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घर में सिक्कों का जखीरा देख उड़े होश! हाथरस में छापेमारी के दौरान मिले 80 बोरे कॉइन, जांच शुरू

एसडीएम ने कहा कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह सिक्के कहां से लाए गए थे और इसका क्या करना था.

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हाथरस में छापेमारी के दौरान मिले 80 बोरे सिक्के (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:01 PM IST

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हाथरस : जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र की हनुमान गली में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिक्कों के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है. प्रशासन की टीम ने यहां एक मकान और दुकान पर छापेमारी करके करीब 70-80 बोरे सिक्के बरामद किए गए हैं. बताया जा रहा है कि यहां 3 से 4 प्रतिशत कमीशन पर सिक्कों को अवैध रूप से बेचने और बदलने का धंधा चलाया जा रहा था. फिलहाल प्रशासन ने सभी सिक्कों को जब्त कर लिया है और इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

एसडीएम राजबहादुर सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान गली के रहने वाले नवीन कुमार पुत्र अनूप कुमार, नयागंज में स्टेशनरी का काम करते हैं. जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि उनके मकान में भारी मात्रा में सिक्की भरे पड़े हैं. सूचना के आधार पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की तो 70 से 80 कट्टों में सिक्के भरे मिले हैं. यह सिक्के एक से लेकर 10 रुपए तक के बताए जा रहे हैं, इनमें कुछ नए और कुछ पुराने हैं.

वहीं, नवीन के एक रिश्तेदार दिलीप कुमार ने बताया कि उनके यहां तीन से चार लाख की करेंसी थी, जिसका वह तीन से चार परसेंट में काम करते हैं और यह सिक्के दिल्ली में मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर वह ड्राइवर के द्वारा पहुंचाते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इन सिक्कों को वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर आते हैं.

इस मामले में एसडीएम राजबहादुर सिंह ने कहा कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह सिक्के इन्होंने किस प्रकार प्राप्त किए हैं और इसका क्या करते थे. अगर व्यापार किया जाता था तो इतनी बड़ी मात्रा में सिक्कों का व्यापार अपराध की श्रेणी में आता है. इनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं, अगर ये सिक्के नकली पाए गए तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगा. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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