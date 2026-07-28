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30 जुलाई से शुरू होगा सावन माह, श्रीमहंत बोले- सावन और भादवा दोनों माह शुभ

श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास भर विशेष आयोजन होंगे. पूरे महीने प्रतिदिन भोलेनाथ का अलंकार युक्त पूजन और भव्य दिव्य अभिषेक किया जाएगा.

जारेश्वर महादेव मंदिर
जारेश्वर महादेव मंदिर (ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 5:23 PM IST

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चित्तौड़गढ़ : सावन माह का आगाज गुरुवार से होने जा रहा है. इसे लेकर जिलेभर के शिव मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मंदिरों में रंग-रोगन किया गया है और भगवान शिव की पूजा-अर्चना व अभिषेक के विशेष इंतजाम किए गए हैं. जिले के शिव मंदिरों में अभिषेक और पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. बुधवार को गुरु पूर्णिमा से ही भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे.

श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर के श्रीमहंत चंद्रभारती महाराज ने बताया कि इस बार सावन और भादवा दोनों ही महीने शुभ फल देने वाले हैं. गुरुवार से श्रावण मास की शुरुआत कर्क राशि में हो रही है, जिससे ऐश्वर्य में वृद्धि होगी. इस बार श्रावण नक्षत्र है और पूरा महीना 31 दिन का रहेगा. मान्यता है कि सावन में एक दिन भी भगवान शिव की पूजा करने से भोलेनाथ की कृपा पूरे साल बनी रहती है. श्रीमहंत ने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव का, भादवा माह भगवान गणपति का, कार्तिक माह कार्तिकेय स्वामी का और अश्विन माह में लक्ष्मीजी आती हैं, जो इनकी आराधना का समय है. ये चारों महीने शिव परिवार के हैं, जो भी इन चार महीनों में विधिपूर्वक पूजा करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती. किसी चीज की कमी नहीं रहती और अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है.

श्री महंत चंद्रभारती महाराज. (ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)

पढे़ं. 30 जुलाई से शुरू होगा पवित्र श्रावण मास, भोलेनाथ की भक्ति में डूबेंगे श्रद्धालु

सावन में प्रतिदिन सजेगी विशेष झांकी : श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास भर विशेष आयोजन होंगे. पूरे महीने प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का अलंकार युक्त पूजन और भव्य दिव्य अभिषेक किया जाएगा. प्रतिदिन महाकाल और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की तर्ज पर भगवान की अद्भुत झांकी सजाई जाएगी. देश-विदेश से आने वाले भक्त इन दिव्य दर्शनों का लाभ ले सकेंगे. मंदिर के आचार्य श्रवण सामवेदी ने बताया कि श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर करीब 1100 वर्ष पुराना है. यहां एक ही शिवलिंग में 1000 शिवलिंग विराजमान माने जाते हैं. मान्यता है कि यहां एक बार पूजा करने से हजार पूजा का फल मिलता है. इसीलिए इसे सहस्त्रेश्वर भी कहा जाता है. श्रद्धालु यहां आकर जलाभिषेक और पूजा करते हैं तो उसे सहस्त्र गुना फल की प्राप्ति होती है.

हजारेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के तहत हो रहा रंग रोगन।
हजारेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के तहत हो रहा रंग रोगन (ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)

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