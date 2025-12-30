ETV Bharat / state

नए साल पर खाटूश्याम जी में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 72 घंटे खुले रहेंगे मंदिर के पट

रींगस से खाटू नो व्हीकल जोन : 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रींगस से खाटू तक का करीब 17 किलोमीटर का मार्ग नो व्हीकल जोन रहेगा. इस दौरान केवल पैदल श्रद्धालु और इमरजेंसी सेवाओं के वाहन ही इस मार्ग से गुजर सकेंगे. दांता रोड, सीतारामपुरा का जोहड़ा, 52 बीघा, सांवलपुरा और अन्य स्थानों पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है. दर्शन के बाद भक्त मंडा रोड से एग्जिट कर सकेंगे.

14 कतारों में दर्शन व्यवस्था : श्रद्धालुओं को व्यवस्थित दर्शन कराने के लिए रींगस रोड डाइवर्जन से विद्युत ब्रिज, चारण मेला मैदान और लखदातार मेला मैदान होते हुए 40 फीट चौड़े नए मार्ग से 75 फीट मुख्य मार्ग तक कुल 14 कतारों में दर्शन की व्यवस्था की गई है. इन कतारों में श्रद्धालुओं को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

नववर्ष पर देशभर से लाखों श्रद्धालु खाटूधाम पहुंचते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष योजना तैयार की है. यदि श्रद्धालुओं की संख्या तय मानक से अधिक हुई तो भक्तों को चारण खेत में बनाए गए जिग-जैग मार्ग से होकर दर्शन के लिए भेजा जाएगा. चारण मेला मैदान में विशेष बैरिकेडिंग की गई है, जहां से श्रद्धालुओं को पैदल चलकर लखदातार मेला मैदान होते हुए मंदिर की ओर ले जाया जाएगा.

थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि भक्तों के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. चार स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था है, रींगस रोड को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है. करीब तीन हजार सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे. किसी भी स्थिति में भक्तों को अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हैं.

सीकर : नववर्ष के अवसर पर बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर कमेटी ने मुख्य मेले की तर्ज पर व्यापक इंतजाम किए हैं. एकादशी, द्वादशी और नववर्ष के तीन दिवसीय आयोजन को लेकर सुरक्षा, यातायात, दर्शन व्यवस्था और साफ-सफाई की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है. मंगलवार को एकादशी, बुधवार को द्वादशी और गुरुवार को नववर्ष के अवसर पर लगातार 72 घंटे तक खाटूश्यामजी मंदिर के पट खुले रहेंगे. इस दौरान वीआईपी दर्शन पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, ताकि आम श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन मिल सकें.

प्रशासन ने प्रवेश मार्ग भी तय किए हैं : भक्तों को शाहपुरा, रेनवाल-पचार, सांवलपुरा, दांतारामगढ़ और आलोदा की ओर से एंट्री दी जाएगी. जयपुर और दिल्ली से आने वाले श्रद्धालु ठीकरिया-शाहपुरा मार्ग से होते हुए 52 बीघा पार्किंग में अपने वाहन खड़े करेंगे. सीकर की ओर से आने वाले भक्त सांवलपुरा-गोवटी मार्ग से किसान गोशाला स्थित पार्किंग में पहुंचेंगे. दांतारामगढ़ की तरफ से आने वालों के लिए पीडब्ल्यूडी मोड़ के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

230 सीसीटीवी कैमरे, 44 डिजिटल स्क्रीन : भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे मेला क्षेत्र और मंदिर परिसर में 230 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों से कंट्रोल रूम में 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी. इसके अलावा कस्बे और मेला क्षेत्र में 44 डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से प्रशासन भक्तों तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाएगा. इन स्क्रीन पर इमरजेंसी अलर्ट, यातायात रूट, पार्किंग की जानकारी, भीड़ की स्थिति और बाबा श्याम के लाइव दर्शन भी दिखाए जाएंगे.

तीन हजार जवान तैनात : खाटू में 1 जनवरी तक पुलिस, आरएसी और होमगार्ड के करीब तीन हजार जवानों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके अलावा निजी सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है. डीएसपी राव आनंद कुमार, थानाधिकारी पवन कुमार चौबे, मंदिर कमेटी अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान, मंत्री मानवेंद्र सिंह और कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं.

रोडवेज की खाटू स्पेशल बस सेवा : श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सीकर रोडवेज आगार ने खाटूश्यामजी के लिए 5 जनवरी तक स्पेशल बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है. मंगलवार से शुरू हो रही इस सेवा में कुल 15 बसें चलाई जाएंगी. इनमें पांच बसें सीकर से खाटू, तीन बसें सीकर-खाटू-दिल्ली रूट पर, दो बसें सीकर से जयपुर रूट पर खाटूश्यामजी होते हुए चलेंगी. इसके अलावा सीकर से जयपुर-खाटू के लिए दो एसी बसें भी चलाई जाएंगी. श्रद्धालुओं को एडवांस बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी. जयपुर, दिल्ली और सालासर धाम के लिए विशेष बुकिंग करवाई जा सकेगी. यदि खाटूधाम से सालासर जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रही तो रोडवेज प्रबंधन अतिरिक्त बस सेवा भी शुरू कर सकता है.

हेल्पलाइन और चिकित्सा सुविधा : श्रद्धालुओं की सहायता के लिए पुलिस और मंदिर कमेटी के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. पुलिस हेल्पलाइन 01576-231046, मंदिर कमेटी 01576-231182 और चिकित्सा सुविधा के लिए 01576-231043 व 108 नंबर उपलब्ध रहेंगे. नववर्ष के पावन अवसर पर बाबा श्याम के दरबार में उमड़ने वाली आस्था को देखते हुए खाटू पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है. प्रशासन और मंदिर कमेटी का दावा है कि सुव्यवस्थित इंतजामों के बीच श्रद्धालु शांति और श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन कर सकेंगे.