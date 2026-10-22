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दुर्गा पूजा के दौरान लापरवाहीः बिना हेलमेट वालों की भरमार, रांची में 12 दिन में 38,290 चालान

दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची में सड़कों पर उमड़ी भीड़ और वाहनों की आवाजाही के बीच यातायात नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ. ट्रैफिक विभाग की ओर से जारी आंकड़े इसकी तस्वीर बयां कर रहे हैं.

10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कुल 38,290 चालान काटे गए. इन चालानों के तहत कुल 3 करोड़ 18 लाख 39 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया. सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ हुई, जबकि नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों की संख्या भी काफी अधिक रही.