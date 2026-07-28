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30 जुलाई से शुरू होगा सावन माह, श्रीमहंत बोले- सावन और भादवा दोनों माह शुभ

चित्तौड़गढ़ : सावन माह का आगाज गुरुवार से होने जा रहा है. इसे लेकर जिलेभर के शिव मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मंदिरों में रंग-रोगन किया गया है और भगवान शिव की पूजा-अर्चना व अभिषेक के विशेष इंतजाम किए गए हैं. जिले के शिव मंदिरों में अभिषेक और पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. बुधवार को गुरु पूर्णिमा से ही भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे.

श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर के श्रीमहंत चंद्रभारती महाराज ने बताया कि इस बार सावन और भादवा दोनों ही महीने शुभ फल देने वाले हैं. गुरुवार से श्रावण मास की शुरुआत कर्क राशि में हो रही है, जिससे ऐश्वर्य में वृद्धि होगी. इस बार श्रावण नक्षत्र है और पूरा महीना 31 दिन का रहेगा. मान्यता है कि सावन में एक दिन भी भगवान शिव की पूजा करने से भोलेनाथ की कृपा पूरे साल बनी रहती है. श्रीमहंत ने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव का, भादवा माह भगवान गणपति का, कार्तिक माह कार्तिकेय स्वामी का और अश्विन माह में लक्ष्मीजी आती हैं, जो इनकी आराधना का समय है. ये चारों महीने शिव परिवार के हैं, जो भी इन चार महीनों में विधिपूर्वक पूजा करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती. किसी चीज की कमी नहीं रहती और अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है.