातानुकूलित वेटिंग रूम भी है. जहां पर यात्री रुक कर अपनी गाडी का इंतजार कर सकते हैं.

बता दें कि बेमौसम बारिश और बूंदाबांदी के बाद अब गर्मी दोबारा से तेवर दिखाने लगी है. हर दिन तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है. गर्मी में रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी को लेकर यूपीएसआरटीसी ने विशेष योजना बनाई है, जिससे बस स्टैंड पर पहुंचने वाले यात्रियों को गर्मी ना लगे. इसके साथ ही सडक पर ज्यादा से ज्यादा एसी बसें चलाई जाएं. यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि गर्मी से बचाव के लेकर बस स्टैंड और रोडवेज बसों में विशेष इंतजाम किए गए हैं.

आगरा: उत्तर प्रदेश के राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने गर्मी में रोडवेज बसों में यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सफर कराने के लिए विशेष योजना बनाई है, जिससे सफर में यात्रियों को गर्मी नहीं सताए. इसके साथ ही बस स्टैंड पर पंखे की व्यवस्था की है. यात्रियों के लिए एसी वातानुकूलित वेटिंग हॉल है. जहां पर बैठने वाले यात्री कूल रहेंगे. इसके साथ ही यूपीएसआरटी के एमडी ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिए गए हैं कि परिक्षेत्र में जितनी भी एसी बसें हैं. हर हालत में 90 प्रतिशत बसें सडकों पर चलें.

पूछताछ काउंटर पर जानकारी दें. इसके साथ ही मुख्यालय से मिले निर्देष पर एसी बसों का संचालत चयनित रूट पर किया जा रहा है. एसी बसों में पर्दे भी लगवाए जा रहे हैं. गर्मी से यात्रियों के बचाव की यह पूरी व्यवस्था आगरा परिक्षेत्र के छह डिपो में की गई है.

आगरा परिक्षेत्र में 58 एसी बसें: यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि आगरा परिक्षेत्र की बात करें तो यहां पर छह डिपो हैं. इन छह बसों में 812 बसें हैं, जो यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सफर करा रही हैं. इसमें ही 58 एसी बसें भी आगरा परिक्षेत्र के बेडा में हैं. गर्मी में यात्रियों का सफर कूल रहे. इसके लिए रोडवेज की ओर से एसी बसें संचालित की जाती हैं. आगरा परिक्षेत्र की बात करें तो 58 एसी बसें हैं. जिनमें से 54 एसी बसें संचालित हो रही है. चार एसी बसों में मरम्मत कार्य किया जा रहा है.



आगरा परिक्षेत्र में एसी बसों की संख्या



डिपो का नाम. एसी बसों की संख्या मथुरा डिपो 14 ताज डिपो 24 फोर्ट डिपो 20





गर्मी यात्री रहें कूल, रोडवेज कराएगी सुरक्षित सफर... ये की तैयारी

आगरा: उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने गर्मी में रोडवेज बसों में यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सफर कराने के लिए विशेष योजना बनाई है. जिससे सफर में यात्रियों को गर्मी नहीं सताए. इसके साथ ही बस स्टैंड पर पंखे की व्यवस्था की है. यात्रियों के लिए एसी वातानुकूलित वेटिंग हॉल है. जहां पर बैठने वाले यात्री कूल रहेंगे. इसके साथ ही यूपीएसआरटी के एमडी ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिए गए हैं कि परिक्षेत्र में जितनी भी एसी बसें हैं. हर हालत में 90 प्रतिशत बसें सडकों पर चलें.



बता दें कि बेमौसम बारिश और बूंदाबांदी के बाद अब गर्मी ​दोबारा से तेवर दिखाने लगी है. हर दिन तापमान में वृद्धि हो रही है. जिससे लोगों को परेशानी हो रही है. गर्मी में रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी को लेकर यूपीएसआरटीसी ने विशेष योजना बनाई है. जिससे बस स्टैंड पर पहुंचने वाले यात्रियों को गर्मी ना लगे. इसके साथ ही सडक पर ज्यादा से ज्यादा एसी बसें चलाई जाएं. यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि गर्मी से बचाव के लेकर बस स्टैंड और रोडवेज बसों में विशेष इंतजाम किए गए हैं. आगरा के आईएसबीटी बस स्टैंड पर पीने के पीनी की उचित व्यवस्था की है. ठंडे पानी के लिए दो वॉटर कूलर हैं. इसके साथ ही एक संस्था की ओर से आईएसबीटी पर मटके के ठंडे पानी की व्यवस्था की है. इसके सथ ही बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने के लिए बैंच भी खूब हैं. गर्मी से निजात दिलाने के लिए एसी वातानुकूलित वेटिंग रूम भी है. जहां पर यात्री रुक कर अपनी गाडी का इंतजार कर सकते हैं.



ठंडे पानी संग ओआरएस घोल की व्यवस्था: यूपीएसआरटीसी के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि गर्मी के दौरान हीटवेव और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए आईएसबीटी समेत सभी बस स्टैंड पर ओआरएस दिया गया है. ​जिससे गर्मी की वजह से यदि किसी यात्री की तबियत खराब

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