आरा कोर्ट ब्लास्ट मामला: क्या बरकरार रहेगी लंबू शर्मा की फांसी की सजा? पटना हाईकोर्ट में सुनवाई जारी
आरा सिविल कोर्ट परिसर में धमाका मामले में मौत की सजा पाए दोषियों का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है. जानें पूरा मामला.
Published : January 20, 2026 at 6:31 PM IST
पटना: हाईकोर्ट पटना द्वारा आरा सिविल कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके में मृत्युदंड पाये लम्बू शर्मा व अन्य लोगों द्वारा निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई की जा रही है. चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ द्वारा इन अपीलों पर सुनवाई की जा रही है.
कोर्ट परिसर में हुए बम धमाका मामले में सुनवाई: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि सभी सजायाफ्ता को कोर्ट में ऑन लाइन उपस्थित रखा जाये.कोर्ट ने कहा कि सजा पाये लोग अदालती कार्यवाही में वर्चुअल रूप में उपस्थित रहेंगे.
वकील देने का निर्देश: कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि ये लोग विभिन्न जेलों में बंद हैं. इन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक वकील दिया जाये.ये वकील उन्हें कोर्ट में हो रही कार्यवाही और सुनवाई के सम्बन्ध में बताएंगे.
2015 का है मामला: 23 जनवरी, 2015 को आरा सिविल कोर्ट परिसर में एक महिला आत्माघाती ने खुदको बम विस्फोट से उड़ा दिया था और उस घटना में दो और लोगों की मौत हुई थी. इसका उद्देश्य अपराधी को भगाने का था.
कोर्ट से भाग गया था लम्बू शर्मा: इस घटना में कई लोग घायल भी हुए थे. इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर अपराधी लम्बू शर्मा अन्य अपराधियों के साथ भाग गया. इस मामले में जज अपर जिला व सेशन जज त्रिभुवन यादव ने 21 अगस्त,2019 को विभिन्न भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों व विस्फोटक अधिनियम के तहत लम्बू शर्मा को मृत्युदंड दिया था. साथ ही बाइस हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया था.
निचली अदालत से सजा: शेष सात को उम्रकैद की सजा दी गयी थी. इसमें चांद मियां,नईम मियां,अखिलेश उपाध्याय,रिंकू यादव,प्रमोद सिंह,श्याम विनय शर्मा व अंशु कुमार को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.
कोर्ट ने अखिलेश उपाध्याय को 42 हजार रुपए व अन्य सभी को चालीस हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया था. निचली अदालत के इन आदेशों को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी. इन्हीं अपीलों पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है.
