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सज-धज कर तैयार रांची के छठ घाट, आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रती : रोशनी से लेकर सुरक्षा तक के इंतजाम

छठ घाट ( Etv Bharat )

रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची के सभी प्रमुख छठ घाट सज-धज कर तैयार हो चुके हैं. रविवार की शाम व्रती अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे. इससे पहले रांची नगर निगम और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. शहर के 72 पारंपरिक और 63 कृत्रिम छठ घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल, पहुंच पथ और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. घाटों की सजावट के साथ आसपास के रास्तों को भी दुरुस्त किया गया है, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को अर्घ्य देने पहुंचने में परेशानी नहीं हो.

घाटों की सफाई से लेकर रास्तों तक पर विशेष ध्यान