दुर्गा पूजा के दौरान लापरवाहीः बिना हेलमेट वालों की भरमार, रांची में 12 दिन में 38,290 चालान
रांची में दुर्गा पूजा के दौरान यातायात नियमों को तोड़ने वाले करीब पच्चीस हजार लोगों का चालान काटा गया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 4:47 PM IST
रांचीः दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची में सड़कों पर उमड़ी भीड़ और वाहनों की आवाजाही के बीच यातायात नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ. ट्रैफिक विभाग की ओर से जारी आंकड़े इसकी तस्वीर बयां कर रहे हैं.
10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कुल 38,290 चालान काटे गए. इन चालानों के तहत कुल 3 करोड़ 18 लाख 39 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया. सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ हुई, जबकि नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों की संख्या भी काफी अधिक रही.
भीड़ में नहीं रखा गया सुरक्षा का ख्याल
दुर्गा पूजा के दौरान बाजारों, पूजा पंडालों और प्रमुख सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है. ऐसे में यातायात नियमों का पालन करना और भी जरूरी हो जाता है. जारी आंकड़ों के मुताबिक, 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने नियमों की अनदेखी की. इस अवधि में यातायात विभाग ने अलग-अलग उल्लंघनों को लेकर हजारों चालान जारी किए.
बिना हेलमेट चलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा
रांची ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 12 दिनों में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले 24,413 लोगों का चालान काटा गया, यह सभी श्रेणियों में सबसे अधिक है. इससे पता चलता है कि हेलमेट जैसे जरूरी सुरक्षा नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों की संख्या काफी अधिक रही. वहीं, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने या सड़क पर गलत तरीके से पार्किंग करने के मामले में 7,782 चालान काटे गए. पूजा के दौरान सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के बीच गलत पार्किंग से जाम की समस्या जबरदस्त सामने आई थी.
तेज रफ्तार और लाल बत्ती तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई
यातायात नियमों के उल्लंघन में तेज गति से वाहन चलाने वाले भी पीछे नहीं रहे. निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने पर 1,931 चालान काटे गए। वहीं, रेड लाइट का उल्लंघन करने के 823 मामले सामने आए. बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने वाले 232 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. वाहन का बीमा नहीं होने पर 127 और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 116 चालान काटे गए. इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग के 38 और अतिरिक्त सवारी बैठाने के 52 मामलों में भी कार्रवाई हुई.
नशे में वाहन चलाने के 19 मामले
त्योहारों के दौरान सड़क सुरक्षा के लिहाज से नशे में वाहन चलाना गंभीर खतरा है. ट्रैफिक विभाग के आंकड़ों में ऐसे 19 मामले दर्ज किए गए. आंकड़ों के अनुसार, ड्रंकन ड्राइव के तहत 19 वाहनों को अभियोजन के लिए न्यायालय भेजा गया. इसके अलावा पीछे बैठने वाले के हेलमेट संबंधी नियमों के उल्लंघन के 148, प्रेशर हॉर्न के 32 और फैंसी नंबर प्लेट के 21 चालान काटे गए. बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के 237, ब्लैक फिल्म के 21 और मॉडिफाइड साइलेंसर के तीन मामलों में भी कार्रवाई की गई.
गलत दिशा में वाहन चलाने और नो एंट्री के मामले भी
आंकड़ों के अनुसार, गलत दिशा में वाहन चलाने के चार और नो एंट्री का उल्लंघन करने के दो मामले सामने आए. अन्य श्रेणियों में 2,270 चालान जारी किए गए. इन सभी कार्रवाई को मिलाकर 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक कुल 38,290 चालान काटे गए.
3.18 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में कुल 3,18,39,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया. यानी 12 दिनों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि के चालान जारी किए गए.
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