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15 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी मासूम की जिंदगी, स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर मिलेगी सरकारी मदद

रांची: दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी टाइप-1 से जूझ रही गिरिडीह की मासूम बच्ची यामिका पटेल की जिंदगी बचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा फैसला लिया. मंत्री ने उसके इलाज के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बीमारी से बच्ची जूझ रही है उसका इलाज एक इंजेक्शन है जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये है.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मीडियाकर्मियों को देते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन को शुक्रिया कहा है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बताया कि गिरिडीह की रहने वाली नन्ही बच्ची जो एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी "स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी टाइप-1" से जूझ रही है.

यह बीमारी इतनी दुर्लभ और गंभीर है कि इसका इलाज झारखंड में संभव नहीं था, डॉक्टरों ने बच्ची के जीवन को बचाने के लिए एक विशेष इंजेक्शन की सलाह दी, जिसकी एकमात्र डोज की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये है. आर्थिक रूप से असमर्थ परिवार अपनी बच्ची को बचाने के लिए दर-दर भटक रहा था.

जब बच्ची के माता-पिता (गिरिडीह निवासी और पिता पुलिस अवर निरीक्षक) अपनी गुहार लेकर उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने न सिर्फ बच्ची की हालत को गंभीरता से लिया बल्कि भावुक गए. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने तत्काल नन्हीं मासूम की जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से बात की. उन दोनों ने इस संवेदनशील विषय को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और लंबी प्रक्रिया के बाद कैबिनेट से 15 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब झारखंड में कोई भी परिवार इलाज के अभाव में अपने बच्चे को नहीं खोएगा. सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि जब एक डॉक्टर को सेवा का अवसर मिलता है, तो वह सिर्फ इलाज नहीं करता, बल्कि व्यवस्था में बदलाव भी लाता है, वही काम वह कर रहे हैं.

सरकार से मिली सहायता से मासूम नन्ही के परिवार वालों ने भावुक होकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विधायक कल्पना सोरेन को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी राशि की मदद उन्हें मिल पाएगी और वे अपनी बच्ची को बचा सकेंगे.

परिवारवालों ने भावुक शब्दों में कहा कि इस कठिन समय में स्वास्थ्य मंत्री उनके लिए मसीहा बनकर आए हैं. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे अपनी पूरी संपत्ति भी बेच देते, तब भी इस महंगे इलाज का खर्च उठा पाना संभव नहीं था, लेकिन स्वास्थ्यमंत्री की पहल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े दिल ने उनकी बच्ची को एक नई जिंदगी की उम्मीद दे दी है.