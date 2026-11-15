सज-धज कर तैयार रांची के छठ घाट, आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रती : रोशनी से लेकर सुरक्षा तक के इंतजाम
रांची में छठ पूजा के अवसर पर अर्घ्य देने के लिए 72 पारंपरिक और 63 कृत्रिम घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 15, 2026 at 10:51 AM IST
रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची के सभी प्रमुख छठ घाट सज-धज कर तैयार हो चुके हैं. रविवार की शाम व्रती अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे. इससे पहले रांची नगर निगम और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. शहर के 72 पारंपरिक और 63 कृत्रिम छठ घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल, पहुंच पथ और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. घाटों की सजावट के साथ आसपास के रास्तों को भी दुरुस्त किया गया है, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को अर्घ्य देने पहुंचने में परेशानी नहीं हो.
घाटों की सफाई से लेकर रास्तों तक पर विशेष ध्यान
नगर निगम की ओर से छठ घाटों और उनके आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया गया है. तालाबों से जलकुंभी और गाद हटाने के साथ घाटों की सफाई कराई गई है. कई स्थानों पर चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया है. घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों के गड्ढों को भरकर समतल किया गया है. खुले नालों को ढकने और रास्तों पर सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. सफाई व्यवस्था के लिए निगम की टीमों को अलग-अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी सौंपी गई है. अर्घ्य के दौरान भी सफाईकर्मियों की तैनाती रहेगी.
गहरे पानी वाले घाटों पर बैरिकेडिंग
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए गहरे और संवेदनशील घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई है. जलाशयों में पानी की गहराई को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सीमा के बाद बैरिकेडिंग की गई है. खतरनाक स्थानों पर लाल फीता लगाया गया है, ताकि व्रती और श्रद्धालु गहरे पानी की ओर नहीं जाएं. बड़े तालाब, कांके डैम और धुर्वा डैम जैसे जलाशयों पर सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. जरूरत के अनुसार गोताखोरों और बचाव दल की व्यवस्था भी रखी गई है.
महिला व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम, रोशनी का इंतजाम
घाटों पर आने वाली महिला व्रतियों की सुविधा के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम बनाए गए हैं. प्रमुख घाटों पर रोशनी के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. पहुंच मार्गों और घाटों के आसपास विद्युत सजावट भी की गई है. इसके अलावा पेयजल, टेंट और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. पूजा समितियों की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए सहयोग और सेवा की तैयारी की गई है. कई स्थानों पर दूध, फल और पूजन सामग्री वितरण की व्यवस्था भी रहेगी.
कृत्रिम घाटों से कम होगा बड़े तालाबों पर दबाव
शहर के अलग-अलग मोहल्लों और वार्डों में 63 कृत्रिम छठ घाट तैयार किए गए हैं. इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को घर के नजदीक ही अर्घ्य देने की सुविधा उपलब्ध कराना और बड़े तालाबों पर भीड़ का दबाव कम करना है. इससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को दूर के घाटों तक जाने की परेशानी से राहत मिलेगी.
प्रशासन और निगम की टीमें रहेंगी सक्रिय
छठ के दौरान घाटों पर पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों की तैनाती रहेगी. भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. श्रद्धालुओं से निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. किसी तरह की समस्या होने पर रांची नगर निगम के 24 घंटे चालू हेल्पलाइन नंबर 18005701235 पर संपर्क किया जा सकता है.
रविवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए दोपहर बाद से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगेगी. वहीं सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय महापर्व का समापन होगा.
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